В 2013 году компании создали совместное предприятие (СП) "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одна акция, а "Яндекс" — 25% плюс одна акция. В 2017 году Сбербанк и «Яндекс» договорились о создании СП на базе «Яндекс.Маркет».

«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

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