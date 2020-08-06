«Яндекс» подал заявки на регистрацию 17 торговых марок в разных сферах
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«Яндекс» подал заявки на товарные знаки в банковской, инвестиционной и страховой сферах.В источнике
С чего всё началось
«Яндекс» собрался создавать свою финансовую экосистему
Сервис «Яндекс.Деньги» был зарегистрирован как небанковская кредитная организация и позиционировался как система электронных платежей, сейчас «Яндекс» замахнулся на банковские услуги, а также на сегменты инвестирования и страхования.
Ведомости5 августа в 16:53
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«Яндекс» намерен строить собственную финансовую экосистему. Новости на «России 24»
Вести.Ruвчера в 10:21
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Говорит Москвавчера в 06:09
СМИ: «Яндекс» зарегистрирует 17 новых товарных знаков. Среди них «ЯБиржа», «ЯБанк» и «ЯКэш»
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