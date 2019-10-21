Экономика
Lenta.ru«Яндекс» подорожал после послабления от правительства
Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
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с чего всё началось
Акции «Яндекса» в начале торгов на Московской бирже выросли на 8,27% (до 2094 рублей за бумагу на 10:03 мск), сообщает Интерфакс со ссылкой на данные торгов.Новая газетавчера в 08:11
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Акции компании «Яндекс» в понедельник частично отыграли свое недавнее падение
Эхо Москвывчера в 22:03
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Авто
В Сети показали концепт футуристичной Toyota Supra 3000GT
В Сети появилось видео с концептом футуристичной Toyota Supra 3000GT.
Происшествия
Военнослужащие грызли семечки и бросали их в Вечный огонь в Волгограде
Как сообщили «Блокнот Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, молодые люди грызли семечки и бросали от них шелуху в Вечный огонь на Аллее Героев.
Политика
Партия Трюдо победила на парламентских выборах в Канаде
Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо побеждает на парламентских выборах в 156 округах из 338.
Общество
Дело Серебренникова поступило в суд для повторного рассмотрения
Мещанский суд Москвы получил для нового рассмотрения материалы уголовного дела "Седьмой студии" режиссера Кирилла Серебренникова.
Армия и оружие
Эрдоган вновь заявил о готовности возобновить операцию в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о планах возобновить операцию на севере Сирии, если по истечении 120 часов США не выполнят договоренности по отводу курдских сил из зоны безопасности.
Общество
Король Таиланда лишил всех титулов своего консорта
«За отсутствие преданности королю и королеве, безответственное поведение и сеяние раздора при королевском дворе», — говорится в заявлении монарха, лишающего королевского консорта, генерал-майора сухопутных войск Сининат Вонгватчирапхакди всех званий, титулов и наград.
Армия и оружие
Южная Корея объявила о вторжении российского самолёта в зону ПВО
Представитель Комитета начальников штабов Южной Кореи заявил, что российский военный самолёт якобы вторгся в установленную республикой в одностороннем порядке зону опознания ПВО (KADIZ).
Общество
Россияне не забрали выигрышей в лотерею на 3 млрд рублей
Сумма невостребованных выигрышей всероссийских государственных лотерей составляет 2,8 млрд рублей, такие цифры назвал оператор по распространению билетов «Столото» специально для «Известий».
Шоу-бизнес
Ягудин раскритиковал семью Заворотнюк
Чемпион в мужском одиночном катании Олимпийских игр 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин дал свою оценку родным и близким актрисы Анастасии Заворотнюк, скрывающих происходящее с артисткой, которая по официально неподтвержденным данным борется с раком головного мозга четвертой стадии.
Армия и оружие
Немецкая газета Die Welt: танк «Армата» превосходит «Леопард-2»
Издание Die Welt восхитилось российским танком Т-14 «Армата» с пушкой калибра 125 миллиметров, признав его превосходство над немецким танком «Леопард-2».
Футбол
«Локомотив» сыграет с «Ювентусом» в групповом этапе Лиги чемпионов
В Турине в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов местный «Ювентус» сыграет против московского «Локомотива».
Армия и оружие
Зеленскому дали важный совет перед встречей с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский должен брать пример со своего российского коллеги Владимира Путина.
Общество
NASA хочет не допустить отсутствия астронавтов США на МКС
Политика
Ярмольник прокомментировал назначение Сивохо советником секретаря СНБО
Актёр и телеведущий Леонид Ярмольник в беседе с телеканалом «Звезда» прокомментировал назначение бывшего украинского игрока КВН Сергея Сивохо помощником секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) по вопросам реинтеграции и восстановления Донбасса.
Экономика
HeadHunter: 9% компаний допустили сокращение персонала в 2020 году
Согласно исследованию HeadHunter, на которое ссылается газета «Известия», 9% опрошенных компаний заявили о возможных увольнениях сотрудников в 2020 году.
Происшествия
Убийца 12-летней девочки в Чите получил пожизненный срок
Забайкальский краевой суд вынес приговор Алексею Фирулеву, которого признали виновным в убийстве 12-летней девочки в 2018 году.
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов ее семьи
Космос
Маск впервые написал в Twitter через спутниковый интернет Starlink
Илон Маск опубликовал два сообщения в Twitter и сообщил, что сделал это при помощи создаваемой им глобальной интернет-системы Starlink.
Авто
Hyundai представила новый Hyundai Creta
Корейский автопроизводитель официально опубликовал информацию о второй генерации кроссовера Hyundai ix25, который в России известен под именем Creta.
Общество
Половине россиян хватает денег только на еду и одежду
Почти половине россиян — 49,4 процента — хватает денег только на еду и одежду. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Экономика
Орешкин отчитался о снижении инфляции в стране
По данным Росстата, годовая инфляция на 14 октября замедлилась до 3,8% с 3,9% на 7 октября и с 4,0% на конец сентября.
Здоровье
Врач дал советы по профилактике ОРВИ офисным работникам столицы
Советы по профилактике ОРВИ офисным работникам Москвы, которые часто пребывают в коллективе с уже зараженными коллегами, дал главный специалист по первичной медицинской помощи взрослому населению столичного Департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.
Шоу-бизнес
Сын Орбакайте окончил элитный британский вуз
Кристина Орбакайте опубликовала в Instagram снимок младшего сына Дени Байсарова в мантии выпускника.
Футбол
«Шахтер» Донецк — «Динамо» Загреб: ставим на «кротов»
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов, в котором 22 октября донецкий «Шахтер» принимает «Динамо» из Загреба.
Шоу-бизнес
Мать Анастасии Заворотнюк заметили на кладбище
На могилу к Матроне часто приходят молиться о сокровенном, Валентина Борисовна видимо пришла помолиться о здоровье дочери, об этом сообщает teleprogramma.pro Информацию о том, что женщина была замечена Даниловском кладбище, распространили сразу несколько телеграм-каналов.
Происшествия