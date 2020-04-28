Экономика
REGNUM«Яндекс» отчитался о снижении чистой прибыли с начала 2020 года
Москва, 28 апреля 2020, 14:46 — REGNUM Скорректированная чистая прибыль «Яндекса» по итогам первого квартала текущего года упала на 5%, до 5,1 млрд рублей. Об этом следует из опубликованных финансовых результатах компании.
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«Яндекс.Такси» допустил операционную убыточность во втором квартале
Rambler News Serviceвчера в 09:36
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Общество
Прогноз об окончании пандемии в России сдвинули на август
Сингапур, 29 апреля 2020, 05:49 — REGNUM Сделанный ранее прогноз относительно возможного завершения вспышки коронавирусной инфекции в России середине июля пересмотрели исследователи из сингапурского Университета технологий и дизайна (SUTD).
REGNUM вчера в 22:49
Политика
Володин сравнил медпомощь в России и США в период пандемии
Председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече депутатов с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной назвал плюсы российского здравоохранения по сравнению с американским.
Российская газета вчера в 06:19
Происшествия
Двое взрослых и шестеро детей погибли при пожаре в Ленобласти
В результате пожара в деревянном дачном доме в Ленинградской области погибли двое взрослых и шесть детей.
Известия 00:19
Политика
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17
Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
Экономика
Какие перемены ждут россиян в мае
С 1 мая в России вступают в силу ряд изменений в экономической сфере.
Вести.Ru вчера в 04:25
Политика
Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая
На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости вчера в 11:42
Авто
Geely запустит собственные спутники для сверхточной навигации
Первые два спутника позволят Geely развернуть систему позиционирования, определяющую положение с точностью до сантиметра, а также запустить ИИ-платформу OmniCloud.
Motor вчера в 07:16
Политика
Премьер Чехии не увидел необходимости в высылке российского посла
Ситуация в отношениях с Россией, связанная с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков, не требует выдворения из Чехии российского посла.
РБК 00:34
Армия и оружие
Издание The National Interest высоко оценило российский вертолет Ка-50
Специалисты американского издания The National Interest высоко оценили имеющийся на вооружении России вертолет Ка-50.
Актуальные Новости 01:36
Политика
Путин объявил проведение авиапарада 9 мая в Москве
RT на русском вчера в 12:09
Политика
На Украине не поддержали назначение Саакашвили вице-премьером
У Зеленского рассказали, как возникла идея позвать Саакашвили в Кабмин >> На прошлой неделе стало известно, что парламент Украины может назначить экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на должность вице-премьера по вопросам реформ.
РИА Новости Крым вчера в 09:08
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Исследователи из Красноярского научного центра СО РАН выяснили, что астероид, вызвавший масштабные разрушения в районе реки Подкаменная Тунгуска в конце июня 1908 года, скорее всего, состоял из железа, передает ТАСС со ссылкой на Красноярский научный центр СО РАН.
Российская газета вчера в 11:32
Экономика
С 27 апреля меняются правила наличных расчетов в России
В России с понедельника, 27 апреля, вступают в силу новые правила наличных расчетов, которые были утверждены Центральным банком, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru 26 апреля в 13:30
Общество
«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии
Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
Экономика
В России прекратят продажи чая под брендами Lipton и Brooke Bond
В России перестанут продавать листовой чай под брендами Lipton и Brooke Bond.
БИЗНЕС Online 01:14
Интернет
У блокчейн-платформы Павла Дурова появится своя операционная система
В ближайшее время в магазинах приложений Play Маркет и AppStore появится приложение TON OS — операционная система для блокчейн-платформы TON.
РБК 01:19
Гаджеты
Вот как Intel ответит на сверхпопулярные процессоры Ryzen 3000. Стали известны все параметры и цены CPU Comet Lake
Согласно последним слухам, настольные процессоры Intel Comet Lake поступят в продажу 30 мая.
iXBT.com вчера в 16:15
Политика
Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу
Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня вчера в 06:57
Киберспорт
Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2
28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru вчера в 14:21
Футбол
Чемпионат Франции по футболу досрочно завершён
Париж, 29 апреля 2020, 08:31 — REGNUM Чемпионат Франции по футболу досрочно завершён.
REGNUM 01:31
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
За сутки в Москве скончались 67 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, сообщил оперативный штаб.
РИА Новости вчера в 17:11
Футбол
Роналдиньо: никогда не думал, что окажусь в тюрьме
RT на русском 27 апреля в 16:45
Технологии
В WhatsApp появилась новая функция из-за коронавируса
Нововведение обусловлено тем, что из-за пандемии коронавируса люди стали чаще использовать онлайн-общение, в частности групповые голосовые и видеобеседы, отмечается в сообщении компании.
Газета.Ru вчера в 14:34
Политика
Путин подвёл итоги борьбы с пандемией
Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру вчера в 11:43
Общество
Режим самоизоляции в Москве продлили до 11 мая включительно
Власти Москвы продлили до 11 мая включительно все ограничительные меры, в том числе и режим самоизоляции.
Агентство Москва вчера в 13:03
Шоу-бизнес
Тактаров посоветовал Соловьеву, как вести себя в конфликте с Уткиным
Бывший боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением о конфликте телеведущего Владимира Соловьева с журналистом Василием Уткиным.
Взгляд.ру 00:56
Здоровье
Пандемия коронавируса может ослабить сезонные эпидемии гриппа
Карантин и профилактические меры, введенные в мире на фоне распространения коронавируса, могут ослабить сезонные эпидемии гриппа.
Российская газета вчера в 18:52
Кино
К премии «Оскар» впервые допустят выходившие онлайн фильмы
Организаторы 93-й премии «Оскар» допустят к отбору фильмы, которые были показаны онлайн в период закрытия кинотеатров из-за пандемии коронавируса.
Амур.инфо вчера в 21:56