Экономика

РБКРБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
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«Яндекс» привлек $400 млн от ускоренного размещения акций

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«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБК23 июня в 16:37
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В Москве открылись избирательные участки для голосование по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэрии.
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Футбол

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Армия и оружие

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СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога

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ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Украины

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Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя сокращена на один день

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