«Яндекс» совместно с партнерами организует тестирование на новый коронавирус на дому, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании. Чтобы пройти тестирование «Яндекса», клиент должен подать заявку на сайте «Помощь рядом».

«Яндекс» организовал анализы на коронавирус на дому

Общество В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб. 510

Общество В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб. 426

Недвижимость Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5% "Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин. 2,5K

Культура Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова. 46

Здоровье Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача. 714

Общество Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения. 12

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось. 51

Общество Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в США превысило 650 тысяч, сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других данных. 2

Шоу-бизнес Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР. 74

Общество Власти Липецкой области ввели пропускной режим Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что власти Липецкой области ввели пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов. 346

Происшествия Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.

Общество Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.

Общество В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев. 354