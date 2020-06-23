Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком
«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком. Интернет-компания выкупит 45-процентную долю банка в «Яндекс.Маркете», а также продаст свою долю в проекте «Яндекс.Деньги», говорится в сообщениях «Яндекса» и Сбербанка.
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Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК 17:46
Политика
Саакашвили вспомнил, как «прыгал по фонтанам» с Трампом
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».
Взгляд.ру 13:31
Политика
Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса
Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод.
РИА Новости 12:42
Происшествия
Адвокат рассказал о шоке Ефремова после ДТП
Lenta.ru 13:25
Общество
Путин предложил расширить программу льготной ипотеки
Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика.
БН.ру 11:00
Политика
NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском 17:11
Технологии
Apple показала iOS 14. Виджеты, App Library и новая Siri
Новая операционная система станет ещё более удобной, благодаря функциям App Library и Виджетам.
ITZine.ru вчера в 13:24
Экономика
Путин предложил снизить налог на прибыль в IT-сфере с 20% до 3%
Предлагаю снизить её до 7,6%. Кроме того, будет правильно существенно уменьшить ставку налога на прибыль для IT-компаний с нынешних 20% до 3%, — сказал глава государства.
Life.ru 11:02
Общество
Путин подписал указ о выплате 10 тыс. рублей семьям с детьми до 16 лет
Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате в размере 10 тыс. рублей семьям, имеющим детей в возрасте до 16 лет.
Известия 12:34
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ 16:37
Политика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском 13:25
Общество
Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну
Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну.
RT на русском 10:53
Гаджеты
Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели
Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями.
The GEEK 12:26
Происшествия
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике
Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими.
Lenta.ru 12:01
Автоспорт
Ферстаппен заявил, что Квят на «Мерседесе» не стал бы чемпионом
Пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен в интервью Ziggo Sport рассказал, кто из гонщиков смог бы выиграть чемпионат за рулем «Мерседеса».
Спорт-Экспресс 21 июня в 23:21
Политика
Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру 13:25
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru 06:32
Авто
«Автокод» назвал 6 самых беспроблемных авто на вторичном рынке РФ
Изучив собственные отчеты, эксперты сервиса «Автокод» назвали шесть самых беспроблемных автомобилей на вторичном рынке в России.
Автоновости дня 01:50
Религия
Раскритиковавшего Главный храм ВС РФ священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал в Facebook храм Вооруженных сил.
МР7.ру 08:20
Авто
Представлен обновленный кроссовер Cupra Ateca
Никаких изменений на корме модели не произошло. Покупатели могут выбрать один из шести цветов кузова автомобиля.
Evo-rus.com 08:12
Армия и оружие
Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи
Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
Коммерсантъ 17:56
Общество
Опубликованы детские фотографии дочерей Путина
Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru 11:46
Общество
Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня
Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости 13:39
Космос
К Земле мчится еще один опасный астероид
Shraibikus News 15:46
Общество
Forbes обновил рейтинг лучших вузов России
Журнал Forbes представил обновленный рейтинг лучших вузов России, первую строчку в рейтинге заняла Высшая школа экономики.
Газета.Ru 05:06
Экономика
Кудрин счел предложенную Путиным корректировку НДФЛ «аккуратной»
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что предложенная президентом России Владимиром Путиным корректировка НДФЛ является "аккуратной".
Газета.Ru 12:28
Футбол
«Барселона» обыграла «Атлетик» благодаря голу Ракитича
Газета.Ru 18:00
Общество
Первый «золотой паспорт» Черногории получил россиянин
«Как только Черногория открыла свои границы после карантина, гражданин России смог первым посетить страну, сдать необходимые биометрические данные и получить свой паспорт»,— говорится в сообщении Henley & Partners.
Коммерсантъ 10:02