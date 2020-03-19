Видеосервис «Кинопоиск HD» (принадлежит «Яндексу») в середине 2021 г. покажет сериал «Сердечный приступ» по одноименной книге журналиста и продюсера Михаила Зыгаря, сообщила компания. Зыгарь подтвердил это «Ведомостям».

с чего всё началось

Проект расскажет о политических событиях и действующих лицах России середины 1990-х годов, о президентских выборах 1996 года, о Борисе Ельцине, его соратниках и политических противниках. Производством сериала займется компания "Вейк Ап Продакшен".

«КиноПоиск» покажет сериал о Ельцине и президентских выборах 1996 года

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