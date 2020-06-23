Экономика

РБКРБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия (СП) на базе «Яндекс.Маркет».
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Сбербанк и Яндекс делят бизнес по-дружески

Газета.Ru07:06

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфаксвчера в 17:11

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Общество

ФПА обеспокоена поведением адвокатов по делу Ефремова

Совет ФПА подготовил заявление, в котором выразил обеспокоенность поведением адвокатов, которые комментируют уголовное дело о ДТП с участием Михаила Ефремова.
Право.ру вчера в 13:07
9
Общество

Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл

Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru 04:50
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Кино

Майкл Китон может снова сыграть Бэтмена

ИА InterMedia вчера в 07:10
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

REGNUM 02:09
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Культура

Автор «Игры престолов» Джордж Мартин рассчитывает дописать «Ветра зимы» в 2021 году

Как видим, Мартин избегает каких-либо точных дат относительно выхода «Ветров зимы», но он надеется, что роман будет дописан примерно через год, то есть к лету 2021-го.
Popcornnews.ru 02:30
Политика

Мурашко: испытания вакцины против коронавируса идут штатно

Москва, 24 июня 2020, 13:44 — REGNUM Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко сегодня, 24 июня, рассказал журналистам, что испытания вакцины от коронавируса идут в штатном режиме.
REGNUM 06:44
6
Общество

РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»

23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
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Авто

Opel представил новое поколение кроссовера Mokka

Благодаря переезду на новую платформу и "усыханию" в размерах новый Mokka стал на 120 кг легче прошлой генерации модели.
Российская газета 03:00
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Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
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Политика

Лукашенко пожелал россиянам здоровья

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ответ на приветствие гостей парада Победы в Москве 24 июня пожелал им здоровья.
Известия 05:11
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Шоу-бизнес

Разин: семье Захарова заплатили, чтобы не брали денег Ефремова

Российский политик, певец и музыкальный продюсер, создатель студии «Ласковый май» Андрей Разин выдвинул неожиданную версию причин, по которым простая и небогатая семья Сергея Захарова, погибшего в ДТП, которое устроил Михаил Ефремов, наотрез отказывается брать денежную компенсацию от актера.
Московский Комсомолец 05:09
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Общество

Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии

На портале правовой информации опубликованы поправки об изменении режима повышенной готовности в Башкирии во время пандемии.
News102.ru 03:57
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Общество

На Красной площади в Москве начался парад Победы

В Москве в 10:00 начался перенесенный из-за ситуации с коронавирусом парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Росбалт 03:08
8
Политика

Путин поблагодарил глав государств за приезд на парад Победы в Москву

РИА Новости Российский президент Владимир Путин устроил в Кремле прием для глав государств, прибывших на военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
РЕН ТВ 07:03
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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Шоу-бизнес

Павла Прилучного заметили в обществе Мирославы Карпович

Информацию о возможном романе пока не комментируют ни Павел Прилучный, ни Мирослава Карпович.
МонаВиста 05:27
18
Политика

Ветераны оценили парад Победы на Красной площади

Посетившие парад Победы в Москве ветераны высоко оценили мероприятие, приуроченное к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Газета.Ru 06:13
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

Уехавший из России банкир Сергей Пугачев опубликовал на своем сайте детские фотографии дочерей президента России Владимира Путина.
YA62.ru вчера в 11:46
38
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
485
Политика

В Донецке начался военный парад в честь 75-летия Победы

Военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне начался в Донецке, передаёт корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 02:16
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Игры

Crash Bandicoot 4: It’s About Time подешевела в PS Store

3DNews 02:02
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Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
1,8K
Общество

В ПФР уточнили, как родители смогут получить новые выплаты на детей

Новые выплаты в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте до 16 лет поступят родителям автоматически в том случае, если они ранее оформляли дополнительные выплаты на детей в возрасте до 3 лет или на детей в возрасте от 3 до 16 лет, сообщает 23 июня пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).
ИА Красная Весна вчера в 13:44
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Авто

Segway сворачивает производство электроскутеров

Car.ru 05:14
Шоу-бизнес

Участник группы «Иванушки International» переезжает жить в Испанию

Певец утверждает, что не будут бросать работу в группе и продолжит свою творческую деятельность.
RuNews24.ru 04:55
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Здоровье

517 нижегородцев выздоровели от коронавируса за 23 июня

517 жителей Нижегородской области выздоровели от коронавируса и выписаны из больницы за 23 июня.
Нижний сейчас 04:13
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Финансы

Россияне вновь стали пополнять валютные вклады

До начала лета на протяжении последних четырех месяцев наблюдался отток вкладов: 1 января 2020 года объем валютных вкладов населения составлял $96,54 млрд.
Коммерсантъ 05:34
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Хоккей

«Авангард» объявил о переходе нападающего АХЛ Рида Буше

CT news вчера в 20:38
Происшествия

Сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине из-за велосипеда

В Твери сотрудники ОМОНа сломали челюсть мужчине, попросившему у них насос для велосипеда, пишет Медиазона.
Рамблер вчера в 13:09
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Как работают Яндекс.Новости?
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