В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия (СП) на базе «Яндекс.Маркет».

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

Общество ФПА обеспокоена поведением адвокатов по делу Ефремова Совет ФПА подготовил заявление, в котором выразил обеспокоенность поведением адвокатов, которые комментируют уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова. 9

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Политика Мурашко: испытания вакцины против коронавируса идут штатно Москва, 24 июня 2020, 13:44 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сегодня, 24 июня, рассказал журналистам, что испытания вакцины от коронавируса идут в штатном режиме. 6

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Шоу-бизнес Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера. 61

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