Экономика
РБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфакс23 июня в 17:11
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Общество
В Москве стартовало голосование по поправкам в Конституцию
В Москве открылись избирательные участки для голосование по поправкам в Конституцию, сообщается на сайте мэрии.
РБК 02:07
Финансы
РБК: россияне начали возвращать валюту в банки
Россияне начали пополнять валютные вклады в связи с постепенным снятием режима самоизоляции.
ТАСС вчера в 05:35
Общество
В российском регионе установили памятник Сталину
Памятник советскому вождю Иосифу Сталину установили в городе Бор Нижегородской области в день 75-летия парада Победы.
Lenta.ru 02:10
Происшествия
Ефремов готов усыновить детей погибшего в ДТП, заявил адвокат
Говоря о желании помочь детям Захарова, адвокат сообщил, Ефремов «готов их даже усыновить, чтобы обеспечить им достойную жизнь».
REGNUM 02:05
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 23 июня в 09:44
Шоу-бизнес
Эмили Ратаковски стала блондинкой
Эмили Ратаковски впервые решилась на кардинальные изменения внешности — девушка перекрасилась в блондинку.
Super.ru вчера в 10:04
Общество
Гидрометцентр предупредил о температурных аномалиях в России
Гидрометцентр представил температурный прогноз на ближайшее время. До конца июня в центре Европейской России температура будет около нормы.
РИА Новости вчера в 20:44
Общество
Зюганов пообещал разобраться с потасовкой в саратовской облдуме
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил РИА Новости, что намерен разобраться с инцидентом, произошедшим в саратовской областной думе с участием представителя фракции, когда несколько депутатов устроили потасовку прямо в зале заседаний.
РИА Новости вчера в 09:12
Киберспорт
К Ori and the Will of the Wisps приобщилось более 2 миллионов игроков
Moon Studios сообщила о том, что к метроидвании Ori and the Will of the Wisps приобщилось более 2 миллионов игроков.
Городской портал Новый Нижний вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Дмитрий Песков с женой и 5-летней дочерью посетил парад Победы
Вместе с семьей Дмитрий Песков посетил праздничный парад на Красной площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Летидор вчера в 05:42
Футбол
Болельщики смогут посещать матчи чемпионата Нидерландов с сентября
Голландские болельщики снова смогут посещать футбольные матчи в стране с 1 сентября. Об этом сообщил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 15:54
Общество
«Ведомости» узнали о рейсах «Аэрофлота» за рубеж вопреки карантину
Москва, 25 июня 2020, 09:08 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на запрет международных полетов, продолжает выполнять рейсы за границу.
REGNUM 02:08
Экономика
Ничто так не пугает американские индексы, как возвращение коронавируса
Три основных фондовых индекса США в среду показали наиболее сильное за две недели дневное снижение, так как рост числа случаев коронавируса в США усилил опасения ещё одной волны блокировок и увеличения экономического ущерба.
ПРАЙМ 01:50
Общество
Путин расширил программу льготной ипотеки под 6,5%
Путин напомнил, что в апреле России запустили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.
Секрет фирмы 23 июня в 10:44
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета 23 июня в 12:28
Кино
HBO Max вернул фильм «Унесенные ветром» на платформу
Piter.tv 00:37
Экономика
Минтруд рассчитал темпы повышения пенсий на 3 года
Социальные пенсии и пенсии по государственному пенсионному обеспечению (индексируются ежегодно с первого апреля) в 2021 году планируется повысить на 1,5 процента до 9 977 рублей, в 2022 году — на 3,9 процента до 10 307 рублей, в 2023 году — на 3,7 процента до 10 693 рубля, сообщило издание "Российская газета" со ссылкой на проект бюджета ПФР.
Вести.Ru 23 июня в 05:40
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату
Российский президент Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала, посвященного Советскому солдату.
Комсомольская правда вчера в 16:51
Культура
Джон Уоррен ушел из программы «Поедем поедим» после съемок в Курске
Kurskcity.ru вчера в 04:33
Армия и оружие
Двое военных погибли при воздушных атаках в Сирии
Двое сирийских военных погибли, еще четверо пострадали после воздушных атак на юге и востоке страны, сообщает 23 июня САНА со ссылкой на военный источник.
Известия 23 июня в 16:44
Общество
Audi разорвала контракт с Собчак из-за ее сообщения в Instagram
Автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.
РБК вчера в 16:08
Общество
Доктор Комаровский предложил спасаться от жары необычным способом
Врач и телеведущий Евгений Комаровский предложил носить шарфы для спасения от жары.
Известия 00:57
Экономика
Минфин планирует вернуться к выполнению бюджетного правила к 2022 году
Власти РФ в условиях распространения коронавируса значительно нарастили бюджетные расходы на поддержку экономики и граждан, это противоречит действующему бюджетному правилу, но Минфин планирует вернуться к его выполнению к 2022 году, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.
ПРАЙМ 23 июня в 04:57
Экономика
ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора
ОЗК требует более 850 млн руб. убытков с экс-главы элеватора Отсутствие системного контроля за элеваторами продолжает осложнять бизнес участников зернового рынка.
Коммерсантъ вчера в 18:14
Происшествия
Полиция задержала 30 преступных лидеров на сходке в Москве
Lenta.ru 23 июня в 16:16
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю в ходе парада Победы
Участница парада в Калининграде не нарушила строй, несмотря на потерянную туфлю, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости вчера в 16:39
Экономика
СМИ узнали о планах компенсировать поддержку ИТ за счет налога
Предложенные президентом Владимиром Путиным бюджетные расходы на поддержку ИТ-отрасли могут быть компенсированы за счет отмены с января 2021 года нулевого НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение (ПО) и прав на пользование ПО по лицензионным договорам.
РБК вчера в 21:37
Происшествия
ФСБ задержала подполковника полиции за шпионаж в пользу Украины
Главу отдела полиции в Курской области задержала ФСБ В понедельник, 22 июня, стало известно, что глава районного отдела полиции в Курской области Дмитрий Борзенков задержан за госизмену.
Lenta.ru 22 июня в 09:50
Общество
Роструд напомнил, что следующая рабочая неделя сокращена на один день
Следующая рабочая неделя — с 29 июня по 3 июля — будет сокращена на один день. Об этом сообщили в пресс-службе Роструда.
Mockva.ru 00:25
Политика
Украина направила РФ ноту протеста из-за парада Победы в Крыму
Киев, 25 июня 2020, 05:08 — REGNUM МИД Киева направил Москве ноту протеста из-за проведения парадов в честь 75-летия Победы в Крыму без согласия властей Украины.
REGNUM вчера в 22:08