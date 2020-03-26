"Яндекс" рекомендовал своим сотрудникам перейти на следующей неделе на удаленный режим работы. Об этом говорится в письме сотрудникам, которое имеется в распоряжении ТАСС и его подлинность подтвердили в пресс-службе компании.

с чего всё началось

Компания «Яндекс», по сообщению РБК, распространила среди своих сотрудников письмо с предложением перейти на удалённую работу из дома. Причина — распространение нового коронавируса, который инфицировал уже около 140 тыс. человек по всему миру.

«Яндекс» переводит сотрудников на работу из дома из-за коронавируса

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