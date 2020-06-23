Экономика

РБКРБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ru07:06

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

«В разладе Сбербанка и „Яндекса“ никто не сомневался». Компании объявили о разделе бизнеса

BFM.ru13:08

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Известия 11:02
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Общество

Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле

Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года.
Российская газета вчера в 12:28
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Политика

Тачи отказался от визита в Вашингтон

Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях.
Вести.Ru 14:45
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Шоу-бизнес

Побывавший на параде Победы Лещенко испугался за ветеранов

Народный артист Лев Лещенко рассказал о своих впечатлениях от парада Победы в Москве, на котором он побывал в среду, 24 июня.
News.ru 07:37
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Футбол

Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны»

Над стадионом "Манчестер Сити" во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: "White Lives Matter, Burnley" (Жизни белых важны, "Бернли").
Газета.Ru 14:05
Политика

США не думают о введении моратория на размещение ракет в Европе

Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года.
Радио Sputnik 14:00
Политика

Путин заявил о вере в Россию среди своего окружения

РИА Новости 12:27
1K
Политика

Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника

Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня.
Lenta.ru 14:28
4
Политика

Путин оценил парад Победы жестом

Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие.
Lenta.ru 04:49
71
Политика

Суд в США обязал закрыть дело экс-помощника Трампа Флинна

Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.
Взгляд.ру 12:05
Политика

Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко

Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку.
Discover24 13:33
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Общество

Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок.
Российская газета вчера в 21:18
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Общество

Audi разорвала контракт с Ксенией Собчак после обвинений в расизме

Ведомости 14:07
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,7K
Шоу-бизнес

Ефремов продает дом за 50 млн, чтобы расплатиться за ДТП

Актер Михаил Ефремов продает виллу за 50 миллионов рублей под Юрмалой в Латвии. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
URA.Ru 11:39
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Политика

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
3K
Общество

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
1,3K
Футбол

«Ворскла» вышла в финал Кубка Украины, обыграв «Мариуполь» по пенальти

Финал Кубка Украины пройдет 8 июля. Соперником «Ворсклы» станет киевское «Динамо».
Metaratings 15:14
Футбол

Юрий Семин: Кикнадзе всегда раскачивал лодку

Бывший главный тренер «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.
Bookmaker-ratings.ru 13:58
Общество

Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить

Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду.
Газета.Ru 14:52
2,2K
Футбол

«Интер» упустил победу над «Сассуоло», пропустив на 89-й минуте

На 81-й минуте Доменико Берарди реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет, а уже через несколько минут хавбек «Интера» Борха Валеро забил гол.
Матч ТВ 15:30
Здоровье

Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями

В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения.
Вести.Ru 06:02
1,1K
Авто

Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок

Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris.
Автоновости дня 06:09
100
Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
73
Политика

Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой»

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.
Народные новости вчера в 20:12
Происшествия

Полиция нашла в квартире в Москве пятерых младенцев

РБК вчера в 10:38
766
Кино

Вышел первый тизер сериала «Основание» по романам Айзека Азимова

Американская компания продемонстрировала тизер шоу, которое появится в 2021 году.
Evo-rus.com вчера в 03:45
20
Политика

Кремль перечислил иностранных лидеров на параде Победы в Москве

На московский парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне приедут лидеры девяти зарубежных стран.
РБК вчера в 08:01
2,1K
Происшествия

Мосгорсуд продлил арест экс-министру Абызову

Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей до 25 сентября 2020 года бывшему министру по делам Открытого правительства Михаилу Абызову, обвиняемому в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:21
2
Происшествия

Четвероногие клиенты «Аэрофлота» серьезно пострадали во время полетов

Вести.Ru вчера в 18:37
24
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