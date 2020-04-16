«Яндекс» совместно с партнерами организует тестирование на новый коронавирус на дому, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании. Чтобы пройти тестирование «Яндекса», клиент должен подать заявку на сайте «Помощь рядом».

«Яндекс» организовал анализы на коронавирус на дому

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Общество Генсек ООН дал прогноз по детской смертности из-за пандемии Нью-Йорк, США, 16 апреля 2020, 21:40 — REGNUM Сотни тысяч детей могут погибнуть в мире из-за пандемии, заявил 16 апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в своём видеообращении. 2

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