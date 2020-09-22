КХЛ объявила о 87 случаях заражения коронавирусом в лиге

Морозов уточнил, что на данный момент в командах КХЛ 87 человек с подтвержденными диагнозами коронавируса и 132 выздоровевших, но лига не рассматривает вопрос с приостановкой сезона — есть резервные даты для переноса встреч.