Общество
Газета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах „Яндекса“ и защитит интересы страны.
— Аркадий Волож, российский предпринимательURA.Ru 02:28
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