Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
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Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов
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