Консолидированная выручка «Яндекса» в I квартале 2020 года выросла по GAAP на 26% до 47 млрд рублей, сообщила пресс-служба компании.

«Яндекс» отчитался о росте квартальной выручки на 26%

Общество «Аэрофлот» введет ваучеры взамен отмененных перелетов Компания "Аэрофлот", несущая убытки из-за отмены сотен рейсов в связи с пандемией коронавируса, предлагает вместо возврата денег за билеты выпустить трехлетние ваучеры - с возможностью их использования при покупке билетов в будущем. 25

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Общество Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD). 1,5K

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Общество Предприниматели устроили протест возле украинского Кабмина Началась акция протеста утром, на улице Грушевского, под стенами Кабмина Украины.

Политика Путин рассказал, каким будет военный парад 9 мая Москва, 28 апреля 2020, 19:42 — REGNUM В России в День Победы 9 мая 2020 года будет проведён воздушный военный парад, несмотря на пандемию коронавируса, заявил 28 апреля президент РФ Владимир Путин. 440

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