Экономика

РБКРБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании совместного предприятия (СП) на базе «Яндекс.Маркет».
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Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфаксвчера в 17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известиявчера в 17:08

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52
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Общество

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В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
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Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост главы Коми

Врио главы Республики Коми Владимир Уйба выдвинул свою кандидатуру на пост руководителя региона, досрочные выборы состоятся 13 сентября.
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Политика

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Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
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Видео с парада Победы отметилось уникальным пролетом камеры через ствол танка

Пожалуй, одним из самых запоминающихся и впечатляющих кадров видео с Парада стал уникальный момент, когда камера прошла через ствол в башню одного из танков и показала, какое оснащение находится внутри грандиозной военной машины.
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Один из ведущих эпидемиологов Китая Чжун Наньшань спрогнозировал окончание пандемии коронавируса нового типа COVID-19 до весны 2021 года.
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Австралия призывает военных после новой вспышки коронавируса

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В РПЦ сочли «нравственно оправданным» повышение НДФЛ для богатых

Повышение налога на доходы физических лиц для людей, зарабатывающих более 5 млн рублей в год, является "нравственно оправданной" мерой, заявил глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.
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Реставратор мебели обезобразил лицо Девы Марии на копии картины «Непорочное зачатие» испанского живописца Бартоломе Эстебана Мурильо.
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Как сообщает портал «fastcompany», производство будет закрыто 15 июля.
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Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

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