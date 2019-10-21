Экономика

Lenta.ruLenta.ru«Яндекс» подорожал после послабления от правительства

Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
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Акции «Яндекса» на Московской бирже подорожали на 8%

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Эхо Москвы04:03

Акции «Яндекса» подорожали после отзыва властей на законопроект Горелкина

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