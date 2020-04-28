Чистая прибыль "Яндекса" по US GAAP в 1 квартале 2020 года составила 5,5 млрд рублей ($70,7 млн) и увеличилась на 76% по сравнению с аналогичным показателем за первый квартал 2019 года.

Прибыль «Яндекса» в 1 квартале выросла на 76%

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