Экономика

РБКРБК«Яндекс» объявил о разделе активов со Сбербанком

В 2013 году компании создали совместное предприятие "Яндекс.Деньги", в котором Сбербанк получил 75% минус одну акцию, а "Яндекс" — 25% плюс одну акцию. В 2017 году Сбербанк и Яндекс договорились о создании совместного предприятия на базе «Яндекс.Маркета».
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«Яндекс» и Сбербанк прекратят партнерства по совместным предприятиям

ТАСС17:20

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Коммерсантъ18:08

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Сбербанк и «Яндекс» рассказали, как разделят активы

Газета.Ru16:41

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