Кравчук обозначил план на случай провала переговоров по Донбассу

Первый президент Украины, а ныне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма рассказал о шагах Киева в случае, если минский процесс зайдет в тупик. его заявление прозвучало 6 августа в эфире ObozTV Контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе действует с 2014 года.