Экономика
Lenta.ru«Яндекс» подорожал после послабления от правительства
Отзыв правительства на законопроект о значимых информационных ресурсах, в котором предлагалось изменить ключевые положения документа, привел к тому, что акции «Яндекса» выросли более чем на семь процентов на открытии торгов на Московской бирже.
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Общество
Диетологи назвали продукты, которые никогда нельзя есть
Диетологи из Испании назвали самые вредные для человека продукты.
Газета.Ru вчера в 09:55
Общество
В России дети смогут не платить за вывоз мусора
Общественная организация «Деловая Россия» предлагает снизить плату за вывоз мусора для семей с детьми.
ФедералПресс вчера в 22:14
Авто
Названы три вредные привычки автовладельцев
Специалисты изучили привычки автолюбителей и назвали три наиболее вредных из них.
Тарантас Ньюс вчера в 03:49
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о прорыве дамбы в Красноярском крае
Один из задержанных по делу о гибели людей на реке Сейде - Андрей Еганов, начальник участка золотодобывающей артели "Сисим", на объектах которой произошел прорыв дамбы, признал свою вину.
Российская газета 06:28
Армия и оружие
Минобороны объяснило отмену пуска ракеты на учениях с Путиным
Министерство обороны России опровергло сообщения о нештатной ситуации во время учений «Гром-2019», в результате которой не был выполнен пуск межконтинентальной баллистической ракеты с подлодки «Рязань».
РБК 06:11
Космос
Ученых озадачил рентгеновский снимок «пузырчатой» сверхновой
Рентгеновский снимок SN 1572 продемонстрировал, что сверхновая состоит из значительного количества пузырей, способных к сужению и расширению в разных направлениях.
Актуальные Новости 19 октября в 07:20
Происшествия
Убийца девятилетней школьницы в Саратове признал вину
По данным агентства, Туватин полностью признал вину. Ему предъявлено обвинение в убийстве.
Lenta.ru 02:53
Фигурное катание
Костомаров назвал выступление Щербаковой историческим событием
Газета.Ru вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Рудковская рассказала о разводе
Продюсер Яна Рудковская вспомнила тяжелый развод с бывшим мужем Виктором Батуриным, в процессе которого едва не лишилась сыновей.
Московский Комсомолец 04:26
Происшествия
В Подмосковье нашли тела убитых в 2012 году депутата и членов её семьи
Сотрудники правоохранительных органов нашли тела депутата Законодательного собрания Раменского района Московской области и трёх членов её семьи, которые, по версии следствия, были убиты в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова.
RT на русском 07:19
Общество
Безработные россияне смогут выйти на пенсию раньше
Люди предпенсионного возраста могут выйти на пенсию на два года раньше положенного - в случае, если у них не получится найти работу.
Газета.Ru вчера в 05:58
Общество
СМИ подсчитали стоимость лечения больной раком Анастасии Заворотнюк
Стало известно российским СМИ, во сколько семье Анастасии Заворотнюк обходится ее лечение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 03:42
Общество
Трубоукладчик «Северного потока-2» притормозил у Дании
Трубоукладчик Solitaire, который укладывает «Северный поток-2», подошел к датской экономической зоне в Балтийском море и резко сбавил ход.
Евразия Daily 04:44
Общество
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
РИА Новости 07:10
Футбол
«Локомотив» прилетел в Турин на матч с «Ювентусом» в ЛЧ
«Локомотив» прилетел в Турин перед матчем группового турнира Лиги чемпионов с «Ювентусом».
Sportbox.RU вчера в 17:39
Происшествия
Подозреваемый в поджоге дома под Ярославлем признался в преступлении
RT на русском вчера в 08:27
Политика
Путин рассказал о конкуренции с другими странами в Африке
Президент России Владимир Путин рассказал, что готов к конкуренции с другими странами за развитие сотрудничества с Африкой.
Lenta.ru вчера в 18:30
Происшествия
Директор поронайской школы уволилась
Министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова приняла отставку директора школы в Поронайске, сообщает официальный канал главы островного региона Валерия Лимаренко в Telegram.
Сахалин.Инфо 18 октября в 19:07
Общество
Жаров считает штрафы за нарушения в интернете эффективнее блокировки
Наказанием за нарушения в интернете для компаний вместо блокировки могут стать штрафы, сообщил глава Роскомнадзора Александр Жаров в ходе 6-й Всемирной конференции по управлению интернетом в китайском Учжэне.
Коммерсантъ 03:04
Технологии
В Huawei признали негативное влияние санкций США
Телекоммуникационным гигантом Huawei сделано заявление о том, что от введенных США рестрикций он испытывает негативный результат.
В городе R 06:44
Общество
В списке Forbes появился новый миллиардер. Это уроженец Одессы
Уроженец Одессы Влад (Владимир) Шмунис, основавший поставщика корпоративных облачных решений RingCentral, стал новым миллиардером, пишет американский Forbes.
Forbes вчера в 14:47
Политика
Зеленский с женой прилетел в Японию на интронизацию императора
Планируется, что в рамках визита, который пройдет 21-24 октября, Зеленский встретится с японским премьером Синдзо Абэ, проведет двусторонние встречи с лидерами зарубежных стран и поучаствует в церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
Газета.Ru 00:48
Общество
Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра
Уточняется, что около 20 человек вышли на протест против проведения спектакля московского театра "У Никитских ворот".
Газета.Ru вчера в 04:29
Политика
Два американских патрульных катера прибыли в Одессу
Американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу два катера класса Island - Р190 "Славянск" и Р191 "Старобельск", которые были переданы Украине Соединенными Штатами в 2018 году.
Газета.Ru 05:23
Политика
В Ливии погиб работавший в ЧВК российский журналист
Журналист из Екатеринбурга Евгений (Жаксыбай) Илюбаев погиб в Ливии.
Lenta.ru 05:50
Шоу-бизнес
Галкин вслед за Харламовым присоединился к троллингу Гузеевой
Телепрограмма вчера в 23:21
Наука
Впервые зафиксировано «ураганное землетрясение»
Ученые проанализировали более 12 лет сейсмических и океанографических данных в период с 2006 по 2019 год, они обнаружили более 14 тысяч штормовых землетрясений, порождаемых в водах у берегов США, а также Канады и Мексиканского залива.
Naked Science 19 октября в 06:15
Единоборства
Макгрегор даст пресс-конференцию в Москве
Metaratings 04:17