с чего всё началось

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.

«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

Армия и оружие Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.

Общество Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта «За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.

Шоу-бизнес Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.

Политика Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.

Авто Hyundai представила новый Hyundai Creta Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под именем Creta.

Экономика Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране По данным Росстата, годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% на конец сентября.

Здоровье Врач дал советы по профилактике ОРВИ офисным работникам столицы Советы по профилактике ОРВИ офисным работникам Москвы, которые часто пребывают в коллективе с уже зараженными коллегами, дал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.