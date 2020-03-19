Культура

ТАССТАСС«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках. Производством сериала займется компания "Вейк Ап Продакшен".
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«Яндекс» покажет сериал «Сердечный приступ» о победе Ельцина в 1996 году

Видеосервис «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») в середине 2021 г. покажет сериал «Сердечный приступ» по одноименной книге журналиста и продюсера Михаила Зыгаря, сообщила компания. Зыгарь подтвердил это «Ведомостям».
Ведомости07:00

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«Яндекс» покажет сериал «Сердечный приступ» о победе Ельцина в 1996 году

Ведомости07:00

«Кинопоиск» покажет сериал о победе Ельцина на выборах в 1996 году

Дождь07:37

КиноПоиск HD выпустит сериал Михаила Зыгаря о политических событиях в России 1990-х

КиноПоиск07:01

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

ТАСС08:45

В России снимут сериал о президентских выборах 1996 года и победе Бориса Ельцина во втором туре

Эхо Москвы10:31

Продюсер Лободы переключилась на кино

Комсомольская правда10:55

«КиноПоиск» выпустит сериал по книге Зыгаря о победе Ельцина в 1996 году

Газета.Ru08:48
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Михаил Зыгарь
Российский писатель
Российский писатель, режиссёр, политический журналист, военный корреспондент, бывший главный редактор телеканала «Дождь», автор бестселлера «Вся кремлёвская рать».
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