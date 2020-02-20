Общество
НТВ«Яндекс» остался самой дорогой компанией Рунета по версии Forbes
«Яндекс» сохранил за собой первую строчку рейтинга самых дорогих компаний российского сегмента Интернета. По данным журнала Forbes, стоимость компании составила 14,64 млрд. долларов.
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Первое место в рейтинге самых дорогих компаний Рунета, как и в прошлом году, занял «Яндекс». Основанная Аркадием Воложем интернет-компания в этом году стоит уже $14,6 млрд. На второй строчке — Mail.ru Group (стоимость — $5,3 млрд).Forbes00:52
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