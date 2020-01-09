Технологии
РБК«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора
У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ». В то же время два собеседника издания на рынке сообщили, что «Яндекс» рассматривает такую возможность.
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с чего всё началось
«Яндекс» не первая крупная интернет-компания, которая запускает своего оператора. В июле 2017 года оператора VK Mobile на сети "МегаФона" запустила социальная сеть "ВКонтакте". Но уже в марте 2018 года "МегаФон" объявил о закрытии проекта.Коммерсантъвчера в 17:24
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