Культура
ТАСС«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года
Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках. Производством сериала займется компания "Вейк Ап Продакшен".
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с чего всё началось
Видеосервис «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») в середине 2021 г. покажет сериал «Сердечный приступ» по одноименной книге журналиста и продюсера Михаила Зыгаря, сообщила компания. Зыгарь подтвердил это «Ведомостям».Ведомости07:00
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