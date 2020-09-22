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Газета.Ru
Газета.Ru

«Яндекс» договорился о покупке банка «Тинькофф»

"Яндекс" проводит сделку по покупке TCS Group, в которую входит банк "Тинькофф". Размер сделки составит около $5,48 млрд.В источнике
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Вести.Ru

«Тинькофф» и «Яндекс» могут стать единой экосистемой: кто в нее переселится

Вести.Ru13:55
ТАСС

«Яндекс» договорился о покупке «Тинькофф»

ТАССвчера в 13:20
Ведомости

«Яндекс» ведет переговоры о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости18:03
Интерфакс

«Яндекс» срывает банк. Обобщение

Интерфаксвчера в 16:30
Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъвчера в 15:29
РИА Новости

«Яндекс» планирует купить «Тинькофф»

РИА Новостивчера в 14:05
РБК

«Яндекс» покупает «Тинькофф»: что нужно знать о сделке года

РБК13:29

Сбивший пешеходов в центре Москвы рэпер признал вину в ДТП

Подозреваемый в совершении резонансного ДТП на Остоженке в центре Москвы Эльмин Гулиев признал вину, передает корреспондент РИА Новости из зала Таганского суда, где рассматривается ходатайство о его аресте.
РИА Новости13:38
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25
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КХЛ объявила о 87 случаях заражения коронавирусом в лиге

Морозов уточнил, что на данный момент в командах КХЛ 87 человек с подтвержденными диагнозами коронавируса и 132 выздоровевших, но лига не рассматривает вопрос с приостановкой сезона — есть резервные даты для переноса встреч.
Metaratings14:00

Минцифры предлагает запретить в РФ маскирующие протоколы шифрования

Минцифры предлагает запретить использовать в России протоколы шифрования, позволяющие скрывать имя (идентификатор) интернет-страницы или сайта, что мешает искать и блокировать запрещенную в РФ информацию.
Аргументы и Факты21 сентября в 10:37
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Иностранные страховщики судов отказались от «Северного потока-2»

PEESA, по сути, требует введения санкций против судов, занимающихся укладкой труб, связанных с "Северным потоком-2" и "Турецким потоком", и введения санкций против тех, кто сознательно продал, арендовал или предоставил суда для участия в этих проектах напрямую или через структурированные сделки.
Вести.Ru02:56
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