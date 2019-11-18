Общество

Lenta.ruLenta.ru«Яндекс» изменил структуру управления компанией

Согласно новой структуре, Сбербанк лишится «золотой акции» «Яндекса». Она отойдет специальному некоммерческому Фонду общественных интересов, созданному в Калининградской области. Он сможет блокировать любые сделки с десятью и более процентами акций «Яндекса».
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Аркадий Волож
Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах „Яндекса“ и защитит интересы страны.
— Аркадий Волож, российский предпринимательURA.Ru 02:28

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