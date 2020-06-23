Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфаксвчера в 17:11
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Общество
Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет
Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
Технологии
Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть
В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
Происшествия
В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей
Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru вчера в 09:13
Экономика
Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой
Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Политика
Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями
Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру вчера в 13:25
Политика
Президент Путин выступит с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин 23 июня выступит с обращением к россиянам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
URA.Ru вчера в 05:31
Наука
В Индийском океане обнаружен новый континент
Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане.
Популярная механика 22 июня в 11:17
Общество
Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма
Эксперты указали, что наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодых жителей страны и портят атмосферу в обществе».
Комсомольская правда 00:58
Наука
В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида
Учёные, представляющие Крымский федеральный университет, провели 3D-съемку пещеры Таврида, являющейся очень важной для истории, так как после окончания создания научного рекреационного комплекса её внешний вид очень сильно измениться.
Дни24 вчера в 07:43
Общество
ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня
Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 22 июня в 13:47
Армия и оружие
Военный парад в честь 75-й годовщины Победы пройдет сегодня в Москве
Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в среду на Красной площади в Москве.
Sputnik Узбекистан 01:22
Наука
Робот научился зашивать раны, посмотрев ролики с операциями
Алгоритм под названием Motion2Vec смог зашивать раны после обучения на видеороликах с действиями хирургов, сообщает 23 июня IT-портал TNW.
ИА Красная Весна вчера в 16:00
Общество
Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин
Единовременная выплата на детей от 0 до 16 лет Еще раз по 10 тысяч рублей 23 июня Владимир Путин заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.
НГС55 01:41
Общество
Электронная трудовая книжка: о чем предупредили работодателей Хакасии
В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
Республиканская Телевизионная Сеть 22 июня в 21:29
Общество
Стало известно, когда россияне получат новую выплату на детей
Пенсионный фонд России готовится начислить выплаты семьям с детьми от 17 до 18 лет.
Infox.ru 22 июня в 09:55
Экономика
В России могут увеличить пенсии по старости
Газета.Ru вчера в 14:49
Наука
Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита
В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости 22 июня в 22:51
Финансы
Россияне начали возвращать валюту в банки
Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
Общество
В Кузбассе скончался девятый пациент с коронавирусом
В больнице Кузбасса умер 70-летний мужчина из Прокопьевска, которому был поставлен диагноз «коронавирус».
Evo-rus.com 01:22
Происшествия
На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом
Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:52
Политика
Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
Общество
Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня
В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
Происшествия
Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство
Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
Кино
На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»
Основанная на реальных событиях 12-серийная лента выходит на телеканале НТВ. Премьера картины прошла в День памяти и скорби, 22 июня.
Культуромания вчера в 11:07
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО
Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
РИА Новости вчера в 22:57
Авто
Россияне пересаживаются на подержанные автомобили
Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России впервые за всю историю достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:30
Происшествия
Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова
RT на русском вчера в 03:28
Космос
NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций
МедиаПоток вчера в 11:54
Общество
Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей
Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде РФ.
Evo-rus.com 21 июня в 16:30
Шоу-бизнес
Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус
Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34