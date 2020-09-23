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Российская газета
Российская газета

Акции «Яндекса» усилили рост на новостях о покупке Тинькофф Банка

Главное преимущество покупки Тинькофф Банка в сравнении с альтернативными вариантами заключается в том, что она позволит "Яндексу" в сравнительно сжатые сроки стать заметным игроком рынка финтех-услуг, одновременно получив непосредственный доступ к соответствующим технологиям и экспертизе, отмечает главный стратег "ВТБ Капитала" по рынку акций Илья Питерский.В источнике
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Коммерсантъ

В «Яндексе» нашелся банк

Коммерсантъвчера в 15:29
ТАСС

ГДР Mail.ru Group на бирже в Лондоне растут на 8,5%

ТАСС05:35
Интерфакс

Акции «Яндекса» в начале торгов взлетели на 13%, TCS – на 8%

Интерфакс03:26
РБК

Бумаги TCS Group выросли на 5% после открытия торгов в Лондоне

РБК05:14
Ведомости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне переговоров о покупке «Тинькофф банка»

Ведомости00:48
РИА Новости

Акции «Яндекса» подорожали на фоне планов покупки Тинькофф-банка

РИА Новости18:45
Lenta.ru

Акции «Яндекса» взлетели

Lenta.ru06:17

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Ведомости10:50
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Пять стран ЕС не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт подчеркнул, что немецкая сторона не признает Александра Лукашенко легитимным главой государства, несмотря на проведенную инаугурацию.
RuNews24.ru08:58
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Рудковская прокомментировала публикацию переписки с Загитовой

Продюсер Яна Рудковская прокомментировала в интервью "Спорт-Экспресс" публикацию ее переписки с фигуристкой Алиной Загитовой, в которой она говорит о готовности тренера Евгения Плющенко сотрудничать со спортсменкой.
РИА Новости00:45
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета11:25
1K

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Минфин поставил точку по индексации пенсий работающим пенсионерам

Выступая в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов заявил, что индексация пенсий работающим пенсионерам не нужна, поскольку «они работают и получают заработную плату, которая постоянно индексируется».
Профиль10:10
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