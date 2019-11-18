Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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с чего всё началось
Совет директоров «Яндекса» предложил внести изменения в схему корпоративного управления компанией, в ее структуре предлагается создать некоммерческий Фонд общественных интересов, сообщается
 на сайте «Яндекса».
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