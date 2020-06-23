В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

Происшествия В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель. 11

Общество Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit. 118

Общество Росавиация предложила план по возобновлению международных полетов Замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения, который предполагает для начала разрешить полеты в страны СНГ. 39

Общество Каршеринг не смог восстановить докарантинный уровень спроса В Москве послабление ограничений в отношении каршеринга началось с 25 мая, а уже с 9 июня сервисы заработали в полном объеме.

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,9K

Общество Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях 23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня. 77

Общество День Петра Солнцеворота: что запрещено делать 25 июня На Руси верили, что 25 июня нельзя есть нерыбный суп, иначе придется перед кем-то оправдываться.

Авто Российских водителей с 1 июля ждут нововведения Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года. 297

Космос Астрономы дали название астероиду, ставшему целью эксперимента NASA Диморф привлёк внимание астрономов в 2019 году, когда был выбран целью эксперимента NASA под названием DART (Double Asteroid Redirection Test, с англ. — проверка перенаправления двойного астероида).

Происшествия Спасатели нашли вездеход пропавших на Уркане мужчин В четверг, 25 июня, вода на реке упала примерно на три-четыре метра, поэтому спасатели и пожарные области передислоцировались и будут проводить поиски рядом с утонувшим вездеходом.

Происшествия В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту. 21

Здоровье Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска. 122

Экономика МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%. 305