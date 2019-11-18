с чего всё началось

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Происшествия На Урале высокопоставленный полицейский насмерть сбил пенсионерку Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД города Кушва (Свердловская область), 40-летний Максим Иванцов стал участником ДТП, в котором погибла женщина-пешеход.

Общество Киселев назвал законопроект о виноделии в России революцией Законопроект о виноделии в России, который во вторник будет рассматриваться в Госдуме в первом чтении, революционен, поскольку подобного закона в истории России до сих пор не было, заявил генеральный директор МИА "Россия сегодня", председатель Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Киселев в интервью "Известиям".

Единоборства Конор Макгрегор поддержал Артема Лобова после поражения Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор поддержал своего напарника по команде и друга Артема Лобова после поражения нокаутом в пятом раунде кулачного боя с Джейсоном Найтом во главе турнира BKFC 9.

Шоу-бизнес Полина Глен рассталась с Джонни Деппом Союз артиста с танцовщицей из Санкт-Петербурга Полиной Глен распался. 24-летняя девушка поставила жирную точку в их отношениях.

Политика Россияне стали меньше восхищаться Путиным В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года.

Авто Стала известна дата старта продаж обновленной Lada 4x4 Рестайлинговый внедорожник получит новый салон с другой приборной панелью и центральной консолью, новым сиденьями, задним диваном с тремя подголовниками и формованным потолком (как у современных моделей LADA).

Политика В Крыму передачу украинских кораблей назвали знаком России Зеленскому Глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель заявил, что передача Киеву задержанных год назад военных кораблей Украины сигнализирует о стремлении к примирению.

Финансы Dow Jones обновил исторический максимум Промышленный индекс Dow Jones 15 ноября впервые преодолел отметку в 28 тыс. пунктов, увеличившись на 0,80% до 28 004,89 пункта.

Политика Власти Грузии не намерены проводить внеочередные парламентские выборы Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" не собирается пересматривать действующую в республике систему выборов, отвергнув тем самым идею о проведении внеочередных парламентских выборов в стране.