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Lenta.ru«Яндекс» изменил структуру управления компанией
Согласно новой структуре, Сбербанк лишится «золотой акции» «Яндекса». Она отойдет специальному некоммерческому Фонду общественных интересов, созданному в Калининградской области. Он сможет блокировать любые сделки с десятью и более процентами акций «Яндекса».
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Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах „Яндекса“ и защитит интересы страны.
— Аркадий Волож, российский предпринимательURA.Ru 02:28
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