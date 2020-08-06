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Давыдов.Индекс
Давыдов.Индекс

«Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 торговых марок в разных сферах

«Яндекс» подал заявки на товарные знаки в банковской, инвестиционной и страховой сферах.В источнике
С чего всё началось
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости5 августа в 16:53
Подробнее о событии
Вести.Ru

«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»

Вести.Ruвчера в 10:21
Говорит Москва

Ассоциация компаний интернет-торговли о новых проектах «Яндекса»: компания столбит территорию

Говорит Москвавчера в 06:09
Фонтанка.Ру

«ЯКредит», «ЯСейф» и «ЯКэш»: кажется, «Яндекс» готовится создать банк

Фонтанка.Рувчера в 05:20
Телеканал 360°

СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»

Телеканал 360°вчера в 02:46
Дождь

«ЯБанк» и «ЯКредит». «Яндекс» зарегистрирует 17 товарных знаков в банковской, инвестиционной и страховой сферах

Дождьвчера в 02:45
Ведомости

«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему

Ведомости5 августа в 16:53
CNews

«Яндекс» начал превращение в банк

CNews5 августа в 11:17

Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса

Бывшего члена правления "Интер РАО" Карину Цуркан, обвиняемую в шпионаже, поместили на карантин в СИЗО "Лефортово" из-за подозрения на коронавирус, сообщил "Интерфаксу" ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов.
Обвиняемую в шпионаже Цуркан поместили на карантин из-за коронавируса
Интерфаксвчера в 16:43

В Крыму выявили 39 новых случаев коронавируса за сутки

На странице в социальной сети во во «ВКонтакте» глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил о том, что в последнее время полуостров стал новым очагом эпидемии – впервые в республике зафиксировали 39 эпизодов заражения COVID-19.
Live24вчера в 08:38
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Суд вынес приговор семерым фигурантам дела «Нового величия»

Москва, 6 августа 2020, 17:11 — REGNUM Люблинский суд Москвы осудил семерых фигурантов дела «Нового величия», обвиняемых в организации экстремистского сообщества, на сроки от семи лет колонии до четырёх лет условно, сообщил 6 августа «Коммерсантъ».
REGNUMвчера в 10:11
1,3K

Летевший из Красноярска самолет аварийно сел в Хабаровске

Самолет авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс из Красноярска в Хабаровск, совершил аварийную посадку в Хабаровском аэропорту, на борту были 84 человека, никто не пострадал, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.
РИА Новости21:15

Кравчук предложил создать рабочую группу по возвращению Крыма Украине

Леонид Кравчук, занимавший пост президента Украины с 1991 года по 1994 год, заявил, что контактная группа, которая занимается урегулированием конфликта в Донбассе, не может вести диалог по возвращению крымского полуострова Украине.
Территория новостейвчера в 00:44
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Боевики пытаются атаковать базу Хмеймим в Сирии

Боевики в Сирии обстреливают позиции вооруженных сил Сирии и пытаются атаковать базу Хмеймим, РФ и Сирия вынуждены проводить мероприятия по нейтрализации угрозы, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий.
РИА Новостивчера в 15:09
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Лукашенко согласился выдать Украине задержанных граждан России

Украинский журналист Дмитрий Гордон пообщался с президентом Беларуси Александром Лукашенко на актуальные на сегодняшний день темы, включая ситуацию с коронавирусом, предстоящие выборы, а также задержание "российских боевиков", якобы готовивших беспорядки во время президентских выборов.
Московский Комсомолецвчера в 17:02
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Ефремов не узнал себя на видео после ДТП во время просмотра в суде

Ближе к концу заседания и после просмотра видео, снятых в день аварии, адвокат семьи погибшего в ДТП Александр Добровинский спросил у Ефремова, узнает ли тот себя на продемонстрированных кадрах.
Газета.Ruвчера в 12:54
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США пригрозили немецкому порту санкциями из-за «Северного потока-2»

В конце июня группа американских сенаторов, в числе которых были в том числе и авторы письма к оператору порта Мукран, Тед Круз, Рон Джонсон и Том Коттон, предложила включить дополнительные санкции в отношении «Северного потока-2» в оборонный бюджет США на 2021 финансовый год.
РБКвчера в 13:01
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Арендатор баржи «Фортуна» не будет достраивать Nord Stream 2

Закончить укладку газопровода в Балтийском море можно только при условии, что в работе будет задействовано судно-трубоукладчик, которое будет находиться в сопровождении судна с системой динамического позиционирования.
RuNews24.ru4 августа в 22:59
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