Экономика
РБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
Читать в источнике
Оценить389
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 15:41, Ашберн
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Известия 11:02
Общество
Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле
Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
Политика
Тачи отказался от визита в Вашингтон
Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru 14:45
Шоу-бизнес
Побывавший на параде Победы Лещенко испугался за ветеранов
Народный артист Лев Лещенко рассказал о своих впечатлениях от парада Победы в Москве, на котором он побывал в среду, 24 июня.
News.ru 07:37
Футбол
Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»
Над стадионом "Манчестер Сити" во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: "White Lives Matter, Burnley" (Жизни белых важны, "Бернли").
Газета.Ru 14:05
Политика
США не думают о введении моратория на размещение ракет в Европе
Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Радио Sputnik 14:00
Политика
Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения
РИА Новости 12:27
Политика
Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника
Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
Политика
Путин оценил парад Победы жестом
Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
Политика
Суд в США обязал закрыть дело экс-помощника Трампа Флинна
Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.
Взгляд.ру 12:05
Политика
Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко
Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
Общество
Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке
Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Шоу-бизнес
Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП
Актер Михаил Ефремов продает виллу за 50 миллионов рублей под Юрмалой в Латвии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
URA.Ru 11:39
Политика
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Футбол
«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти
Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Футбол
Юрий Семин: Кикнадзе всегда раскачивал лодку
Бывший главный тренер «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Bookmaker-ratings.ru 13:58
Общество
Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить
Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
Футбол
«Интер» упустил победу над «Сассуоло», пропустив на 89-й минуте
На 81-й минуте Доменико Берарди реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет, а уже через несколько минут хавбек «Интера» Борха Валеро забил гол.
Матч ТВ 15:30
Здоровье
Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями
В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
Авто
Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок
Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Политика
Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»
Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Происшествия
Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев
РБК вчера в 10:38
Кино
Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова
Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
Политика
Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве
На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
Происшествия
Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову
Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
Происшествия
Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов
Вести.Ru вчера в 18:37