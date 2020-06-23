Экономика

РБКРБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
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«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ru07:06

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05

Греф опять куда-то залез. Пользователи массово уходят из Яндекс-сервисов: "Ну и аппетиты!"

Царьград07:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29
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Футбол

«Урал» обыграл «Шинник» и вышел в полуфинал Кубка России

В матче 1/4 финала Кубка России по футболу екатеринбургский «Урал» одержал победу над ярославским «Шинником».
RT на русском 11:56
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус оказался розыгрышем

Развод комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус оказался розыгрышем в рамках YouTube-шоу Comment Out.
Известия 11:02
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Энергетика

Мишустин увеличил до 60% субсидирование перевода машин на газ

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил увеличение субсидий на затраты по переводу автомобилей с бензина на газ.
Газета.Ru 22 июня в 10:27
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Шоу-бизнес

Тарзан предстал перед фанатами в совершенно новом образе

Стриптизер предстал перед поклонниками с короткой стрижкой, отросшими усами и свистком.
Pravda.Ru 11:29
Политика

Президент Сербии объяснил свой жест во время парада Победы в Москве

Участие сербских военных в параде на Красной площади в честь 75-летия Победы вызывает восхищение, как и сам парад.
БИЗНЕС Online 12:24
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Общество

Россияне снова получат выплаты на детей в размере 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин в ходе телеобращения заявил, что в июле россияне еще раз получат выплаты на детей до 16 лет.
Газета.Ru вчера в 12:16
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Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
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Политика

Лукашенко вылетел в Москву с сыновьями

Минск, 23 июня 2020, 19:09 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправился в Российскую Федерацию с рабочим визитом.
REGNUM вчера в 12:09
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Политика

Путин выразил надежду, что жизнь восстановится

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что привычный образ жизни скоро вернется и станет спокойнее, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:23
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

В Калининграде поощрят девушку, которая потеряла туфлю, но продолжила маршировать на параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет портал Klops.
Газета.Ru 09:29
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Политика

Посол рассказал об обсуждении статьи Путина в Германии

Статья президента России Владимира Путина о Второй мировой войне активно обсуждается общественностью в ФРГ.
Известия 10:54
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Шоу-бизнес

Принц Гарри тайно прилетел в Лондон без Меган Маркл

Примечательно, что принц прилетел на частном самолете, хотя ранее пара публично выступала против частных бортов, поскольку они загрязняют окружающую среду.
Pravda.Ru 04:50
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Происшествия

Отец 18-летней Тропицель обвинил в смерти блогерки ее бойфренда

Отец погибшей в аварии на Бали 18-летней блогерки-миллионерши Анастасии Тропицель обвинил ее возлюбленного Виктора Майдановского в попытках перевести себе все сбережения девушки с ее банковских счетов.
Газета.Ru вчера в 06:32
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Авто

Volkswagen Arteon обновился и стал универсалом

Volkswagen Arteon Shooting Brake повторяет дизайн фастбека, но его багажник, естественно, больше и вмещает на 75 литров больше - до 1632 литров при сложенных задних сиденьях.
За рулем Кубань 02:43
Экономика

Кабмин увеличил объем субсидий для малого и среднего бизнеса

Правительство увеличило до 104 миллиардов рублей объем бюджетных ассигнований на прямую безвозмездную помощь малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции.
Российская газета 22 июня в 05:27
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Футбол

Левников рассудит матч 24-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА

РФС назначил судейскую бригаду, которая отработает на матче 24-го тура РПЛ, в котором «Динамо» примет ЦСКА.
Metaratings 07:42
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Авто

Рассекретили новый трековый суперкар Lamborghini

Новый трековый гиперкар Lamborghini, в создании которого принимали участие специалисты подразделения Squadra Соrsе рассекретили до премьеры.
32CARS.ru вчера в 09:16
Происшествия

В крушении Airbus A320 обвинили экипаж и авиадиспетчеров

Airbus А320 "Пакистанских международных авиалиний" рухнул на жилой район города Карачи 22 мая, после того как дважды пытался приземлиться в аэропорту.
Вести.Ru 12:05
8
Политика

Президент Киргизии воздержался от участия в параде Победы

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков принял решение не участвовать в параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Российская газета 06:25
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Политика

Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая

В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
8
Авто

Geely объявила цены на свой самый большой внедорожник

В Китае состоялась онлайн-презентация новой модели Geely HaoYue -- самого большого внедорожника в линейке бренда.
Motor вчера в 09:20
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Футбол

ЦСКА и «Зенит» играли 56 минут, «Арсенал» и «Спартак» — только тайм

Во встрече ЦСКА — «Зенит» (0:4), по данным InStat, мяч находился в игре 56 минут и 43 секунды — это лучший показатель.
Спорт-Экспресс 12:18
Шоу-бизнес

Вступившийся за Ефремова Домогаров пожаловался на травлю

Российский актер Александр Домогаров, который ранее вступился за устроившего смертельное ДТП в Москве Михаила Ефремова, заявил о травле в «народных массах».
Известия вчера в 21:26
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Гаджеты

Представлена фотокамера Panasonic Lumix DC-G100

Компания Panasonic пополнила ассортимент беззеркальных камер формата Micro Four Thirds моделью Lumix DC-G100, которая ориентирована прежде всего на видеоблогеров.
Megaobzor.com 09:54
Происшествия

Брат замурованного в бетон российского ребенка знал об убийстве

Брат замурованного в бетон ребенка в Астрахани знал об убийстве, однако молчал о случившемся.
Lenta.ru 07:24
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Политика

Стало известно о нежелании Европы открывать границы для россиян

В середине июня в Ассоциации туроператоров России предсказали, что с большой вероятностью Россия не попадет в перечень стран, с которыми ЕС откроет границы с 1 июля.
Lenta.ru вчера в 14:49
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Общество

Лукашенко расплакался на параде Победы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко расплакался во время парада Победы на Красной площади в Москве.
Московский Комсомолец 04:17
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Игры

Вышла вторая часть фанатской игры Sonic 2020 на Unreal Engine

Вторая часть игрового фанатского проекта под названием Sonic 2020 о знаменитом еже Соннике уже появился в открытом доступе.
Актуальные Новости 12:02
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Политика

Российский Т-14 «Армата» сравнили с танками других стран

Эксперты сравнили габариты Т-14 "Армата" с теми танками, которые имеются у армий Украины, США, Китая.
ПолитРоссия 04:05
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Футбол

«Ювентус» и «Барселона» согласовали трансфер Артура

Soccer.ru вчера в 12:28
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