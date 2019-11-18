Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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Аркадий Волож
Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах „Яндекса“ и защитит интересы страны.
— Аркадий Волож, российский предпринимательURA.Ru 02:28

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