с чего всё началось

На протяжении 22 лет “Яндекс” создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой “золотой акцией 2.0”

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.

Политика Кремль подтвердил саммит «нормандской четверки» 9 декабря Саммит в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия) запланирован на 9 декабря в Париже, подтвердил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Политика Киев заявил о поиске компромисса с Германией по «Северному потоку – 2» Украина работает над тем, чтобы найти компромисс с Германией по поводу «Северного потока – 2», заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Транспорт В Госдуме пожаловались на камеры-«капканы» в виде уличных фонарей Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков направит главе администрации президента Антону Вайно обращение в связи с применением в Москве камер «Стрит Фалькон», которые фиксируют нарушения правил дорожного движения.

Происшествия В Петербурге автомобиль с детьми упал в Фонтанку В Петербурге в реку Фонтанку упал автомобиль с детьми, передает ОТР. В сети появилось видео этого ЧП.

Происшествия В Астрахани мужчина умер после обрушения балкона жилого дома Один из мужчин, пострадавших при падении вместе с балконом жилого дома в Астрахани, скончался в больнице, второй находится в реанимации, сообщает СУСК России по Астраханской области.

Шоу-бизнес Полина Глен бросила Джонни Деппа и вернулась в Россию Российская танцовщица Полина Глен устала от давления со стороны Джонни Деппа, с которым ее связывал роман.

Политика Евросоюз упростит визовый режим с Белоруссией Совет Евросоюза утвердил решение о подписании визового соглашения с Белоруссией.

Экономика Эксперт заявила о падении Украины в долговую яму Заведующая отделом госфинансов Экспертно-аналитического центра Growford Татьяна Богдан заявила, что украинское государство с начала 2019 года начала скатываться в долговую яму, передают украинские СМИ.

Политика Деятельность Путина одобряют 70% россиян Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 70% россиян, показал опрос "Левада-центра".

Происшествия Похороны убитой пятилетней девочки в Крыму собрали сотни человек На прощание с убитой пятилетней девочкой в селе Кропоткино Раздольненского района пришли сотни человек. Об этом сообщает РИА Новости Крым.

Общество В Венеции ожидают новый пик наводнения Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.

Общество Семье захваченного ИГ россиянина сообщили о его смерти Семья казака Григория Цуркану, которого два года назад взяли в плен боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России), в мае 2019 года получила свидетельство о его смерти.

Происшествия При стрельбе в Калифорнии погибли четыре человека Согласно последней информации осведомленных СМИ, в результате случившегося погибли четыре человека.

Происшествия Труп мужчины обнаружили под мостом в центре Липецка В Липецке под мостом на улице Терешкова в Каменном логу обнаружили труп. Предположительно, мужчина упал с моста.

Происшествия На Кубани похоронили убитую аспирантку Анастасию Ещенко Аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, жестоко убитую в Санкт-Петербурге, похоронили на Кубани, в ее родной станице Старовеличковской, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Общество Время продажи алкоголя в магазинах могут сократить В России могут ужесточить федеральные правила продажи алкоголя в магазинах.

Общество «Росконтроль» назвал лучшую «Докторскую» колбасу Экспертный центр Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» провел исследование популярных российских брендов колбасы «Докторская» и назвал лучшие из них.

Здоровье Кардиолог заявил об опасности электронных сигарет и вейпов Кардиолог Ярослав Ашихмин заявил об опасности электронных сигарет и вейпов и предупредил, что они не являются безопасной альтернативой обычным сигаретам.

Политика Передача Украине задержанных в Керченском проливе кораблей завершается Советник президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак рассказал, что передача Россией Украине кораблей, задержанных в 2018 году в Керченском проливе, находится на финальном этапе.

Политика ГБР предложило привлечь Порошенко к уголовной ответственности Государственное бюро расследований Украины направило в Генеральную прокуратуру страны проект уведомления о подозрении экс-президенту Украины Петру Порошенко.

Кино Мединский рассказал о своем отношении к эротическим сценам в кино Министр культуры России Владимир Мединский выразил мнение по поводу эротических сцен в кино.