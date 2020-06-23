Экономика
РБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
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Общество
В Калининграде поощрят потерявшую туфлю участницу парада
RT на русском вчера в 10:24
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости вчера в 12:27
Происшествия
В деле «миллиардера из ФСБ» появился секретный свидетель
В деле о мошенничестве на миллиарды рублей бывшего заместителя начальника управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России Дмитрия Фролова появился секретный свидетель.
Lenta.ru вчера в 06:30
Происшествия
В Приангарье погиб подросток, попав под дорожный каток
Подросток попал под дорожный каток. Смерть наступила на месте происшествия.
ТАСС вчера в 21:20
Общество
Адвокат Ефремова назвал сумму возможной компенсации семье Захарова
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, назвал сумму возможной компенсации семье погибшего водителя Сергея Захарова в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 20:17
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Согласится ли приехать на открытие памятника Лукашенко, станет известно в ближайшее время.
Замана вчера в 19:27
Общество
Росавиация предложила план по возобновлению международных полетов
Замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько предложил правительству план по возобновлению международного авиасообщения, который предполагает для начала разрешить полеты в страны СНГ.
Известия 00:03
Общество
Каршеринг не смог восстановить докарантинный уровень спроса
В Москве послабление ограничений в отношении каршеринга началось с 25 мая, а уже с 9 июня сервисы заработали в полном объеме.
РБК вчера в 23:04
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Развод Гарика Харламова и Кристины Асмус оказался розыгрышем
Пара не собирается расставаться. Это подтвердил ведущий популярного юмористического YouTube-шоу Comment Out Владимир Маркони.
Pravda.Ru вчера в 09:42
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru вчера в 04:15
Общество
Гидрометцентр предупредил россиян о температурных аномалиях
23 июня научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномальная жара ожидается в Москве и других регионах европейской части России с пятницы, 26 июня.
Известия вчера в 21:57
Общество
Радий Хабиров изменил указ о повышенной готовности в Башкирии
Глава Башкирии внес очередные послабления в указ о режиме повышенной готовности.
Kursk.com вчера в 04:59
Гаджеты
WWDC: Компания Apple презентовала обновление ОС iOS 14
Версия.Инфо вчера в 03:27
Общество
День Петра Солнцеворота: что запрещено делать 25 июня
На Руси верили, что 25 июня нельзя есть нерыбный суп, иначе придется перед кем-то оправдываться.
Волгоградская правда вчера в 23:29
Происшествия
Солдат разбил стекла машины ФСО перед парадом на Красной площади
Lenta.ru вчера в 13:44
Общество
Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме
Нойхольд добавил, что Audi отвергает любые формы расизма и дискриминации. Собчак представляла бренд Audi в России на протяжении шести лет.
Ведомости вчера в 14:07
Космос
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
Малый военный спутник Red-Eye-3 запущен с Международной космической станции, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 21:11
Авто
Российских водителей с 1 июля ждут нововведения
Эксперты газеты «Аргументы и Факты» назвали самые знаковые нововведения для российских водителей, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня 21 июня в 23:06
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия вчера в 08:11
Культура
Джон Уоррен покинул программу «Поедем поедим» после съемок в Курске
Курск сегодня 23 июня в 14:30
Космос
Астрономы дали название астероиду, ставшему целью эксперимента NASA
Диморф привлёк внимание астрономов в 2019 году, когда был выбран целью эксперимента NASA под названием DART (Double Asteroid Redirection Test, с англ. — проверка перенаправления двойного астероида).
REGNUM вчера в 09:05
Общество
Путин предложил предоставлять статус самозанятых с 16 лет
Все регионы получат возможность вводить у себя налоговый режим для самозанятых, отметил Путин.
BFM.ru вчера в 13:08
Наука
Рядом со Стоунхенджом нашли еще один доисторический памятник
Ученые из университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюса и Ковентри обнаружили еще один древний памятник, расположенные около знаменитого Стоунхенджа.
Культуромания 22 июня в 14:04
Происшествия
Спасатели нашли вездеход пропавших на Уркане мужчин
В четверг, 25 июня, вода на реке упала примерно на три-четыре метра, поэтому спасатели и пожарные области передислоцировались и будут проводить поиски рядом с утонувшим вездеходом.
Амурская правда вчера в 22:25
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru вчера в 12:05
Театры
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Известия 21 июня в 21:14
Здоровье
Вспышка коронавируса произошла в омском доме престарелых
Как сообщают «Коммерческие вести», в письме представителей регионального министерства здравоохранения к министру труда Владимиру Куприянову, которое оказалось в распоряжении издательства, идёт речь о том, что в Нежинском геронтологическом центре зафиксирована вспышка коронавируса среди постояльцев, которые в силу возраста входят в зону риска.
Сиб.фм вчера в 22:09
Экономика
МВФ ухудшил свои прогнозы на 2020 год
По прогнозу МВФ, ВВП России в текущем году упадет на 6,6%, а не на 5,5%. ВВП США сократится сразу на 8%, а не на 5,9%.
Газета.Ru вчера в 09:24
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
Полиция обнаружила пятерых малолетних детей в московской квартире, сообщила РБК уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
РБК 23 июня в 10:38