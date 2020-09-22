Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.
Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Морозов уточнил, что на данный момент в командах КХЛ 87 человек с подтвержденными диагнозами коронавируса и 132 выздоровевших, но лига не рассматривает вопрос с приостановкой сезона — есть резервные даты для переноса встреч.
Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.