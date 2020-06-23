Экономика

ВедомостиВедомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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Сбербанк и «Яндекс» делят бизнес по-дружески

Газета.Ru07:06

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

Ведомостивчера в 16:29

«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов

РИА Новостивчера в 18:52

«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАССвчера в 17:20

«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»

Интерфаксвчера в 17:11

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

РБКвчера в 16:37

Главные новости к утру 24 июня

Коммерсантъ00:05
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Игры

Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine

Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
1
Общество

В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе

Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
449
Происшествия

Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев

У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
12
Космос

В NASA показали, как выглядит закат Солнца на других планетах

ТК Звезда 10:48
Экономика

МВФ ухудшил экономический прогноз по России

Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
35
Экономика

Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
530
Армия и оружие

В Москве завершился Парад Победы

В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета 04:22
138
Общество

Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику

Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ вчера в 02:59
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Происшествия

Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором

Интерфакс 09:45
Технологии

Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer

Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
40
Общество

В трансляции парада Победы появились спецэффекты

Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
94
Экономика

В России пенсии по старости могут быть увеличены

В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
6,1K
Общество

Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение

Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
22
Культура

Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу

Evo-rus.com вчера в 06:05
146
Общество

Депутаты подрались в Саратовской областной думе

Газета.Ru 04:15
2,5K
Общество

В Калининграде поощрят девушку, потерявшую туфлю на параде

Газета.Ru 09:29
914
Экономика

«Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси»

«Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.
Коммерсантъ 10:33
Политика

Лукашенко назвал Москву столицей Родины

Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
212
Общество

За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей

Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
6,2K
Политика

В России проходят военные парады в честь 75-летия Победы

Главный парад на Красной Площади в Москве начнется в 10.00.
Общественная служба новостей 02:46
Единоборства

Порье хочет провести реванш с Гэтжи

Напомним, первый поединок бойцы провели в апреле 2018 года, Порье нокаутировал Гэтжи.
Матч ТВ 02:45
Общество

Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность

Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность.
Ведомости 08:27
13
Общество

Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии

Глава государства отметил, что к сожалению не все лауреаты смогли присутствовать на церемонии сегодня из-за известных ограничений, введенных в следствие коронавируса.
REGNUM 09:15
31
Политика

Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»

Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
РИА Новости вчера в 16:19
12
Общество

В США призвали сносить статуи Христа из-за его белой кожи

ФАН 01:03
57
Общество

Кустурица посетил главный храм Минобороны России

Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Происшествия

В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов

Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
467
Интернет

Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний

В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна 09:56
Шоу-бизнес

Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем

Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
13
Политика

Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео

Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01
6
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