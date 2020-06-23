«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком. Интернет-компания выкупит 45-процентную долю банка в «Яндекс.Маркете», а также продаст свою долю в проекте «Яндекс.Деньги», говорится в сообщениях «Яндекса» и Сбербанка.

«Яндекс» объявил о разделе совместных бизнесов со Сбербанком

Политика Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму. 1,8K

Политика Саакашвили вспомнил, как «прыгал по фонтанам» с Трампом Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, как во времена его президентства в Грузии они вместе с нынешним американским лидером Дональдом Трампом ходили по ночным клубам и «прыгали по фонтанам».

Политика Саакашвили заявил об угрозе голода на Украине из-за кризиса Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает, что Украина стоит на пороге самой масштабной экономической катастрофы, многим семьям в стране грозит голод. 19

Общество Путин предложил расширить программу льготной ипотеки Напомним, программа субсидируемой государством льготной ипотеки по ставке 6,5% годовых действует до 1 ноября 2020 года (включительно) на квартиры в новостройках, а также в готовых домах от застройщика. 166

Политика Путин выступил с обращением к россиянам Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку. 242

Общество Путин предложил распространить налог для самозанятых на всю страну Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам предложил с 1 июля распространить налоговый режим для самозанятых на всю страну. 170

Гаджеты Экраны ряда моделей смартфонов Samsung позеленели Недавно у смартфонов Galaxy S20 Ultra проявилась проблема — экраны стали зелёными. Теперь то же самое произошло с другими моделями. 7

Происшествия Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике Reuters передает, что местные службы сообщают о магнитуде 7,1. Агентство отмечает, что потенциальные разрушения от землетрясений такой силы могут быть катастрофическими. 10

Политика Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики. 31

Происшествия Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов. 37

Авто Представлен обновленный кроссовер Cupra Ateca Никаких изменений на корме модели не произошло. Покупатели могут выбрать один из шести цветов кузова автомобиля. 1

Армия и оружие Ким Чен Ын отложил план военных действий против Южной Кореи Лидер КНДР Ким Чен Ын решил отложить представленный генштабом план военных действий против Южной Кореи, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

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Общество Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19. 83

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