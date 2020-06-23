Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфаксвчера в 17:11

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

Известиявчера в 17:08

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Общество

Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми до 16 лет

Москва, 23 июня 2020, 19:46 — REGNUM Указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет подписал 23 июня президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 12:46
4,4K
Технологии

Данные миллионов пользователей Telegram попали в сеть

В августе 2019-го гонконгские IT-специалисты сообщили о наличии уязвимости в Telegram, позволяющей деанонимизировать любого пользователя.
Lenta.ru 00:17
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

Пятерых новорожденных под присмотром одной няни-иностранки обнаружили полицейские в квартире на северо-востоке Москвы.
Вести.Ru вчера в 09:13
646
Экономика

Россия может расторгнуть налоговое соглашение с Мальтой

Действующее соглашение предполагает возможность снижения налогов в России при условии выплаты на Мальту соответствующих отчислений до 5%. После расторжения документа выплаты будут облагаться налогом от 15% до 20%.
АБН вчера в 22:46
Политика

Лукашенко отправился в Москву на парад с сыновьями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию, чтобы посмотреть парад Победы в Москве и встретиться со своим российским коллегой, информирует 23 июня официальный сайт президента республики.
Фонтанка.Ру вчера в 13:25
45
Политика

Президент Путин выступит с обращением к россиянам

Президент Владимир Путин 23 июня выступит с обращением к россиянам. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
URA.Ru вчера в 05:31
5,4K
Наука

В Индийском океане обнаружен новый континент

Команда французских и австралийских ученых пришла к такому выводу, когда изучала состав пород архипелага Кергелен в Индийском океане.
Популярная механика 22 июня в 11:17
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Общество

Власти Китая наказали владельца TikTok за уход от ценностей социализма

Эксперты указали, что наказанные видеосервисы «отходят от основных ценностей социализма, ставят под угрозу здоровое воспитание молодых жителей страны и портят атмосферу в обществе».
Комсомольская правда 00:58
11
Наука

В Крыму учёные провели 3D-съемку пещеры Таврида

Учёные, представляющие Крымский федеральный университет, провели 3D-съемку пещеры Таврида, являющейся очень важной для истории, так как после окончания создания научного рекреационного комплекса её внешний вид очень сильно измениться.
Дни24 вчера в 07:43
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Общество

ПФР призвал россиян подать заявления на пенсии и пособия до 30 июня

Специалисты отмечают, что сделать необходимые действия можно либо через личный кабинет на сайте ПФР, либо на Госуслугах.
Evo-rus.com 22 июня в 13:47
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Армия и оружие

Военный парад в честь 75-й годовщины Победы пройдет сегодня в Москве

Главный военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет в среду на Красной площади в Москве.
Sputnik Узбекистан 01:22
Наука

Робот научился зашивать раны, посмотрев ролики с операциями

Алгоритм под названием Motion2Vec смог зашивать раны после обучения на видеороликах с действиями хирургов, сообщает 23 июня IT-портал TNW.
ИА Красная Весна вчера в 16:00
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Общество

Где взять деньги на детей: список всех пособий, которые пообещал Путин

Единовременная выплата на детей от 0 до 16 лет Еще раз по 10 тысяч рублей 23 июня Владимир Путин заявил, что семьи с детьми получат еще по 10 тысяч рублей в качестве поддержки в период распространения коронавирусной инфекции.
НГС55 01:41
Общество

Электронная трудовая книжка: о чем предупредили работодателей Хакасии

В случае выявления работником неверной или неполной информации в электронной трудовой книжке, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда России.
Республиканская Телевизионная Сеть 22 июня в 21:29
Общество

Стало известно, когда россияне получат новую выплату на детей

Пенсионный фонд России готовится начислить выплаты семьям с детьми от 17 до 18 лет.
Infox.ru 22 июня в 09:55
Экономика

В России могут увеличить пенсии по старости

Газета.Ru вчера в 14:49
4,5K
Наука

Рядом со Стоунхенджем нашли памятник времен неолита

В нескольких километрах от знаменитого Стоунхенджа археологи нашли неизвестный памятник.
Невские Новости 22 июня в 22:51
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Финансы

Россияне начали возвращать валюту в банки

Почему валюта возвращается в банки Рост валютных вкладов в мае свидетельствует, что россиян стала меньше беспокоить экономическая ситуация, считает старший управляющий директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов.
РБК 00:00
19
Общество

В Кузбассе скончался девятый пациент с коронавирусом

В больнице Кузбасса умер 70-летний мужчина из Прокопьевска, которому был поставлен диагноз «коронавирус».
Evo-rus.com 01:22
Происшествия

На Алтае 25 медиков районной больницы заразились коронавирусом

Двадцать пять медиков заразились коронавирусом в "Кулундинской ЦРБ" Алтайского края, стационар закрыли, сообщают сегодня в региональном оперштабе по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:52
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Политика

Захарова ответила на оскорбления грузинского журналиста в адрес Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на очередные оскорбления грузинского журналиста Георгия Габунии в адрес президента Владимира Путина, вспомнив фразу министра иностранных дел Сергея Лаврова.
РБК вчера в 19:31
167
Общество

Минтруд объяснил порядок оплаты работы 24 июня

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как будет оплачиваться работа 24 июня, которое объявлено нерабочим днём в связи с проведением парада Победы.
RT на русском вчера в 04:19
24
Происшествия

Петра Верзилова арестовали на 15 суток за мелкое хулиганство

Мещанский районный суд Москвы арестовал на 15 суток издателя «Медиазоны» и участника арт-группы «Война» Петра Верзилова, его признали виновным в мелком хулиганстве по ч. 1 ст. 20.1 КоАП.
Ведомости 22 июня в 11:29
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Кино

На НТВ стартовал сериал «Алекс Лютый»

Основанная на реальных событиях 12-серийная лента выходит на телеканале НТВ. Премьера картины прошла в День памяти и скорби, 22 июня.
Культуромания вчера в 11:07
8
Армия и оружие

Путин присвоил звание генерала армии командующему войсками ЮВО

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерала армии командующему Южным военным округом (ЮВО) Александру Дворникову, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.
РИА Новости вчера в 22:57
1
Авто

Россияне пересаживаются на подержанные автомобили

Соотношение покупок подержанных и новых автомобилей в России впервые за всю историю достигло 5:1, сообщает «АвтоСТАТ».
Автоновости дня 01:30
6
Происшествия

Адвокат прокомментировал сообщения о хроническом алкоголизме Ефремова

RT на русском вчера в 03:28
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Космос

NASA выдало грант на новый поиск внеземных цивилизаций

МедиаПоток вчера в 11:54
18
Общество

Россияне получат новую выплату в 10 тысяч рублей

Единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей может в ближайшее время появиться для ряда граждан Российской Федерации, рассказали нашему изданию в Пенсионном фонде РФ.
Evo-rus.com 21 июня в 16:30
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов заявил о разводе с Кристиной Асмус

Гарик Харламов заявил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:34
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