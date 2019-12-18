Общество

ИзвестияИзвестия«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Аналитики «Яндекса» назвали поисковые запросы – лидеры 2019 года. Топы людей и событий представлены по данным с 1 января по 12 декабря. В центре внимания россиян среди событий были выборы на Украине, говорится в блоге компании в среду, 18 октября.
Читать в источнике
Комментировать61

Подробнее о событии

Главным российским событием по данным компании Яндекс стали митинги и протестное голосование в Москве

Эхо Москвы07:30

«Яндекс» назвал главные темы поиска в 2019 году

Известия02:31

«Яндекс» назвал самые популярные запросы россиян в 2019 году

RT на русском02:41

В «Яндексе» составили список самых популярных запросов россиян в 2019 году

Дождь04:38

«Яндекс» рассказал, что искали россияне в Сети в 2019 году

РИА Новости02:14

От Зеленского до Билли Айлиш. «Яндекс» рассказал о самых популярных запросах 2019 года

ТАСС02:06

«Яндекс» обнародовал список главных тем 2019 года

Интерфакс02:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7105 источников, обновлено в 08:59, Ашберн
Общество

В компании Саида Гуцериева проходят обыски

Ранее несколько СМИ сообщили об обысках в офисах десяти компаний, принадлежащих Михаилу Гуцериеву, и дома у бизнесмена.
Коммерсантъ 05:18
Политика

Зеленский продлил действие закона об особом статусе Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной радой законопроект о продлении до конца 2020 года действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.
RT на русском 08:40
Политика

Суд отказал России в претензиях по спору с «Укрнафтой» и «Стабилом»

Верховный суд Швейцарии отклонил ходатайства Российской Федерации об отмене арбитражных решений, вынесенных по искам украинских компаний «Укрнафта» и «Стабил».
РБК 06:24
Армия и оружие

Генштаб: Учения НАТО указывают на подготовку к масштабному конфликту

Действия Североатлантического альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия - НАТО, подчеркнул начальник Генштаба.
Российская газета вчера в 18:42
Политика

Парламент ЛНР принял закон о границах республики

Народный совет самопровозглашённой Луганской народной республики принял закон, который определяет границы республики в пределах Луганской области Украины, передаёт РИА Новости.
RT на русском 08:16
Политика

Меркель выступила против антироссийских санкций США

Канцлер Германии Ангела Меркель выступила против санкций, которые США намереваются ввести из-за российского трубопровода «Северный поток-2».
Lenta.ru 08:14
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости 05:42
Политика

Украина подписала соглашение с Румынией о реверсе газа

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшее время может быть заключено соглашение между Молдавией и Газпромом на поставки природного газа на ближайшие три года.
REGNUM 06:28
Происшествия

В Калмыкии раскрыли террористическую ячейку из ста заключенных

По информации ведомства, не позднее 2013 года уроженец Дагестана, отбывавший наказание в колонии № 2 за незаконный оборот оружия, создал в исправительном учреждении террористическую организацию, в которую впоследствии вошли более 100 заключенных.
РИА Новости 06:50
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Химози арестован на два месяца

RT на русском 06:43
Здоровье

В Москве Росгвардия приехала в больницу, где отказались уволиться 100 медиков

В своей публикации Васильева пишет, что он принуждает врачей к увольнению под предлогом капитального ремонта и закрытия учреждения.
Газета.Ru 07:50
Происшествия

СК возбудил дело после гибели тамбовского вице-губернатора

Следователи возбудили уголовное дело после гибели вице-губернатора Тамбовской области Глеба Чулкова, находившегося под следствием.
RT на русском 07:48
Общество

Над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол

В Историческом музее Южного Урал над челябинским метеоритом самопроизвольно раскрылся купол.
Известия вчера в 09:44
Политика

В Раде захотели сделать из Кубани «украинскую» Кубу

Депутат Рады от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в ходе заседания парламента призвал "заполучить" Кубань в сферу влияния Киева.
РИА Новости 07:47
Общество

Госдума приняла закон о виноделии в России

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поддержке отечественных производителей вина.
Газета.Ru 07:44
Политика

Развожаев оценил идею Зеленского лишить Севастополь «спецстатуса»

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев прокомментировал предложение украинского лидера Владимира Зеленского убрать упоминание о «специальном статусе» Севастополя из Конституции страны.
RT на русском 08:03
Общество

Роскомнадзор заблокировал торрент-трекер LostFilm

Роскомнадзор по решению Мосгорсуда начал блокировку торрент-трекера с сериалами LostFilm.TV.
Коммерсантъ 08:46
Общество

В Москве задержали Марию Алехину

Интерфакс 08:46
Происшествия

По делу попавшей в выгребную яму девочки задержали ее отчима

Интерфакс 07:45
Армия и оружие

Американские военные вернулись на шесть баз в Сирии

Газета.Ru 08:51
Общество

Собянин заявил о «забавляющих» его жалобах на сжигание и вывоз мусора

Мэр добавил, что слышал жалобы и на полигоны, в том числе в Шиесе. «В тайгу собрались везти мусор — не дай бог!» — отметил он.
РБК 08:24
Общество

Российские мужчины продолжат содержать женщин после смерти

Lenta.ru вчера в 23:31
Политика

Госдума завершает осеннюю сессию

"18 декабря Дмитрий Медведев примет участие в заключительном пленарном заседании осенней сессии Государственной думы Федерального собрания РФ", - сообщила пресс-служба правительства.
ТАСС вчера в 16:06
Общество

Большинство россиян оказались поклонниками гаджетов

Большинство — 60% опрошенных Фондом «Общественное мнение» (ФОМ) — россиян считают, что гаджеты приносят больше пользы, чем вреда.
Росбалт 08:32
Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» рассказали, почему ушла Михалкова

Рамблер 06:42
Армия и оружие

Су-57 прошли второй этап испытаний в Сирии

Перспективные российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли второй этап испытаний в Сирии, передает «Красная звезда» заявление начальника генштаба российских вооруженных сил Валерия Герасимова.
Lenta.ru 03:42
Политика

Песков назвал одно из главных событий 2019 года

RT на русском 06:23
Фигурное катание

Загитова рассказала об интенсивных тренировках перед шоу с Навкой

Алина Загитова отказалась комментировать вопрос корреспондента РЕН ТВ о приостановке карьеры.
Говорит Москва 06:17
Происшествия

Имитировавшего отравление «Новичком» британца осудили за изнасилование

Житель Великобритании Алекс Кинг, который, возможно, инсценировал ранее отравление нервно-паралитическим веществом в одном из ресторанов Солсбери, приговорен к семи с половиной годам тюремного заключения за изнасилование, сообщает полиция Лондона.
РИА Новости 08:21
Происшествия

Мужчина умер после падения на катке на Красной площади

Известия 06:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное