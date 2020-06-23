В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».

Общество Пенсионный фонд России начнет новые выплаты на детей в июле Как сообщает ПФР, новая выплата будет дополнительно предоставлена к ежемесячной выплате в 5 тысяч рублей на детей до 3 лет или единовременной выплате в 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет, которые с апреля и июня перечисляются семьям по указу президента от 7 апреля нынешнего года. 165

Политика Тачи отказался от визита в Вашингтон Косовский лидер Хашим Тачи отказался от визита в Вашингтон после того, как спецпрокуратура заподозрила его и спикера парламента непризнанной республики Кадри Весели в военных преступлениях. 9

Шоу-бизнес Побывавший на параде Победы Лещенко испугался за ветеранов Народный артист Лев Лещенко рассказал о своих впечатлениях от парада Победы в Москве, на котором он побывал в среду, 24 июня. 2

Футбол Фанат «Бернли» уволен из-за баннера «Жизни белых важны» Над стадионом "Манчестер Сити" во время матча пролетел самолет, к которому был прикреплен баннер: "White Lives Matter, Burnley" (Жизни белых важны, "Бернли").

Политика США не думают о введении моратория на размещение ракет в Европе Договор между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года.

Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие памятника Президент России Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко на открытие памятника Советскому солдату под Ржевом, которое состоится 30 июня. 4

Политика Путин оценил парад Победы жестом Президент России Владимир Путин в ходе парада Победы на Красной площади жестом оценил мероприятие. 71

Политика Суд в США обязал закрыть дело экс-помощника Трампа Флинна Апелляционный суд столичного округа Колумбия обязал нижестоящую судебную инстанцию прекратить дело в отношении Майкла Флинна, занимавшего пост помощника президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности.

Политика Владимир Путин не пожал руку сыну Александра Лукашенко Во время Парада Победы в Москве Владимир Путин проигнорировал третьего сына Александра Лукашенко Николая - он не стал пожимать ему руку. 24

Общество Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке Многие люди в жару испытывают ощущение удушья в маске и поэтому часто носят их формально, спустив на подбородок. 980

Экономика В России пенсии по старости могут быть увеличены В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля). 6,7K

Общество Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин. 1,3K

Футбол Юрий Семин: Кикнадзе всегда раскачивал лодку Бывший главный тренер «Локомотив» Юрий Семин прокомментировал слова генерального директора клуба Василия Кикнадзе.

Общество Потерявшую туфлю участницу парада в Калининграде решили наградить Участницу парада Победы в Калининграде, которая не покинула парадный строй из-за потерянной туфли, поощрит командующий Балтийским флотом адмирал Александр Носатов, сообщили ТАСС в пресс-службе Балтийского флота в среду. 2,2K

Футбол «Интер» упустил победу над «Сассуоло», пропустив на 89-й минуте На 81-й минуте Доменико Берарди реализовал одиннадцатиметровый удар и сравнял счет, а уже через несколько минут хавбек «Интера» Борха Валеро забил гол.

Здоровье Коронавирус грозит пожизненными физическими и психическими нарушениями В службе здравоохранения добавили, что у 30% пациентов может развиться фиброз легких, а также пожизненные физические, психические и когнитивные нарушения. 1,1K

Авто Автомобили Lada дорожают в два раза быстрее иномарок Темпы роста цен на седан LADA Vesta за последние шесть месяцев оказались более чем в два раза выше, чем у KIA Rio и Hyundai Solaris. 100

Политика Украинские политики назвали нардепа Аллахвердиеву «рабочей бабой» Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и председатель фракции в Верховной Раде Давид Арахамия со включенными микрофонами журналистов обсудили внешность нардепа Ирины Аллахвердиевой.