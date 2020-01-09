«Яндекс» не первая крупная интернет-компания, которая запускает своего оператора. В июле 2017 года оператора VK Mobile на сети "МегаФона" запустила социальная сеть "ВКонтакте". Но уже в марте 2018 года "МегаФон" объявил о закрытии проекта.

с чего всё началось

У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ». В то же время два собеседника издания на рынке сообщили, что «Яндекс» рассматривает такую возможность.

Экономика Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря Пушилин анонсировал поэтапное повышение зарплат и пенсий в ДНР до уровня смежных регионов России.

Общество В Кургане обсуждают повышение пенсии бабушке на 1 рубль В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.

Армия и оружие Вместо войны Трамп введет против Ирана новые санкции Напомним, опасность военного столкновения на Ближнем Востоке возникла после того, как США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада и ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани.

Транспорт В России появится новый штраф для автомобилистов В России введут новый штраф для автомобилистов. Нововведение коснется нарушителей, которые не оплатят проезд по платной дороге.

Происшествия СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе Следователи проводят проверку после обнаруженного в одном из дворов города Арзамаса тела мужчины, которое, согласно записям камер видеонаблюдения, выгрузили из легкового автомобиля, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Нижегородской области.

Политика В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган накануне согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.

Происшествия Ди Каприо спас находившегося 11 часов в Карибском море мужчину Голливудский актер Леонардо Ди Каприо, отдыхавший в Карибском море на яхте, вытащил из воды мужчину, упавшего с круизного лайнера и 11 часов ожидавшего помощи.

Наука Ученые выяснили, почему любители чая живут дольше Возрастной анализ развития болезней показал, что у любителей чая старше 50 лет ишемическая болезнь сердца и инсульт развивались на 1,41 года позже, чем у людей, редко пьющих чай, а жили они в среднем на 1,26 лет дольше.

Кино «Холоп» стал самой кассовой российской комедией в истории Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".