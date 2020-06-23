Экономика
РБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком
В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию. В 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета».
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Съемки седьмого сезона «Сватов» перенесли на 2021 год
Подмосковье Сегодня вчера в 17:15
Общество
Россиянин получил первый «золотой паспорт» Черногории
После открытия границ гражданин России смог посетить страну первым, сдать необходимые биометрические данные и получить паспорт.
Lenta.ru 17:41
Происшествия
В Мексике шесть человек погибли при крушении самолета Cessna
Легкий самолет марки Cessna разбился в штате Чиуауа на севере Мексики. В результате погибли все, кто находились на борту - шесть человек.
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Армия и оружие
Эстония, Латвия и Литва хотят совместно развивать военно-морские силы
Эстония, Латвия и Литва планируют в рамках проекта Naval Vision 2030 совместно обновить военно-морской флот.
Евразия Daily 03:06
Происшествия
Экс-президента Киргизии приговорили к 11 годам тюрьмы
Бывшего главу Киргизии суд признал виновным и приговорил к 11 годам двум месяцам заключения с конфискацией имущества.
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Музыка
Борис Гребенщиков выпустил новый альбом «Знак огня»
Лидер группы «Аквариум» Борис Гребенщиков выпустил новый сольный альбом — «Знак огня».
Дождь 08:57
Армия и оружие
Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военным округом
Президент России Владимир Путин присвоил звание генерала армии командующему Южным военном округом (ЮВО) Александру Дворникову.
РБК 18:11
Происшествия
СК возбудил дело после обнаружения 5 младенцев в квартире в Москве
Российская газета 09:44
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NYT: ЕС может сохранить запрет на въезд для жителей России и США
Власти Европейского союза могут сохранить запрет на въезд на территорию объединения для жителей России, США и Бразилии из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19 в этих странах.
RT на русском 17:11
Экономика
В России планируют увеличить пенсии по старости
Среднегодовой размер страховой пенсии в России по старости неработающих пенсионеров в 2021 году может составить 17 432 рубля, в 2022 году - 18 357 рублей в 2023 году - 19 283 рубля.
ТАСС 06:58
Происшествия
Роман Виктюк назвал враньем обвинение Райкова в изнасиловании
Театральный режиссер Роман Виктюк назвал враньем обвинение в изнасиловании, которое секретарь театра Виктюка выдвинула против его директора Валерия Райкова.
Газета.Ru 06:04
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова напугала фанатов своей худобой
Большинство подписчиков отметили, что ее худоба очень болезненна, а некоторые их них даже считают, что с актрисой что-то произошло, и она сильно заболела.
RuNews24.ru 03:24
Армия и оружие
При ракетном ударе по Эс-Сувейде погибли двое сирийских военных
Российская газета 16:11
Технологии
Adobe просит пользователей удалить Flash Player до конца года
Пользователям сообщили, что после 31-го декабря 2020-го года ссылки на Flash Player будут удалены с сайта Adobe, а уже существующий Flash-контент будет заблокирован от запуска.
Planet Today вчера в 05:54
Происшествия
Один человек пострадал при стрельбе на севере Москвы
По меньшей мере один человек пострадал в результате стрельбы на севере столицы, медики оказывают ему помощь, пишет во вторник, 23 июня, РЕН ТВ.
Известия 15:56
Шоу-бизнес
Гарик Харламов и Кристина Асмус сообщили о разводе
О разводе с резидентом Comedy Club Гариком Харламовым актриса Кристина Асмус написала 22 июня в Instagram.
Кривое-зеркало.ру 04:34
Происшествия
Суд в Москве заочно арестовал двух участников «Артподготовки»
Лефортовский районный суд Москвы заочно арестовал на два месяца Александра Свищева и Надежду Петрову, участников запрещенной в России организации «Артподготовка».
РБК 15:06
Общество
Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет
Владимир Путин во время обращения к россиянам объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка с рождения до 16 лет.
РИА Новости 13:19
Политика
В Госдуме оценили заявление Украины о долгах России за флот в Крыму
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал RT заявление замглавы МИД Украины Василия Бондара о том, что Москва задолжала Киеву сотни миллионов долларов за размещение Черноморского флота в Крыму.
RT на русском 15:01
Происшествия
Двух обидчиков уличных музыкантов в Рыбацком отправили в СИЗО
Напомним, в минувшую субботу группа молодых людей в возрасте от 16 до 19 лет напала на семейную пару уличных музыкантов, выступавших у станции метро «Рыбацкое».
Форпост Северо-Запад 15:03
Экономика
«Газпром» разместил евробонды на $1 млрд
«Газпром» разметил еврооблигации на сумму $1 млрд со сроком обращения 7 лет, сообщил журналистам первый вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения, Денис Шулаков.
Rambler News Service 13:11
Политика
Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Украинский президент Владимир Зеленский в Skype-интервью канадскому изданию The Globe and Mail ответил, посетил бы он парад Победы в Москве, если бы получил соответствующее приглашение.
Городовой 06:50
Общество
Путин предложил поднять ставку НДФЛ для россиян с высокими зарплатами
Владимир Путин предложил с 1 января поднять ставку налога с 13 до 15% в год для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год.
РБК 11:46
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
Чемпионат 17:11
Спорт
Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА
Российские легкоатлеты пожаловались Владимиру Путину на кризис в ВФЛА Лучшие российские легкоатлеты обратились с открытым письмом к президенту РФ Владимиру Путину, обратив его внимание на «катастрофическое положение» в ключевом виде олимпийской программы, очутившемся «на пороге окончательного развала и уничтожения» вследствие «допингового кризиса».
Коммерсантъ 08:01
Политика
Кремль раскрыл итоговый список иностранных лидеров на параде Победы
Итоговый список гостей раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Lenta.ru 07:39
Политика
Захарова назвала больным вновь оскорбившего Путина грузинского журналиста
Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на оскорбления в адрес президента России Владимира Путина, высказанные журналистом грузинского телеканала Mtavari Arkhi Георгием Габуния.
Lenta.ru 17:50
Армия и оружие
Макрон заявил о «смерти мозга» НАТО после инцидента с кораблем Турции
Инцидент, который произошел между кораблями Франции и Турции в Средиземном море, — это иллюстрация смерти мозга НАТО.
РБК вчера в 16:47
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Прилучный нашел замену Муцениеце через неделю после развода
Прилучный и Муцениеце развелись после восьми лет брака.
Слово и Дело 04:12
Общество
Протестующие в Сиэтле возобновят встречи с местными властями
РИА Новости 16:47