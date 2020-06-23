Экономика
РБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
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Футбол
«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России
В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем
Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
Энергетика
Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 22 июня в 10:27
Шоу-бизнес
Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе
Стриптизер предстал перед поклонниками с короткой стрижкой, отросшими усами и свистком.
Pravda.Ru 11:29
Политика
Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве
Участие сербских военных в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы вызывает восхищение, как и сам парад.
БИЗНЕС Online 12:24
Общество
Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Политика
Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями
Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM вчера в 12:09
Политика
Путин выразил надежду, что жизнь восстановится
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:23
Общество
В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде
В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
Политика
Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии
Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
Шоу-бизнес
Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл
Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru 04:50
Происшествия
Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда
Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
Авто
Volkswagen Arteon обновился и стал универсалом
Volkswagen Arteon Shooting Brake повторяет дизайн фастбека, но его багажник, естественно, больше и вмещает на 75 литров больше - до 1632 литров при сложенных задних сиденьях.
За рулем Кубань 02:43
Экономика
Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса
Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 22 июня в 05:27
Футбол
Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА
РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Metaratings 07:42
Авто
Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini
Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Происшествия
В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров
Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
Политика
Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Авто
Geely объявила цены на свой самый большой внедорожник
В Китае состоялась онлайн-презентация новой модели Geely HaoYue -- самого большого внедорожника в линейке бренда.
Motor вчера в 09:20
Футбол
ЦСКА и «Зенит» играли 56 минут, «Арсенал» и «Спартак» — только тайм
Во встрече ЦСКА — «Зенит» (0:4), по данным InStat, мяч находился в игре 56 минут и 43 секунды — это лучший показатель.
Спорт-Экспресс 12:18
Шоу-бизнес
Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю
Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
Гаджеты
Представлена фотокамера Panasonic Lumix DC-G100
Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер формата Micro Four Thirds моделью Lumix DC-G100, которая ориентирована прежде всего на видеоблогеров.
Megaobzor.com 09:54
Происшествия
Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве
Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
Политика
Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян
В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
Общество
Лукашенко расплакался на параде Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
Игры
Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine
Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
Политика
Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран
Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
Футбол
«Ювентус» и «Барселона» согласовали трансфер Артура
Soccer.ru вчера в 12:28