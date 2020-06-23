Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфаксвчера в 17:11
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Общество
Путин предложил ввести налог для богатых россиян
Президент предложил повысить с 13 до 15% ставку налога для зарабатывающих более 5 миллионов рублей в год.
62инфо вчера в 10:32
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Политика
ЕС может сохранить запрет на въезд для россиян после открытия границ
После открытия границ 1 июля и снятия введенных из-за коронавируса ограничений страны Европейского союза планируют сохранить запрет на въезд для граждан России, США и Бразилии, пишет 23 июня The New York Times со ссылкой на проект соответствующего документа.
Известия вчера в 15:57
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Общество
ВЦИОМ назвал долю планирующих голосовать за поправки к Конституции
Поправки к Конституции на предстоящем плебисците поддержат до 71% россиян.
Компания вчера в 08:33
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело 22 июня в 16:05
Общество
Пособие для безработных родителей продлено до конца августа
По 3 тыс. руб. на каждого несовершеннолетнего ребёнка сделали доплату, увеличили пособие по безработице.
Pravda.Ru вчера в 10:49
Культура
На Мамаевом кургане прошла репетиция концерта Победы
Специально для «Концерта Победы» на Мамаевом Кургане смонтировали огромные декорации, современное световое и звуковое оборудование.
НовостиВолгограда.ру вчера в 19:24
Происшествия
У 25 сотрудников Кулундинской ЦРБ на Алтае выявили коронавирус
Локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Центральной районной больнице (ЦРБ) Кулундинского района Алтайского края.
ТАСС 00:58
Политика
Захарова ответила на слова замглавы МИД Украины о долгах России
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова упрекнула в безделье заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднара, который заявил, что Россия задолжала Украине «около 100 миллионов долларов» за базирование флота в Крыму.
РБК вчера в 17:46
Общество
В Вашингтоне вводят обязательное ношение масок
В американском штате Вашингтон с пятницы, 26 июня, вводят обязательное ношение медицинских масок.
Газета.Ru 00:15
Армия и оружие
В Госдепе осудили теракт на северо-востоке Сирии
США осуждают теракт на северо-востоке Сирии в селении Телль-Халаф и призывают всех к прекращению огня и соблюдению резолюции Совета Безопасности ООН 2254, принятой в декабре 2015 года поддержку мирного урегулирования конфликта в ближневосточной республике.
ТАСС вчера в 23:49
Здоровье
Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса
Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
Общество
Режим самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области
Режим обязательной самоизоляции отменяют с 24 июня для жителей Самарской области и для прибывающих в регион.
ТАСС вчера в 14:32
Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Гаджеты
ТВ-приставка Xiaomi Mi TV Stick скоро появится в Европе
О точных сроках появления приставки в продажи пока что не сообщается, равно как и о цене.
Evo-rus.com 22 июня в 01:24
Здоровье
В Алтайском крае выявили 72 новых случая COVID-19
В Алтайском крае зарегистрировали 72 новых случая коронавируса за сутки, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 21 июня в 03:00
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
Общество
Где в Кузбассе выявили 28 новых случаев коронавируса
За сутки в Кузбассе подтверждено 28 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com вчера в 02:06
Общество
Прокурор запросил шесть лет колонии для Кирилла Серебренникова
Кириллу Серебренникову прокурор Михаил Резниченко предложил назначить наказание в виде шести лет колонии и штрафа в 800 тысяч, бывшему генпродюсеру «Седьмой студии» Алексею Малобродскому — пяти лет заключения и 300 тысяч штрафа.
1rnd.ru 22 июня в 07:45
Политика
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин ориентировочно обратится к россиянам 23 июня после 15 часов.
ГТРК Марий Эл вчера в 07:20
Футбол
Вагнер Лав прокомментировал несостоявшийся переход в ЦСКА
Бразильский нападающий Вагнер Лав прокомментировал свой несостоявшийся переход в московский ЦСКА, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru вчера в 22:50
Кино
Сериал «Перри Мейсон» стал самым популярным проектом НВО
Inc-news.ru вчера в 16:20
Кино
На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
Основанная на реальных событиях 12-серийная лента выходит на телеканале НТВ. Премьера картины прошла в День памяти и скорби, 22 июня.
Культуромания вчера в 11:07
Происшествия
Взрыв на заводе «Вольфрам» в Унече сняли на видео
По предварительным данным загорелась рабочая печь и вредных выбросов в атмосферу нет. Недавно в соцсетях появилось видео самого взрыва.
БрянскToday 00:18
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Кино
Федор Добронравов объяснил перенос съемок «Сватов» на 2021 год
Народные новости 22 июня в 03:43
Экономика
В России в течение трех лет вырастут страховые пенсии
В среднем за год страховая пенсия по старости у неработающих пенсионеров в 2021 году не превысит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году — 19 283 рубля, сообщает газета со ссылкой на документ.
Газета.Ru вчера в 05:26
Политика
Болтон заявил, что готов дать показания против Трампа
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что готов под присягой подтвердить свои слова о том, что Дональд Трамп просил лидера КНР Си Цзиньпина помочь ему переизбраться.
РИА Новости вчера в 22:27
Здоровье
Онколог рассказала о признаках рака, появляющихся на коже
Врач-онколог Елена Смирнова предупредила об опасности кондилом, которые могут являться предвестниками рака кожи.
Live24 вчера в 05:13