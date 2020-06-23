Экономика
РБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».
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Общество
РПЦ сочла высокие налоги для богатых «нравственно оправданными»
23 июня президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам поручил повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за счет увеличения ставки для граждан с высоким доходом.
Lenta.ru 05:55
Общество
В ЮВО прокомментировали инцидент с Т-34 на параде в Севастополе
В результате инцидента с танком Т-34 на параде Победы в Севастополе никто не пострадал, машина продолжила движение за колонной.
Известия 08:35
Политика
Лукашенко назвал Москву столицей Родины
Москва, 24 июня 2020, 17:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Москву столицей Родины.
REGNUM 10:41
Экономика
Путин предложил существенно снизить налоги для IT-компаний
Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку на прибыль для IT-отрасли с 20 до 3%. Также он заявил, что ставка страховых взносов для IT-компаний должна быть уменьшена с 14 до 7,6%.
RT на русском вчера в 11:05
Экономика
Путин выступил с обращением к россиянам
Президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам, в ходе которого назвал пандемию коронавируса вызовом колоссальной сложности и поблагодарил граждан за ответственное отношение к своему здоровью, безопасности близких и взаимную поддержку.
RT на русском вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Развод Харламова и Асмус назвали розыгрышем
Ведущий программы Comment Out Владимир Маркони заявил "Комсомольской правде", что Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе в рамках шоу, это был розыгрыш.
РИА Новости 09:39
Политика
Вучич рассказал о впечатлениях от парада Победы
Президент Сербии Александр Вучич написал в Facebook, что испытал невероятные эмоции во время парада Победы в Москве.
Газета.Ru 09:59
Общество
Парад Победы в Москве сняли из космоса
Госкорпорация «Роскосмос» опубликовала снимок парада Победы в Москве, снятый спутником «Ресурс-П».
Известия 08:11
Политика
Помпео призвал не допустить поставок в Иран оружия из России и Китая
В мае глава МИД РФ Сергей Лавров направил письмо генсеку ООН Антониу Гутеррешу, в котором упомянул, что высокопоставленные представители госдепа США продвигают идеи о введении по линии Совбеза бессрочного оружейного эмбарго в отношении Ирана и об использовании для этого механизмов, предусмотренных резолюцией 2231, регламентировавшей учреждение Совместного всеобъемлющего плана действий.
РИА Новости вчера в 15:34
Политика
Лукашенко после парада Победы отправился в Минск
Президент Белоруссии Александр Лукашенко по завершении парада в честь 75-летия Победы отправился в Минск.
ТАСС 08:33
Здоровье
Снят запрет на плановую госпитализацию в Петербурге
В Петербурге отменяют временный запрет на посещение поликлиник и плановую госпитализацию и диспансеризацию населения.
Московский Комсомолец вчера в 14:54
Политика
Президент Польши назвал своей целью оставить войска США в Европе
Президент Польши Анджей Дуда назвал своей целью оставить войска США в Европе.
Lenta.ru 10:58
Общество
Кустурица посетил главный храм Минобороны России
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица посетил главный храм Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот».
Lenta.ru 10:10
Политика
Путин поднял тост за ветеранов на приеме в честь гостей парада Победы
Глава государства Владимир Путин на приеме в честь иностранных лидеров поднял тост за ветеранов победы.
Моя Москва.онлайн 08:43
Общество
Мурашко заявил, что всплеск пандемии в России идет на спад
"Всплеск в России уже идет на убыль", - сообщил он в среду.
ТАСС 05:41
Общество
Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде
Последние три месяца резко изменили привычный уклад жизни россиян. Об этом заявил в ходе обращения к нации президент России Владимир Путин.
РБК вчера в 12:34
Экономика
В России пенсии по старости могут быть увеличены
В подготовленном Министерством труда и социальной защиты документе говорится, что размер индексации страховой пенсии для пенсионеров, которые не работают, в 2021 году составит 6,3%, в 2022 году — 5,9% (18 357 рублей) и в 2022 — на 5,6% (19 283 рубля).
REGNUM 02:09
Общество
В трансляции парада Победы впервые использовали спецэффекты
Во время съемки парада Победы на Красной площади в Москве применили спецэффекты.
РБК 08:13
Энергетика
США нарастили добычу нефти на 500 тысяч баррелей в сутки
В США суточная добыча нефти за неделю увеличилась на 500 тысяч баррелей в сутки - до 11 млн баррелей в сутки, сообщает минэнерго страны.
Газета.Ru 11:00
Происшествия
В Чечне мать эксгумированной Мадины извинилась перед Кадыровым
Мать многодетной матери Мадины Умаевой, умершей 12 июня при невыясненных обстоятельствах и спешно похороненной ночью, принесла извинения Рамзану Кадырову за свое ранее сделанное заявление о том, что ее дочка погибла от домашнего насилия.
Кавказ Пост 00:58
Экономика
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП России до 6,6%
Ожидание падения мирового ВВП ухудшили до 4,9% (–1,9 п. п.) в 2020 году. Прогноз по России ухудшили до падения ВВП на 6,6% (–1,1 п. п.).
Коммерсантъ 10:27
Футбол
Фанаты «Локомотива» поддержали болельщиков «Спартака»
Объединение болельщиков московского "Локомотива" "United South" выразило поддержку фанатам столичного "Спартака", которых хотят привлечь к уголовной ответственности.
Газета.Ru 08:42
Наука
Представлена нанолинза, способная сжимать свет
ToDay News Ufa 05:22
Игры
The Last of Us 3: Нил Дракманн рассказал о возможности создания игры
Дракманн считает, что создание продолжения, передающего эмоции подобные оригиналу и сохраняющего его дух было проблемой при создании второй части.
Городской портал Новый Нижний 09:00
Шоу-бизнес
Асмус высказалась о версиях её развода с Харламовым
В Интернете появилось множество версий развода Кристины Асмус и Гарика Харламова, и актриса вынуждена на них реагировать.
News.ru 09:44
Общество
Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться "высокий" и "очень высокий" индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 22:47
Религия
Раскритиковавшего храм Вооруженных сил священника запретили в служении
Священника Новосибирской епархии иеромонаха Иоанна (Курмоярова) запретили в служении после того, как он раскритиковал на своей странице в Facebook главный храм Вооруженных сил РФ, сравнив его с языческим капищем.
Znak.com вчера в 07:20
Происшествия
Установлены личности матерей найденных в Москве пятерых младенцев
Говорит Москва 02:42
Общество
В Германии ввели локальный карантин из-за вспышки на мясокомбинате
Власти немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия ввели локальный карантин в округе Гютерсло из-за вспышки COVID-19 на мясокомбинате, премьер-министр федеральной земли Армин Лашет объявил во вторник.
Вестник Кавказа вчера в 06:53