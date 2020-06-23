Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфаксвчера в 17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известиявчера в 17:08

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Шоу-бизнес

44-летний Максим Галкин опубликовал редкие фотографии своего отца

Вокруг ТВ 05:34
Общество

Финляндия и Швеция поспорили из-за статьи в «Миасском рабочем»

Российские посольства Финляндии и Швеции поспорили в Твиттере о том, в какой из стран находится больше озер.
Челябинск Сегодня 01:16
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Политика

В Кремле перечислили гостей парада Победы в Москве

Гостями парада Победы в Москве станут лидеры Белоруссии, Узбекистана, Казахстана и других стран.
URA.Ru вчера в 06:29
2K
Политика

В делегации президента Киргизии выявлен коронавирус

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков, в делегации которого были выявлены случаи коронавирусной инфекции COVID-19, возвращается из Москвы в Бишкек.
RT на русском 05:41
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Общество

Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
РИА Новости вчера в 10:19
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Политика

В Саратовской областной думе подрались депутаты

РИА Новости вчера в 21:18
1,4K
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
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Кино

Волк в новых сериях «Ну, погоди» бросит курить

Ранее «Мойка78» писала о новых сериях «Ну, погоди!» и упоминала отказ Волка от курения.
Мойка78 21 июня в 20:59
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Общество

Адвокат экс-жены Тарасова о решении суда по алиментам: плачем от смеха

Сергей Жорин, адвокат экс-супруги полузащитника "Рубина" Дмитрия Тарасова Оксаны, прокомментировал решение суда об увеличении алиментов, которые выплачивает футболист.
РИА Новости 22 июня в 11:50
7
Политика

В Польше подозревают «Газпром» в «хитроумной» игре

Автор статьи считает, что Россия ведет какую-то хитроумную игру, которая только на первый взгляд кажется простой и понятной.
Военное обозрение 05:29
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Происшествия

Милиция разогнала очередь у популярного магазина в Минске

Украина.ру 03:49
2
Общество

Мурашко: Всплеск пандемии в России идет на убыль

По словам главы Минздрава, снижение заболеваемости в регионах идет как бы с запозданием от Москвы недели на три.
Российская газета 06:15
4
Происшествия

В Болгарии обрушился строящийся тоннель

Строящийся на автомагистрали "Струма" в Болгарии тоннель "Железница" частично обрушился, пострадали три человека.
ТАСС 05:56
Армия и оружие

Огнеметная система ТОС-2 впервые участвует в параде на Красной площади

ТОС-2 придёт на смену огнемётной системе ТОС-1 "Солнцепёк", её опытные образцы уже принимали участие в стратегических учениях.
РИА Новости 04:10
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Космос

Раскрыты способности нового российского космического корабля «Орел»

Разрабатываемый в России новый космический корабль «Орел» сможет совершать аварийную посадку на воду, сообщает РИА «Новости».
МИР 24 22 июня в 15:56
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Здоровье

Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
Известия вчера в 20:31
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Спорт

Матыцин прокомментировал открытое письмо легкоатлетов Владимиру Путину

РИА Новости 03:06
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Армия и оружие

Подводную лодку «Ростов-на-Дону» отправили на ремонт

При прохождении проливных зон подводные лодки Черноморского флота, как и все надводные корабли и суда обеспечения, действуют в строгом соответствии с международным правом.
Вести.Севастополь вчера в 11:54
2
Происшествия

На Кубани за сутки выявили 60 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 23 июня 2020, 14:40 — REGNUM 60 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за минувшие сутки, сообщили 23 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM вчера в 07:40
1,9K
Политика

Путин после парада переговорил с главами Казахстана и Узбекистана

Президент России Владимир Путин после парада Победы переговорил "на ногах" с президентами Казахстана, Узбекистана, Молдавии и Таджикистана, президент Белоруссии Александр Лукашенко держался позади.
РИА Новости 05:16
Культура

Автор «Игры престолов» Джордж Мартин рассчитывает дописать «Ветра зимы» в 2021 году

Как видим, Мартин избегает каких-либо точных дат относительно выхода «Ветров зимы», но он надеется, что роман будет дописан примерно через год, то есть к лету 2021-го.
Popcornnews.ru 02:30
Футбол

«Сельта» предложила «Локомотиву» 6 млн евро за Смолова

Как сообщает Cadena SER, клуб из Виго 23 июня предложил «Локомотиву», которому принадлежат права на 30-летнего нападающего, 6 млн евро.
Sport24.ru вчера в 22:09
2
Шоу-бизнес

Харламов и Асмус объявили о разводе

Актриса Кристина Асмус и шоумен, комик Гарик Харламов объявили о разводе после восьми лет брака, решение не было спонтанным, сообщает Газета.ru.
РИАМО 22 июня в 11:42
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Авто

«Segway» окончит производство электроциклов

Как сообщает портал «fastcompany», производство будет закрыто 15 июля.
ГЛАС.RU 05:04
3
Политика

«Баба рабочая, как корабельная сосна»: новый позор партии Зеленского

Киев, 24 июня 2020, 10:47 — REGNUM На Украине произошел очередной скандал с президентской партией «Слуга народа», передает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 июня.
REGNUM 03:47
Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Политика

Захарова ответила на заявление Украины о многомиллионных долгах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинских властей о "многомиллионных долгах" России, передает портал Politexpert.
Газета.Ru вчера в 16:44
2,6K
Происшествия

Адвокат Ефремова опроверг данные об алкоголизме у актера

РБК вчера в 04:16
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Армия и оружие

Украина получила от США партию ракет для комплексов Javelin

Власти Украины получили от США партию ракет FGM-148E для противотанковых комплексов Javelin и дополнительное оборудование на общую сумму более 27 миллионов долларов, сообщила в среду пресс-служба украинского министерства обороны.
РИА Новости 03:50
2
Общество

В России выявили 7176 новых случаев заражения коронавирусом

За минувшие сутки в России выявили 7176 новых случаев коронавирусной инфекции, общее число инфицированных превысило 600 тысяч человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с заболеванием.
РИА Новости 04:07
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