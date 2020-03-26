Общество

3DNews3DNews«Яндекс» переводит сотрудников на работу из дома из-за коронавируса

Компания «Яндекс», по сообщению РБК, распространила среди своих сотрудников письмо с предложением перейти на удалённую работу из дома. Причина — распространение нового коронавируса, который инфицировал уже около 140 тыс. человек по всему миру.
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с чего всё началось

«Яндекс» порекомендовал своим сотрудникам временно перейти на работу из дома

"Яндекс" рекомендовал своим сотрудникам перейти на следующей неделе на удаленный режим работы. Об этом говорится в письме сотрудникам, которое имеется в распоряжении ТАСС и его подлинность подтвердили в пресс-службе компании.
ТАСС05:37

Подробнее о событии

Из-за коронавируса по домам прячут сотрудников «Яндекса». Удалённый режим опробуют за неделю

Фонтанка.Ру06:19

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам перейти на удаленную работу и приходить в офис только по необходимости

Эхо Москвы06:31

Компания «Яндекс» предложила сотрудникам удалённую работу из-за коронавируса

Говорит Москва06:30

«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома

Вести.Ru06:30

Крупные IT-компании и вендоры в России меняют формат работы из-за коронавируса

ТАСС14:35

«Яндекс» предложил сотрудникам перейти на работу из дома

РБК06:13

«Яндекс» рекомендовал своим сотрудникам работать из дома

Ведомости05:45
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Рубль растёт к доллару и евро на открытии торгов

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В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса

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