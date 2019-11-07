с чего всё началось

«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании. Устройство под названием «Яндекс.Ровер» представляет собой аппарат высотой около полуметра, способный передвигаться со скоростью пешехода.

Политика Украина назвала новый способ заблокировать «Северный поток-2» Украина обжалует в суде ЕС возможное решение властей Германии сделать исключение из правил Еврокомиссии для трубопровода «Северный поток-2».

Технологии Популярное Android-приложение оказалось опасным Популярное клавиатурное приложение для Android под названием ai.type оказалось не таким полезным, как обещают его разработчики.

Интернет WhatsApp позволил пользователям контролировать приглашения в группы Мессенджер WhatsApp выпустил обновление, которое позволяет пользователям контролировать приглашения в групповые чаты.

Общество Счетная палата предупредила о риске сокращения населения России Россия может не достигнуть национальной цели устойчивого естественного роста численности населения, говорится в докладе Счетной палаты.

Происшествия Бывший замдиректора «Росгеологии» признал вину в мошенничестве Бывший первый заместитель директора «Росгеологии» Руслан Горринг признал вину в мошенничестве, сообщает Следственный комитет.

Шоу-бизнес Киану Ривз появился на публике с новой возлюбленной Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film, и не один, а в компании со своей новой возлюбленной, чего с ним не случалось уже очень давно.

Политика Макрон объяснил «смерть мозга» НАТО Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что НАТО находится в коматозном состоянии, поскольку координация по стратегическим решениям между США и союзниками по Североатлантическому альянсу полностью отсутствует.

Общество Герцогиня Кэтрин снова надела любимые серьги принцессы Дианы Кольцо Кэтрин практически не снимает, а вот серьги надевает не так часто, только на торжественные мероприятия.

Общество Суд встал на сторону Кержакова в споре об алиментах с первой женой Горсуд встал на сторону экс-нападающего «Зенита» и сборной России по футболу Александра Кержакова в споре со своей первой супругой Марией Головой, сообщает Объединенная пресс-служба судов.

Происшествия В Австрии подтвердили задержание экс-чиновника Минкультуры России Мазо Австрия по запросу Испании задержала бывшего директора департамента Минкультуры России Бориса Мазо.

Общество На Красной площади начался марш в честь парада 1941 года Только что на Красной площади начался торжественный марш в честь 78-й годовщины военного парада 1941 года.

Хоккей Стал известен состав сборной России на стартовый матч Кубка Карьяла Сборная России проведет стартовый матч Кубка Карьяла против Финляндии. Стал известен состав российской команды.

Экономика Ротенберг закрыл сделку по продаже крупнейшего подрядчика «Газпрома» Ранее два источника, близких к подготовке сделки, говорили РБК, что Ротенберг договорился о продаже подрядчика приблизительно за 75 млрд руб.

Космос OneWeb подтвердила перенос запуска спутников с Байконура на 2020 год Запуск спутников британской системы «космического интернета» OneWeb с космодрома Байконур отложен на 2020 год.

Экономика СП: региональные программы капремонта жилья не справляются с задачами Результаты проведенного Счетной палатой (СП) анализа реализации региональных программ капитального ремонта жилья в 2018-2019 годах показали, что они не справляются со своими задачами, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Экономика Мировой долг достиг рекордных $188 трлн Объем мирового долга - государственного и частного - достиг рекордного значения в $188 трлн, или 230% мирового ВВП, заявила директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, открывая XX ежегодную конференцию имени Жака Полака в Вашингтоне.

Экономика Сбербанк снижает ставки по ипотеке на покупку квартир в новостройках Сбербанк снижает ставки по ипотечным кредитам на покупку квартир в новостройках по программе субсидирования застройщиками на 1-2,2 процентных пункта, минимальная ставка по данному продукту составит 7,1%. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Спорт Колобков опроверг манипуляции с базой данных московской лаборатории Антон Новодережкин / ТАСС Министр спорта России Павел Колобков заявил, что никаких изменений в базу данных московской лаборатории не вносилось.

Политика Президенту Казахстана понравился Омск Как сообщало ИА REGNUM, Касым-Жомарт Токаев приехал в Омск 7 ноября, чтобы поучаствовать в XVI Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Общество В Москве мужчину не пустили в самолет из-за толстого кота В Шереметьево мужчину не пустили на борт самолета, следовавшего из Москвы во Владивосток, из-за слишком тяжелого кота.

Политика Захарова прокомментировала заявление пресс-секретаря Deutsche Welle Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сообщения о том, что пресс-секретарь Deutsche Welle (DW) Кристоф Юмпельт отрицает факт встречи представителя медиахолдинга с главой пресс-центра МИД РФ.