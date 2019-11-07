Технологии

РБКРБК«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании. Устройство под названием «Яндекс.Ровер» представляет собой аппарат высотой около полуметра, способный передвигаться со скоростью пешехода.
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с чего всё началось
«Яндекс» сообщил
, что начал испытания самоуправляемого робота для перевозки грузов — автономного аппарата высотой около полуметра, который может ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода.
Forbes07:06

Подробнее о событии

«Яндекс» начал тестирование самоуправляемого робота-курьера

ТАСС07:13

«Яндекс» представил робота-доставщика

Коммерсантъ07:00

«Яндекс» начал испытания беспилотного робота-курьера

Forbes07:06

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера

Будущее России. Национальные проекты07:00

«Яндекс» представил робота для доставки товаров и еды

Ведомости08:00

«Яндекс» представил робота‑курьера

РИАМО09:01

«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера

РБК09:44
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Политика

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Транспорт

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REGNUM вчера в 12:19
Футбол

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Pravda.Ru вчера в 06:12
Технологии

Популярное Android-приложение оказалось опасным

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Интернет

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Общество

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Происшествия

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Ведомости 09:12
Шоу-бизнес

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Neva.Today вчера в 10:06
Политика

Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.
Газета.Ru 07:49
Хоккей

СКА и «Ак Барс» поменяются игроками

Хоккейные клубы СКА и «Ак Барс» совершат обмен игроками.
Коммерсантъ Санкт-Петербург вчера в 07:57
Общество

Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы

Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.
Sunmag.me 09:09
Технологии

«Росатом» планирует создать квантовый компьютер за 24 миллиарда рублей

Москва 24 07:25
Общество

Суд встал на сторону Кержакова в споре об алиментах с первой женой

Горсуд встал на сторону экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова в споре со своей первой супругой Марией Головой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.
МР7.ру 08:22
Происшествия

В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо

Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.
RT на русском 10:18
Общество

На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года

Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.
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Фигурное катание

Туктамышева усложнила программу перед Гран-при Китая

Pravda.Ru 07:24
Хоккей

Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла

Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.
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Экономика

Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.
РБК 10:29
Космос

OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год

Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.
Известия 09:40
Экономика

СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами

Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.
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Экономика

Мировой долг достиг рекордных $188 трлн

Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.
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Экономика

Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках

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Спорт

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РЕН ТВ 03:50
Политика

Президенту Казахстана понравился Омск

Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.
REGNUM 10:26
Общество

В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота

В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.
РИА Новости 10:13
Политика

Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.
РИА Новости 05:31
Политика

Порошенко обвинил в обмане ополченцев ЛНР

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AMD выводит на рынок 16-ядерный процессор Ryzen 9 3950X

Формально представив процессор Ryzen 9 3950X ещё в середине года, компания AMD сперва обещала начать продажи в сентябре, но к концу третьего квартала заявила, что новинка с 16 ядрами выйдет на рынок только в ноябре.
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Задержан министр строительства Ставрополья

RT на русском 07:05
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