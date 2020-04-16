Коронавирус

ВедомостиВедомости«Яндекс» организовал анализы на коронавирус на дому

«Яндекс» совместно с партнерами организует тестирование на новый коронавирус на дому, рассказал «Ведомостям» представитель интернет-компании. Чтобы пройти тестирование «Яндекса», клиент должен подать заявку на сайте «Помощь рядом».
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«Яндекс» запустит проект по тестированию на COVID-19 на дому

РИА Новости09:45

РФПИ и «Яндекс» запускают тестирование на коронавирус на дому

ТАСС09:16

«Яндекс» запустит домашнее тестирование на коронавирус

РБК08:00

В России объявили о начале проекта тестирования на коронавирус на дому

Известия08:33

«Яндекс» организует домашнее тестирование на коронавирус в рамках проекта «Помощь рядом»

Агентство Москва08:14

«Яндекс» организовал анализы на коронавирус на дому

Ведомости08:12

Россиян массово протестируют на коронавирус на дому

Lenta.ru09:09
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Общество

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом

В Республике Алтай выявили первый случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает портал amic со ссылкой на региональный штаб.
РИА Новости 11:18
510
Политика

Трамп заявил о снятии ограничений из-за вируса в США «шаг за шагом»

Президент США Дональд Трамп заявил, что власти отдельных штатов должны принимать решения о снятии ограничений, введенных из-за коронавируса, исходя из конкретных условий в каждом регионе, передает Reuters.
РБК 18:56
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Политика

Путин объявил о переносе парада Победы

Ведомости 11:36
2,3K
Общество

В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом

Четырнадцать человек с пневмонией и положительным тестом на коронавирус скончались в Москве, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости 16:29
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Недвижимость

Путин предложил льготную программу ипотеки под 6,5%

"Предлагаю запустить специальную льготную ипотечную программу, в рамках которой можно будет взять ипотеку по ставке 6,5% годовых на покупку нового жилья комфорт-класса по цене до трёх миллионов рублей в регионах и до восьми миллионов в Москве и Санкт-Петербурге", - отреагировал Путин.
Газета.Ru 14:25
2,5K
Экономика

Путин предложил предоставить бизнесу безвозмездную финансовую помощь

Наиболее пострадавшие от пандемии компании получат безвозмездную финансовую помощь от государства на выплаты сотрудникам.
RT на русском вчера в 12:35
3,8K
Здоровье

Инфекционист назвал дату наступления пика коронавируса в России

Пик заболевания COVID-19 наступит в России через полтора-два месяца, заявил доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
РИА Новости 07:44
3,5K
Шоу-бизнес

19-летний сын солиста «Иванушек» Кирилла Андреева сыграл свадьбу

Сын солиста группы «Иванушки International» Кирилла Андреева женился.
Super.ru 04:58
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Политика

Владимир Путин принял решение о переносе парада Победы

О переносе парада Победы объявил Владимир Путин.
Саратов 24 12:02
2
Культура

Умер заразившийся коронавирусом режиссер Александр Радов

Радова госпитализировали с подтвержденным диагнозом на прошлой неделе, а 16 апреля он скончался в городской клинической больнице №15 им О.М. Филатова.
РБК 16:21
46
Здоровье

Всех пациентов с ОРВИ в Москве изолируют на две недели

В Москве всех пациентов с ОРВИ в обязательном порядке изолируют на две недели, для этого им выдадут именные постановления главного санитарного врача.
Lenta.ru 11:04
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Общество

Пандемии нет, деньги отменят: Генпрокуратура поведала о новых фейках

Фантазия авторов фейков безгранична: одни указывают, что пандемия COVID-19 была спровоцирована специально для "обогащения на вакцинах", другие сообщают, что в Красноярске полицейским, патрулирующим улицы, выдают использованные маски для индивидуальной защити от заражения.
Вести.Ru 12:32
12
Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников

Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
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Общество

Число зараженных коронавирусом в США превысило 650 тысяч человек

Число подтвержденных случаев коронавируса COVID-19 в США превысило 650 тысяч, сообщил университет Джонса Хопкинса, который ведет собственные подсчеты на основе федеральной и местной статистики, а также других данных.
РИА Новости 16:07
2
Здоровье

Кабмин разрешил использовать гидроксихлорохин для лечения коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, разрешающее использовать для лечения коронавируса незарегистрированный препарат гидроксихлорохин.
Газета.Ru 13:51
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения

День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
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Общество

Власти Липецкой области ввели пропускной режим

Во вторник, 14 апреля, стало известно о том, что власти Липецкой области ввели пропускной режим. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Piter.tv 14 апреля в 13:58
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Кино

Чулпан Хаматову проклинают из-за сериала «Зулейха открывает глаза»

Актриса Чулпан Хаматова в эфире "Дождя" рассказала о реакции зрителей на сериал "Зулейха открывает глаза".
Газета.Ru 07:15
2,5K
Общество

Врач-патологоанатом усомнился в пневмонии у зараженных коронавирусом

У людей, зараженных коронавирусной инфекцией, развивается не пневмония, а начинается специфическое поражение легких.
Российская газета 08:11
595
Политика

На Украине допустили возможность ракетного удара по России

РИА Новости вчера в 10:56
5,5K
Шоу-бизнес

Вера Брежнева продемонстрировала стройную фигуру

Gazeta.SPb 18:01
9
Происшествия

Сообщение о «минировании» самолета из Москвы на Сахалин оказалось ложным

Сообщение о наличии взрывного устройства на борту самолета, совершавшего рейс из Москвы на Сахалин, оказалось ложным, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
РИА Новости 19:29
Общество

Заключенный в США летчик Ярошенко считает, что болен коронавирусом

Российский летчик Константин Ярошенко, который отбывает заключение в тюрьме в американском городе Данбери в штате Коннектикут, считает, что у него есть симптомы заражения коронавирусом.
Газета.Ru 18:30
Общество

В Свердловской области ввели бессрочный режим повышенной готовности

Введенный в Свердловской области режим повышенной готовности стал бессрочным, то есть он будет действовать до особого указа о его отмене, сообщил у себя в Instagram губернатор региона Евгений Куйвашев.
РБК 12:08
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Армия и оружие

75 лет назад началась Берлинская операция

16 апреля 1945 года началась Берлинская операция.
МонаВиста 15:04
97
Происшествия

ФСБ задержала подростка, готовившего нападение на школу в Красноярске

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации задержан житель города Красноярска, 2006 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на школу", - сказали в ЦОС.
Интерфакс 07:58
1K
Экономика

Министр экономики исключил дефолт в России по аналогии с 1998 годом

Глава Минэкономразвития Максим Решетников исключил вероятность дефолта в России, подобного тому, что произошел в стране в 1998 году.
РБК 14:32
504
Армия и оружие

США заподозрили Россию в испытании противоспутниковой ракеты

Космическое командование США считает, что Вооруженные силы РФ испытали противоспутниковую ракету прямого перехвата.
Вести.Ru 04:45
940
Общество

Минобрнауки допустило начало нового учебного года в режиме онлайн

Министерство образования и науки допускает, что новый учебный год в России начнется в дистанционном формате – о таком сценарии рассказал глава ведомства Валерий Фальков.
Ruposters.ru 10:21
71
Шоу-бизнес

Иван Ургант и Глюкоза разделись для участия в новом флешмобе

Иван Ургант, ведущий «Вечернего Урганта», разделся вместе со своей гостьей Глюкозой, российской исполнительницей, для участия в новом интернет-флешмобе.
Discover24 08:15
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