Экономика
Коммерсантъ«Яндекс» разошелся со Сбербанком
Интернет-компания нашла новых акционеров «Яндекс» объявил о разделе совместного бизнеса со Сбербанком. Интернет-компания выкупит долю банка в «Яндекс.Маркете» за 42 млрд руб. и продаст долю в «Яндекс.Деньгах» за 2,4 млрд руб.
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Наука
В Китае научились диагностировать болезнь сердца по бактериям на языке
Исследователи из Китая обнаружили, что по мере развития сердечной недостаточности пациента существенно меняется состав бактерий, живущих на человеческом языке.
ИА Красная Весна 23 июня в 07:03
Общество
Собянин рассказал о сохраняющихся ограничениях по коронавирусу
Многие вещи в Москве пока будут ограничены, несмотря на открытие российского туризма, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг.
РИА Новости 11:45
Происшествия
ФСБ задержала солдата на параде Победы в Москве
1. Солдата-срочника отстранили от парада по требованию ФСБ Вечером в среду, 24 июня, стало известно, что сотрудники военной контрразведки Федеральной службы безопасности (ФСБ) России предотвратили неприятный инцидент на параде Победы в Москве.
Lenta.ru 05:20
Игры
Разработчик раскрыл некоторые подробности Mafia: Definitive Edition
Чемпионат вчера в 06:27
Общество
В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада
Участница парада в Калининграде, которая в ходе мероприятия потеряла туфлю, была награждена командующим Балтфлотом адмиралом Александром Носатовым.
RT на русском 08:29
Общество
Алексей Пивоваров покинул пост главного редактора RTVI
Алексей Пивоваров с 25 июня покинет пост главного редактора телеканала RTVI.
Sostav.ru 10:15
Общество
Полиция закрыла дело о смерти сына Хрущева в США
Информация о смерти сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Сергеевича Хрущева появилась 18 июня.
Известия 15:51
Общество
В России увеличат ставку НДФЛ для обеспеченных людей
С января 2021 года ставка НДФЛ повышается с 13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей в год.
Российская газета 23 июня в 10:40
Политика
США заподозрили Россию в планах захватить дамбу в Херсоне
Российские власти «под прикрытием» учений «Кавказ-2020» могут попытаться захватить дамбу в Херсонской области, которая перекрывает подачу воды в Крым.
Росбалт 08:25
Финансы
Дан прогноз по курсу рубля до осени и возможных угроз для рынка
После решения Банка России рубль все-таки продолжил дорожать, реагируя на ускорение роста мировых рынков и нефтяных цен.
Российская газета вчера в 23:00
Общество
Памфилова заявила, что Лобкова вычислили бы в любом случае
Павла Лобкова, пытавшегося дважды проголосовать по поправкам в конституцию, вычислили бы, даже если бы он об этом не рассказал, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 14:00
Авто
Немецкий дилер Lada требует возобновления поставок
Немецкий дистрибьютор LADA, компания Lada Deutschland GmbH оформила петицию в адрес АвтоВАЗа, Минэкономразвития и посольства РФ с просьбой вернуть машины российской марки на рынки Германии и всего Евросоюза.
Автоновости дня 09:20
Происшествия
Погибшую на Бали блогера Тропицель кремируют в Индонезии
Тело погибшей на Бали блогера Насти Тропицель (Зубриной) кремируют в Индонезии в четверг, 25 июня, без присутствия родственников.
Известия вчера в 20:34
Происшествия
В Нижнем Новгороде загорелся музей Горького
Пожар в нижегородском Литературном музее А.М. Горького в Нижнем Новгороде локализован на площади 500 кв. м. Пожарные спасают экспонаты, сообщили в МЧС.
Известия 13:22
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru вчера в 04:44
Общество
В Росавиации планируют возобновить международные полеты
Предполагается, что сначала самолеты отправятся в государства, входящие в СНГ, - полеты в другие страны можно будет возобновить в индивидуальном порядке, в зависимости от эпидемиологической ситуации.
Газета.Ru 03:03
Футбол
«Арсенал» обыграл «Саутгемптон» в матче АПЛ
В рамках 31-го тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» на выезде одержал победу над «Саутгемптоном».
RT на русском 15:05
Футбол
Дортмундская «Боруссия» сообщила о переходе Тома Менье
По словам самого Менье, дортмундцы играют в тот футбол, в который он намеревался играть, он — захватывающий, аутентичный.
ProstoProSport 11:21
Общество
Отдать в собственность абонентам сотовые номера предложили депутаты
Депутаты от партии «Справедливая Россия» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин внесли в Госдуму предложение о возможности закрепить право собственности на номера телефонов.
Цензуры.Нет 05:46
Политика
Украинский омбудсмен осудила слова депутата о детях «низкого качества»
Уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова осудила заявление депутата от фракции "Слуга народа", главы парламентского комитета по социальной политике Галины Третьяковой о том, что в бедных семьях рождаются дети "низкого качества", и призвала руководство парламента и депутатов Рады отреагировать на него.
РИА Новости 06:40
Политика
Аксенов заявил, что при Путине СССР бы не распался
Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире канала "Крым-24" заявил, что Советский союз не распался бы, если бы у власти находился такой политик, как Владимир Путин.
Газета.Ru 16:44
Политика
В США заявили о наличии у России проекта по разобщению НАТО
У России есть проект по разобщению НАТО.
RT на русском 14:45
Политика
Донбасс и Киев начали диалог по закону об особом статусе
Представители Киева и Донбасса начали диалог по закону об особом статусе региона.
RT на русском 16:39
Культура
После съемок в Курске ведущий Джон Уоррен покинул шоу «Поедем, поедим»
Британский телеведущий Джон Уоррен ушел из шоу «Поедем, поедим» после восьми лет участия в проекте.
iReactor 09:24
Общество
ВОЗ сообщила о новом всплеске коронавируса в Европе
В Европе наблюдается всплеск случаев заболевания COVID-19 после того, как страны начали ослаблять ограничения, сообщил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге.
Коммерсантъ 10:02
Здоровье
В ЕС одобрили «Ремдесивир» для лечения коронавируса
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕАЛС) одобрило "Ремдесивир" в качестве первого препарата, который может использоваться для лечения вызванного коронавирусом инфекционного заболевания.
ТАСС 09:12
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета 23 июня в 21:18
Финансы
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредитам
Сбербанк снизил минимальную ставку по кредиту на любые цели для физических лиц на один процент, до 11,9%, сообщили в пресс-службе компании.
РИА Новости 04:02