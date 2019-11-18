Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Читать в источнике
Комментировать78
с чего всё началось
«Яндекс» изменит структуру управления компанией и создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках, говорится
 в сообщении компании.
Forbes01:54

Подробнее о событии

«Яндекс» хочет поменять структуру управления компанией

РИА Новости03:55

Сбербанк отреагировал на предложения о реформе управления «Яндекса»

РБК03:42

Гендиректор «Яндекса» прокомментировал создание фонда с «золотой акцией» Сбербанка

ТАСС03:02

Представитель МГУ войдет в новый фонд «Яндекса»

Интерфакс03:53

«Яндекс» вводит в структуру управления Фонд общественных интересов

Finam.Ru01:48

«Яндекс» вместе с чиновниками придумал новую структуру управления компанией

Ведомости01:33

Сбербанк 19 ноября рассмотрит вопрос передачи «золотой акции» «Яндекса»

Коммерсантъ02:58
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 04:18, Ашберн
Наука

Алкогольную болезнь печени собираются лечить с помощью вирусов

Ученые использовали четыре бактериофага, нацеленных на определенную бактерию (Enterococcus faecalis) в кишечнике грызунов, которая выделяет токсины, убивающие клетки печени.
Ридус 02:53
Происшествия

На Урале высокопоставленный полицейский насмерть сбил пенсионерку

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область), 40-летний Максим Иванцов стал участником ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.
URA.Ru 03:06
Общество

Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией

Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".
РИА Новости вчера в 15:53
Единоборства

Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.
Allboxing.ru вчера в 02:54
Экономика

«Яндекс» решил провести обратный выкуп акций на сумму до $300 млн

Совет директоров "Яндекса" одобрил проведение buyback акций компании на общую сумму до $300 млн, сообщила компания.
Интерфакс 02:26
Музыка

За 10 часов новый клип Little Big набрал более 2 млн просмотров

Новый клип российкой группы Little Big на песню Go Bananas за десять часов набрал более двух миллионов просмотров на сервисе YouTube.
Neva.Today 15 ноября в 14:15
Шоу-бизнес

Полина Глен рассталась с Джонни Деппом

Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался. 24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях.
Дни.ру вчера в 14:17
Политика

Лукашенко решил баллотироваться на новый президентский срок

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что будет баллотироваться на президентских выборах в 2020 году.
Взгляд.ру вчера в 04:53
Политика

Россияне стали меньше восхищаться Путиным

В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.
РБК 03:51
Политика

Кадыров пояснил свои слова об убийстве за оскорбления

Газета.Ru 03:05
Общество

Минобороны подало против производителя ракет «Союз» миллиардный иск

Иск о взыскании более 2 млрд рублей подан Министерством обороны России в отношении самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс».
REGNUM 03:08
Авто

Стала известна дата старта продаж обновленной Lada 4x4

Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новым сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей LADA).
Автоновости дня 02:31
Политика

В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому

Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению.
Газета.Ru 02:15
Общество

«Ъ»: Путин одобрил строительство моста через Лену

Владимир Путин "фактически поддержал" проект строительства автомобильного моста через Лену в районе Якутска, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники.
РИА Новости вчера в 22:41
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Интерфакс 03:22
Происшествия

Суд заочно арестовал предполагаемого убийцу главы Центра «Э» Ингушетии

РБК 04:11
Политика

Представители белорусской оппозиции в парламент не прошли

Представители белорусской оппозиции в состав Палаты представителей Национального собрания Белоруссии не прошли, - сообщает "Независимая газета".
Новые Известия 03:18
Технологии

Российскую сверхлегкую «умную оптику» готовят к испытаниям на орбите

РИА Новости 01:00
Финансы

Dow Jones обновил исторический максимум

Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта.
Известия 15 ноября в 18:17
Единоборства

Ковалев назвал профанами тех, кто верил в его победу над Альваресом

Россиянин признался, что у него не было шансов одолеть именитого Сауля Альвареса, а также назвал "профанами" всех тех, кто ставил на его победу.
Газета.Ru 01:53
Происшествия

Корпорация «Ромашка»: в Иркутске разоблачили финансовую пирамиду

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" УК РФ.
Вести.Ru 03:50
Музыка

Ротару возвращается в Россию на заработки

ТК Звезда вчера в 10:53
Общество

Владелец толстого кота станет акционером «Аэрофлота»

Вести.Ru 03:27
Гаджеты

ASUS PCE-AX3000: карта расширения с поддержкой Wi-Fi 6

Компания ASUS анонсировала карту расширения PCE-AX3000, позволяющую наделить настольный компьютер поддержкой высокоскоростной беспроводной связи.
3DNews 02:06
Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

Ранее, 14 ноября, глава украинского МИД заявил, что Украина может выйти из Минских соглашений, если встреча в «нормандском формате» не даст результата.
Известия 04:12
Гаджеты

AMD готовит анонс новых флагманских видеокарт в начале января

Отмечается, что вероятнее всего в январе видеокарты анонсируют без уточнения всех технических характеристик.
Ferra 01:44
Политика

Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.
ТАСС 03:36
Гаджеты

Xiaomi обещает лучшие 5G-камерофоны

В Xiaomi утверждают, что Xiaomi Mi Note 10 является лучшим камерофоном, при этом не стоит забывать о том, то он стоит существенно меньше, чем Huawei Mate 30 Pro.
iXBT.com вчера в 23:14
Гаджеты

В сети появились рендеры смартфона Samsung Galaxy S11

Индийский дизайнер Nitish Jalota представил своё видение будущего смартфона Samsung Galaxy S11.
ITZine.ru вчера в 05:01
Как работают Яндекс.Новости?
Главное