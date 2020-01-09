Технологии

РБКРБК«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора

У «Яндекса» нет планов по запуску виртуального оператора сотовой связи (mobile virtual network operator, MVNO), сообщили в компании газете «Коммерсантъ». В то же время два собеседника издания на рынке сообщили, что «Яндекс» рассматривает такую возможность.
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с чего всё началось

«Яндекс» выходит на связь

«Яндекс» не первая крупная интернет-компания, которая запускает своего оператора. В июле 2017 года оператора VK Mobile на сети "МегаФона" запустила социальная сеть "ВКонтакте". Но уже в марте 2018 года "МегаФон" объявил о закрытии проекта.
Коммерсантъвчера в 17:24

Подробнее о событии

СМИ: «Яндекс» планирует запустить виртуального оператора связи

РИА Новости00:49

«Ъ»: «Яндекс» может запустить собственного виртуального оператора связи

ТАССвчера в 18:56

«Коммерсант»: «Яндекс» планирует запустить собственного оператора связи

URA.Ruвчера в 19:48

«Ъ» сообщил о возможном выходе «Яндекса» на рынок мобильных операторов

Интерфаксвчера в 20:32

«Яндекс» выходит на связь

Коммерсантъвчера в 17:24

«Яндекс» опроверг план запуска виртуального сотового оператора

РБК03:05

В TelecomDaily спрогнозировали судьбу виртуального оператора связи «Яндекса»

Известия04:58
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В Омске школьница зарезала мать, заставшую ее с любовником

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ProUfu.ru вчера в 01:10
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В Курганской области активно обсуждают информацию о пожилой женщине, которая якобы получила с нового, 2020 года прибавку к пенсии размером в 1 рубль 10 копеек.
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РИА Новости вчера в 15:23
Происшествия

Историка Соколова перевели из центра психиатрии в СИЗО

RT на русском 04:30
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Архангельский суд постановил снести построенные на Шиесе объекты

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Транспорт

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В Госдуму внесен законопроект об отключении сотовой связи в тюрьмах

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Lenta.ru 04:06
Политика

Поклонская заявила о Третьей мировой войне и «Игре престолов»

По словам законодателя, Третья мировая война идет уже последние десятилетия, правда «выражается она в локальных конфликтах».
Deita.ru 04:45
Гаджеты

Samsung презентовал неубиваемый смартфон Galaxy Xcover Pro

Модель выполнена по военному стандарту MIL-STD-810G, а это означает, что смартфон выдержит падения на твердую поверхность.
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Появилась версия о возможной атаке ЗРК «Тор» на украинский лайнер

Lenta.ru вчера в 14:13
Происшествия

Пропавший на Чукотке оленевод 16 дней жил без еды

REGNUM вчера в 23:18
Происшествия

СК завел дело после обнаружения тела мужчины во дворе в Арзамасе

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В Ливии прокомментировали план России и Турции о перемирии в стране

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган накануне согласовали единую позицию по Ливии и призвали все стороны прекратить огонь с полуночи воскресенья, 12 января, и немедленно сесть за стол переговоров.
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Общество

В результате лесных пожаров в Австралии погибли более 1 млрд животных

Более 1 млрд животных погибли в Австралии в результате масштабных лесных пожаров.
ТАСС вчера в 20:03
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Суд Ливана запретил Карлосу Гону покидать страну

Суд Ливана запретил выезд с территории страны экс-главе альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлосу Гону.
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Haval в декабре установил новый рекорд продаж в России

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Политика

На Украине оценили последствия запуска «Турецкого потока»

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Экономика

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Фильм Клима Шипенко "Холоп" стал самой кассовой комедией за всю историю российского проката, заработав 1,8 миллиарда рублей за новогодние каникулы, сообщила пресс-служба компании "Централ Партнершип".
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Президент Эстонии отказалась от подаренного крымского вина

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Официальный курс евро к рублю, установленный Центральным банком России на пятницу, 10 января, опустился на 1,3222 рубля - до 68,0555 рубля, курс доллара уменьшился на 67,17 копейки - до 61,234 рубля, следует из данных ЦБ.
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Жириновский прокомментировал свои слова о «крепостных и холопах»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что в словах "холопы" и "крепостное право" нет ничего предосудительного.
РИА Новости вчера в 07:00
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