Экономика
Ведомости«Яндекс» и Сбербанк объявили о разделе активов
«Яндекс» и Сбербанк официально объявили, что разделят совместные активы – «Яндекс.Деньги» и «Яндекс.Маркет». Первый актив отойдет Сбербанку: сейчас у него 75% этой компании. Второй актив будет полностью принадлежать «Яндексу», который выкупит у Сбербанка его долю в 45%.
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят сотрудничество по СП «Яндекс.Маркет» и «Яндекс.Деньги»
Интерфаксвчера в 17:11
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Игры
Вышел второй эпизод фанатской игры о Сонике на Unreal Engine
Mania Team выпустила второй эпизод фанатской игры Sonic 2020, посвящённой ёжику Сонику.
CyberSport.ru 07:00
Общество
В ЮВО отреагировали на инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
Никаких представляющих опасность для зрителей инцидентов на параде Победы в Севастополе не было, сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения пресс-службы Южного военного округа.
РИА Новости 08:29
Происшествия
Врач оценил состояние найденных в московской квартире младенцев
У пятерых младенцев, которых накануне нашли в квартире на улице Аргуновской в Москве, при первичном обследовании не обнаружено видимых патологий.
РБК 10:40
Экономика
МВФ ухудшил экономический прогноз по России
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил свой прогноз по экономике России на 2020 год.
РБК 10:00
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Армия и оружие
В Москве завершился Парад Победы
В Москве завершился военный парад в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Парламентская газета 04:22
Общество
Глава Росстата раскрыл реакцию Кремля на негативную статистику
Глава Росстата Павел Малков рассказал, как администрация президента и правительство РФ реагируют на негативные данные статистики.
НТВ вчера в 02:59
Происшествия
Крушение пассажирского самолета в Пакистане объяснили человеческим фактором
Интерфакс 09:45
Технологии
Microsoft закрывает стриминговую платформу Mixer
Американская корпорация Microsoft объявила о закрытии платформы для видеостриминга Mixer и переводе всех своих партнеров в другой сервис Facebook Gaming.
Коммерсантъ 22 июня в 15:18
Общество
В трансляции парада Победы появились спецэффекты
Во время трансляции парада Победы в Москве применили спецэффекты. Видео доступно на YouTube-канале RT.
Lenta.ru 04:44
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
Адвокатам по делу Ефремова сделали предупреждение
Совет Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ сделал предупреждение защитнику актера Михаила Ефремова Эльману Пашаеву и его коллеге, представляющему интересы потерпевшей стороны, Александру Добровинскому.
Lenta.ru вчера в 21:09
Культура
Елена Степаненко высказалась о закрытии своего шоу
Evo-rus.com вчера в 06:05
Общество
Депутаты подрались в Саратовской областной думе
Газета.Ru 04:15
Экономика
«Яндекс» заинтересован в выкупе доли Uber в «Яндекс.Такси»
«Яндекс» заинтересован в консолидации бизнеса «Яндекс.Такси» и находится с Uber в постоянном диалоге, заявил финансовый директор интернет-компании Грег Абовский в ходе конференц-звонка.
Коммерсантъ 10:33
Политика
Лукашенко назвал Москву столицей Родины
Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
Общество
За каждого ребенка до 16 лет в июле выплатят по 10 тысяч рублей
Президент России Владимир Путин 23 июня во время обращения к жителям страны объявил о том, что в июле за каждого ребенка до 16 лет выплатят 10 тысяч рублей.
КомиОнлайн вчера в 10:35
Политика
В России проходят военные парады в честь 75-летия Победы
Главный парад на Красной Площади в Москве начнется в 10.00.
Общественная служба новостей 02:46
Единоборства
Порье хочет провести реванш с Гэтжи
Напомним, первый поединок бойцы провели в апреле 2018 года, Порье нокаутировал Гэтжи.
Матч ТВ 02:45
Общество
Хабенский направит выданную Путиным госпремию на благотворительность
Народный артист России Константин Хабенский заявил, что направит полученную им государственную премию на благотворительность.
Ведомости 08:27
Общество
Президент Владимир Путин вручил в Кремле государственные премии
Глава государства отметил, что к сожалению не все лауреаты смогли присутствовать на церемонии сегодня из-за известных ограничений, введенных в следствие коронавируса.
REGNUM 09:15
Политика
Twitter пометил сообщение Трампа как «угрозу насилием»
Twitter поместил рядом с твитом президента США Дональда Трампа об "автономных зонах" протестующих предупреждение, что его содержание содержит угрозы людям.
РИА Новости вчера в 16:19
Общество
Кустурица посетил главный храм Минобороны России
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Происшествия
В Москве пресекли сходку криминальных авторитетов
Правоохранительные органы пресекли сходку криминальных авторитетов в кафе на севере Москвы.
Коммерсантъ вчера в 16:37
Интернет
Huawei взлетела в рейтинге самых инновационных компаний
В рейтинге самых инновационных компаний Huawei в течение года взлетела с 48 на 6 место, об этом свидетельствует свежий рейтинг консалтинговой компании BCG, 24 июня передает отраслевой ресурс Ixbt.com.
ИА Красная Весна 09:56
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
Политика
Эмоциональная реакция ветерана на слова Путина о войне попала на видео
Ветеран Великой Отечественной войны поддержал Владимира Путина, выступавшего с речью на параде Победы на Красной площади.
РИА Новости 08:01