Общество
Газета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Читать в источнике
Оценить74
На протяжении 22 лет “Яндекс” создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой “золотой акцией 2.0”
— Аркадий Волож, российский предпринимательКоммерсантъ 04:34
с чего всё началось
«Яндекс» изменит структуру управления компанией и создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках, говорится в сообщении компании.Forbes01:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:27, Ашберн
Политика
Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря
Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 05:06
Политика
Киев заявил о поиске компромисса с Германией по «Северному потоку – 2»
Украина работает над тем, чтобы найти компромисс с Германией по поводу «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Взгляд.ру 02:44
Транспорт
В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.
РБК 01:28
Происшествия
В Петербурге автомобиль с детьми упал в Фонтанку
В Петербурге в реку Фонтанку упал автомобиль с детьми, передает ОТР. В сети появилось видео этого ЧП.
Общественное телевидение России вчера в 05:49
Общество
Путин одобрил строительство моста через Лену
Интерфакс 03:44
Происшествия
В Астрахани мужчина умер после обрушения балкона жилого дома
Один из мужчин, пострадавших при падении вместе с балконом жилого дома в Астрахани, скончался в больнице, второй находится в реанимации, сообщает СУСК России по Астраханской области.
РИА Новости 01:44
Шоу-бизнес
Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию
Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.
Актуальные Новости вчера в 12:38
Политика
Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией
Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.
Lenta.ru 04:36
Экономика
Эмиратский инвестор Aurus решил купить 50% КБ «Вертолетов России»
Холдинг из ОАЭ Tawazun купит 50% в конструкторском бюро "Вертолетов России" - ООО "ВР-Технологии", сообщила пресс-служба вертолетостроительного холдинга.
Интерфакс 01:34
Армия и оружие
СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений
Российская газета вчера в 17:24
Экономика
Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму
Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.
Газета.Ru 00:17
Шоу-бизнес
Ольга Бузова планирует начать выпуск авторской алкогольной продукции
Политическая Экспертиза 01:20
Политика
Деятельность Путина одобряют 70% россиян
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".
Интерфакс 03:20
Происшествия
Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек
На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.
Российская газета вчера в 10:31
Общество
В Венеции ожидают новый пик наводнения
Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Армия и оружие
Россия получила первые заявки на покупку Су-34
«Рособоронэкспорт» (входит в «Ростех») получил первые заявки от иностранных заказчиков на покупку истребителя-бомбардировщика Су-34.
Профиль 02:33
Общество
Семье захваченного ИГ россиянина сообщили о его смерти
Семья казака Григория Цуркану, которого два года назад взяли в плен боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), в мае 2019 года получила свидетельство о его смерти.
Газета.Ru 03:23
Происшествия
При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека
Согласно последней информации осведомленных СМИ, в результате случившегося погибли четыре человека.
Аргументы недели 02:08
Происшествия
Труп мужчины обнаружили под мостом в центре Липецка
В Липецке под мостом на улице Терешкова в Каменном логу обнаружили труп. Предположительно, мужчина упал с моста.
LipetskMedia.ru 01:15
Происшествия
На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко
Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
РИА Новости 16 ноября в 05:41
Общество
Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить
В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.
Вести.Ru 01:05
Общество
«Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу
Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.
Взгляд.ру 00:55
Здоровье
Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов
Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.
МедиаПоток вчера в 04:02
Политика
Передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей завершается
Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что передача Россией Украине кораблей, задержанных в 2018 году в Керченском проливе, находится на финальном этапе.
News.ru 16 ноября в 23:37
Политика
ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности
Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.
RT на русском 04:22
Кино
Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино
Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.
Газета.Ru вчера в 18:02
Общество
Кардиологи прокомментировали смерть Никиты Исаева
Кардиолог, сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошев назвал уход из жизни Исаева «чудовищно безвременным».
РБК 16 ноября в 16:51
Музыка
Ротару снова начнет выступать в России
Газета.Ru 03:49