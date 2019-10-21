Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
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Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов
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Новая газетавчера в 08:11

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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение

Эхо Москвывчера в 22:03

Акции «Яндекса» пошли вверх на отзыве правительства на законопроект Горелкина

Интерфаксвчера в 07:16

Акции «Яндекса» подорожали на бирже NASDAQ на 10%

РБКвчера в 15:00

Акции «Яндекса» на Мосбирже выросли более чем на 10%

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Акции «Яндекса» выросли на 11% на NASDAQ

Коммерсантъвчера в 15:33

«Происходит абсолютная несусветная глупость». Глава «Яндекса» — о регуляторных инициативах

Деловой квартал (Екатеринбург)20 октября в 16:53

Правительство поддержало «Душителя интернета»: как «законопроект Горелкина» обрушил акции Яндекса

Московский Комсомолец20 октября в 14:10
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Захарова оценила слова Цукерберга о вмешательстве России в выборы США

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы Facebook Марка Цукерберга о вмешательстве России, Китая и Ирана в предстоящие президентские выборы США в 2020 году.
Газета.Ru вчера в 20:30
Происшествия

В Чите убийцу 12-летней девочки приговорили к пожизненному заключению

Российская газета 06:18
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Российский ледокол подал сигнал бедствия у берегов Норвегии

ТАСС 06:56
Происшествия

На месте прорыва дамб под Красноярском нашли сейф

Сотрудники полиции нашли сейф на месте прорыва дамб на золотодобывающем участке в Курагинском районе Красноярского края, его пытаются вскрыть.
Lenta.ru 07:41
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Комитеты Госдумы поддержали законопроект о вытрезвителях

Комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект о восстановлении в России системы вытрезвителей, внесенный группой сенаторов в мае этого года, сообщает РИА Новости.
Российская газета 07:44
Общество

Половине россиян хватает денег только на еду и одежду

Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Вести.Ru 05:53
Общество

Император Японии Нарухито официально вступил на престол

В Японии император Нарухито официально вступил на престол, церемония интронизации состоялась сегодня, 22 октября, в Токио.
REGNUM 06:27
Происшествия

В Москве мужчина оставил на улице шестимесячную девочку

Инцидент произошел на улице Щепкина. По предварительным данным, девочку оставил на скамейке неизвестный мужчина.
РИА Новости 08:09
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Постпредство России посоветовало НАТО купить учебники по истории

Постоянное представительство России при НАТО порекомендовало альянсу приобрести вместо зимней формы учебники по истории.
РИА Новости вчера в 23:07
Транспорт

Каховскую линию метро Москвы закроют на реконструкцию

Каховская линия Московского метрополитена будет закрыта для пассажиров с 26 октября.
Известия 07:01
Политика

Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО

Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
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РБК: эксперты проанализировали риски при реформе системы выборов

По мнению председателя совета директоров ИСЭПИ Дмитрия Бадовского, на высококонкурентную или протестную зоны потенциально придется больше половины одномандатных округов — 185 из 337.
Взгляд-инфо 06:00
Экономика

Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры

Гордума Екатеринбурга отказалась от новых ставок налога на квартиры Собственники жилья должны платить в казну процент от кадастровой стоимости недвижимости.
Екатеринбург-ТВ 06:30
Экономика

Счетная палата сочла неэффективной господдержку Северного Кавказа

Счетная палата назвала неэффективными меры господдержки, которые в 2017-2019 году были выделены на социально-экономическое развитие регионов Северного Кавказа.
Интерфакс 06:33
Происшествия

Мужчина убил двух человек и ранил четверых в Новой Москве

В Новой Москве задержан мужчина, который утром 22 октября зарезал двух человек и ранил еще четырех.
Газета.Ru 07:10
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Британка приревновала парня к этикетке на матрасе

МИР 24 03:25
Авто

В Россию скоро начнут поставлять автомобили Khazar

Азербайджан в скором времени планирует начать поставлять в Россию автомобили Khazar SD, которые выпускают на заводе в Нефтчалинской промзоне на юге страны.
Российская газета 07:12
Авто

АвтоВАЗ приостановил производство Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG

C 1 октября 2019 «АвтоВАЗ» прекратил производство модификаций Lada Vesta CNG и Lada Largus CNG.
Тарантас Ньюс вчера в 10:09
Общество

Число заключенных в России достигло исторического минимума

Пресс-бюро ФСИН России сообщило, что число осужденных, содержащихся в исправительных колониях, за 2019 года снизилось на 6%, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:03
Экономика

В России рекордно упал спрос на бензин

Спрос на бензин в 2019 году вновь стал снижаться после небольшого роста в 2018 году, сообщили «Известиям» в исследовательской группе «Петромаркет» и агентстве «Аналитика товарных рынков».
Известия вчера в 23:17
Общество

«Росконтроль» проверил российский чай в пакетиках

Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» проверил отечественный чай в пакетиках, сообщает газета «Известия» со ссылкой на сайт организации.
RT на русском вчера в 12:44
Происшествия

В Чили четыре человека погибли в ходе беспорядков

РИА Новости 20 октября в 18:25
Футбол

«Оренбург» хочет переиграть матч с «Крыльями Советов»

Свободная Пресса вчера в 18:11
Армия и оружие

Сеул заявил о «вторжении» российского самолёта в зону действия ПВО

Как сообщало ИА REGNUM, 23 июля Южная Корея заявила о том, что российский военный самолёт дважды вошёл в воздушное пространство страны над островами Токто, а ещё два самолета, российский и китайский, вошли в зону опознавания ПВО без предварительного уведомления.
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Реальная скорость Huawei Mate X в сети 5G

Xiaomi показала реальную скорость в сети 5G Huawei Mate X был представлен еще в феврале этого года на выставке MWC 2019, причем выйти от должен был еще до появления на рынке Samsung Galaxy Fold, однако последний уже находится в руках пользователей, а Huawei Mate X должен выйти только в ноябре.
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Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн подписал указ, согласно которому его официальная фаворитка лишается титула консорта и всех воинских регалий.
МИР 24 вчера в 20:57
Происшествия

МВД проверит наезд машины службы протокола Медведева на пешехода

В поселке Нахабино городского округа Красногорск Подмосковья автомашина Ford Mondeo совершила наезд на пешехода, рассказал РБК источник в региональном главке МВД, информацию подтвердил собеседник из автобазы Управделами президента.
РБК 05:00
Финансы

Рубль немного укрепился к доллару и евро на старте торгов вторника

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", плавный рост валютного курса рубля к доллару и евро на старте торгов вторника связан прежде всего с сохраняющимся спросом глобальных инвесторов на рисковые активы, в том числе валюты emerging markets на фоне ожиданий заключения торгового соглашения между США и Китаем.
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«Шахтер» – «Динамо» Загреб: прогноз и ставка на матч Лиги чемпионов

«Шахтер» начал свое выступление в Лиге чемпионов предсказуемым поражением от «Ман Сити» (0:3). Правда, мало кто ожидал, что уступит команда из Донецка без вариантов, нанеся за матч всего один удар в створ ворот.
ODDS.ru вчера в 17:07
Музыка

Пенсионерка зажгла под «Ибицу» на концерте Киркорова в Сыктывкаре

Пенсионерка зажигательно станцевала на концерте Филиппа Киркорова в Сыктывкаре.
Телепрограмма 19 октября в 06:52
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