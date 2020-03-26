"Яндекс" рекомендовал своим сотрудникам перейти на следующей неделе на удаленный режим работы. Об этом говорится в письме сотрудникам, которое имеется в распоряжении ТАСС и его подлинность подтвердили в пресс-службе компании.

с чего всё началось

Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Офисы не закрываются, но приходить туда нужно лишь "в случае реальной необходимости".

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