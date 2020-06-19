Общество
Комсомольская правдаЯндекс построит новую штаб-квартиру на Воробьевых горах
Яндекс представил проект новой штаб-квартиры в Гагаринском районе Москвы. Здание будет расположено на месте гостиницы «Корстон». Необычный силуэт и фасад с отделкой из титановых панелей сделают новый дом Яндекса местной достопримечательностью.
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Общество
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за публикацию мнения о вирусе
Суд оштрафовал за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан, на 200 тыс. руб. радиостанцию, а также главного редактора сайта "Эха Москвы" Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. Рувинский подтвердил РБК, что причиной стала передача "Особое мнение" с Валерием Соловьем, эфир которой вышел 16 марта.
РБК 07:34
Политика
Армению на параде Победы в Москве представит министр обороны
29 мая президент России Владимир Путин подписал указ о проведении военного парада и салюта 24 июня в ознаменование 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Известия 12:24
Футбол
Бурлак стал автором первого гола после возобновления сезона РПЛ
Защитник самарской команды Тарас Бурлак, отличившийся на 6-й минуте встречи, стал автором первого гола после рестарта сезона.
Советский спорт 11:20
Общество
Глава ВОЗ предупредил о вступлении мира в новую опасную фазу пандемии
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) накануне получила сообщения о более 150 тыс. новых случаев коронавирусной инфекции за сутки по всему миру, что показывает, что пандемия продолжает быстро распространяться, заявил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.
RT на русском 11:59
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 06:35
Авто
Найден один из последних «Запорожцев» с пробегом 17 километров
Журнал Авто.ру 10:56
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномальных холодах в России
Дневная температура в центре Европейской части России снизится на10 градусов по сравнению с показателями в середине текущей недели, а Урал и некоторые регионы Сибири ожидают холодные аномалии.
Известия вчера в 00:40
Здоровье
В Орле проверят информацию о дефиците коек для пациентов с COVID-19
Проверка организована после выхода в издании "Орловские новости" интервью с главным внештатным инфекционистом региона, заведующей областным гепатологическим центром городской больницы им. С.П. Боткина Викторией Адоньевой.
Газета.Ru 10:29
Общество
В Оренбургской области отменили режим обязательной самоизоляции для жителей
Губернатор Оренбургской области Денис Паслер внес в пятницу изменения в указ о мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, отменив обязательную самоизоляцию для жителей региона.
ТАСС 11:02
Политика
Путин заявил о переломе ситуации с разливом дизтоплива в Норильске
Масштабная работа по ликвидации последствий разлива дизтоплива в Красноярском крае позволила переломить ситуацию, локализовать разлив и приступить к очистке территории.
Российская газета 08:30
Экономика
Сбербанк объяснил введение комиссии при переводах через банкоматы
Ранее Сбербанк объявил о введении комиссии в один процент (но не более тысячи рублей) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания.
РИА Новости 09:21
Футбол
Наставник «Ростова» Карпин поделился ожиданиями от игры против «Сочи»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин поделился ожиданиями от игры Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Сочи", передает сайт клуба.
Газета.Ru 11:50
Политика
Венецианская комиссия 18 июня оценит поправки в российскую Конституцию
Созданная при Совете Европы Венецианская комиссия вынесет 18 июня заключение в отношении проекта поправок в российскую Конституцию, касающихся исполнения решений ЕСПЧ.
Интерфакс 17 июня в 10:00
Транспорт
РЖД возобновляет сообщение с Мурманском после обрушения моста
ОАО РЖД сняло запрет на отправку грузов в порт Мурманска после недавнего обрушения железнодорожного моста через реку Кола.
Коммерсантъ 09:46
Шоу-бизнес
Киркоров объяснил своё участие в скандальном ролике про десантников
Аргументы и Факты 17 июня в 14:54
Политика
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз
Россия и Беларусь заключили соглашение о взаимном признании виз, выдаваемых для граждан третьих стран.
Российская газета 10:50
Происшествия
На Сахалине медведь загрыз женщину
REGNUM 00:42
Здоровье
Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до конца июня
Сегодня, 19 июня, на заседании оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции принято решение о продлении ограничительных мер в Прикамье.
Сайт губернатора и Правительства Пермского края 11:53
Культура
Умер актер Василий Стоноженко, озвучивший Дракулу и Джона Уика
В фильмах «Джон Уик» и «Дракула» (2014) Стонженко озвучил главных героев.
Московский Комсомолец 08:10
Футбол
Фанаты «Локомотива» будут покидать трибуны на 20-й минуте матчей РПЛ
Фанаты московского "Локомотива" будут покидать трибуны стадиона на 20-й минуте матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) до конца нынешнего сезона в знак протеста против ухода главного тренера Юрия Семина, сообщается на сайте объединения фанатов железнодорожников United South.
РИА Новости 11:18
Наука
Надежный метод квантовой коммуникации был предложен учеными
Надежный метод квантовой коммуникации был предложен учеными.
Evo-rus.com вчера в 22:40
Здоровье
Мясников рассказал, с какой головной болью следует обратиться к врачу
Врач и телеведущий Александр Мясников, рассказал, в каких случаях при головной боли человеку следует обратиться к врачу, поскольку этот фактор может говорить о серьезных проблемах со здоровьем.
Аргументы недели 09:22
Здоровье
Врач назвала способ определить рак по запаху пота
Городовой 03:11
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
RT на русском 08:40
Общество
WB Games бесплатно раздаёт первую часть Injustice
WB Games объявила об очередной бесплатной раздаче. Пользователи могут скачать первую часть супергеройского файтинга Injustice.
News.ru 09:47
Шоу-бизнес
Пугачева без макияжа поздравила Галкина с днем рождения
Сегодня, 18 июня, Максим Галкин отметил свой 44 день рождения. Принимать поздравления известный пародист начал еще с утра.
Kleo.ru вчера в 12:44
Общество
Стало известно, когда метро Петербурга начнет работу в обычном режиме
В последние дни пассажиропоток в метро увеличился – в течение трех дней в подземку спустились более миллиона человек.
Online47.ru 12:11
Общество
По делу Белгазпромбанка задержаны 20 человек
В общей сложности в связи с делом Белгазпромбанка задержаны около 20 человек.
BFM.ru вчера в 10:24
Армия и оружие
Турецкая армия накрыла «Штормами» 500 объектов РПК на севере Ирака
Евразия Daily вчера в 06:41