Экономика

CNewsCNewsЧистая прибыль «Яндекса» выросла на 76%

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 26% до 47,0 млрд руб. По итогам I квартала 2020 г. доля «Яндекса» на российском поисковом рынке достигла в среднем 58,1% с учетом поиска на мобильных устройствах.
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Выручка «Яндекса» выросла по всем направлениям

Вести.Ru10:53

Падение чистой прибыли и отзыв прогноза на год: как пандемия повлияла на результаты «Яндекса»

Forbes08:00

«Яндекс.Такси» допустил операционную убыточность во втором квартале

Rambler News Service09:36

«Яндекс» отозвал прогноз по выручке. Виноват коронавирус

РБК06:57

«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года

REGNUM07:46

Чистая прибыль «Яндекса» снизилась на 5%

Коммерсантъ06:23

Рост выручки «Яндекса» снова замедлился

Ведомости06:21
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Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 11:56, Ашберн
Общество

Vademecum назвал цензурой требование заблокировать статью о платном лечении заразившихся

Журнал о здравоохранении Vademecum назвал проявлением жесткой цензуры под предлогом заботы об общественном благополучии требование Генпрокуратуры заблокировать статью о платном лечении пациентов с коронавирусом COVID-19.
Коммерсантъ 09:58
3
Общество

Переживший кому из-за коронавируса москвич рассказал о болезни

Житель Москвы Максим Орлов рассказал о том, как чудом выжил после комы, в которую впал, заразившись коронавирусом.
Lenta.ru 09:59
3
Здоровье

Врачи больницы №6 Курска заявили о геноциде медработников

Медработники рассказали о текущей ситуации в медучреждении и о том, в каких условиях им приходится работать в разгар пандемии коронавируса.
Kursk.com 06:34
52
Хоккей

«Трактор» объявил об уходе Юрзинова с поста главного тренера

Владимир Юрзинов-младший покинул пост главного тренера «Трактора».
Sports.ru 11:04
Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
3,5K
Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
1
Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
1,8K
Гаджеты

WSJ: Apple отложит производство iPhone на месяц из-за коронавируса

Американская корпорация Apple выпустит новые флагманские модели iPhone в 2020 году на месяц позже запланированного.
Коммерсантъ вчера в 10:22
11
Экономика

В Тверской области расширят поддержку бизнеса

Ранее в Тверской области налоговая нагрузка уже была снижена для более 5700 субъектов малого и среднего бизнеса.
ГТРК Тверь 09:00
Общество

Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции

27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
10
Общество

Мэр Москвы продлевает режим самоизоляции

Главной новостью на сегодняшний день продолжает оставаться продление ограничительных мер по режиму самоизоляции в столице – в источниках СМИ сообщается, что мэр Москвы Сергей Собянин уже подписал соответствующий указ, хотя официальных данных на этот счёт пока нет.
Москва Online 11:39
87
Технологии

Пользователей смартфона предупреждают о вероятной слежке через камеры

Как передает ToDay News Ufa, о том, кто и как может воспользоваться пользовательскими данными, рассказал доцент кафедры информатики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.
ToDay News Ufa 00:06
75
Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
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Происшествия

Очередь из «скорых» с больными COVID-19 засняли в Екатеринбурге

URA.Ru 10:57
Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
3
Общество

Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону

Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
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Общество

Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
1,1K
Общество

Шапша озвучил главную задачу нового главы калужского здравоохранения

«Первоочередная задача для нового и.о. министра – наладить работу министерства и системы здравоохранения Калужской области в сложных условиях распространения коронавирусной инфекции», - сообщил врио губернатора Калужской области.
Калужские новости 10:20
3
Финансы

Курс валют сегодня: доллар и евро подскочили в цене утром во вторник

В свою очередь, евро во вторник прибавил в цене 38 копеек по сравнению с вечером предыдущего дня, курс валюты ЕС составлял 80,9 рубля.
Свободная Пресса 04:36
Общество

Врач рассказал, люди с какой группой крови уязвимы перед COVID-19

Люди со второй группой крови во время пандемии коронавируса могут быть в зоне риска, рассказал детский хирург, заслуженный врач России, член комитета Совфеда по социальной политике Владимир Круглый.
РИА Новости 03:53
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней до 11 мая

Во вторник, 28 апреля, президент России Владимир Путин объявил, что режим самоизоляции будет продлён в стране до 11 мая.
Форпост Северо-Запад 10:51
Общество

Доля бессимптомных носителей коронавируса в России превысила 45%

В России доля пациентов с коронавирусом, которые переносят его бессимптомно, увеличилась за месяц более чем в два раза и превысила 45%, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
РИАМО 11:36
Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Политика

Песков анонсировал выступление Путина по ситуации с коронавирусом

Президент России Владимир Путин планирует на следующей неделе выступить c новыми заявлениями o ситуации c коронавирусом и связанных c этим ограничениях.
Известия 26 апреля в 15:38
6,7K
Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.
ТАСС 10:20
10
Здоровье

В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом

Российская газета вчера в 13:56
67
Здоровье

В Башкирии выявили вспышку коронавируса по сценарию РКБ имени Куватова

Напомним, ранее по похожему сценарию происходила вспышка коронавируса в РКБ имени Куватова.
КП - Уфа 07:22
18
Происшествия

Россиянин попытался снять колесо с самосвала и погиб

Сотрудник щебеночного завода в Оренбургской области попытался самостоятельно поменять колесо БелАЗа и погиб.
Lenta.ru 11:12
Культура

Анатолий Цой стал победителем первого сезона шоу «Маска» на НТВ

Анатолий Цой стал победителем шоу "Маска" Однако судьям все же пришлось попрощаться с одним из артистов.
Вокруг ТВ 26 апреля в 15:53
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