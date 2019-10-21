с чего всё началось

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.

«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

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