«Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 торговых марок в разных сферах
«Яндекс» подал заявки на товарные знаки в банковской, инвестиционной и страховой сферах.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомостивчера в 16:53
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