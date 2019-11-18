Общество
Газета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией
Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
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Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах „Яндекса“ и защитит интересы страны.
— Аркадий Волож, российский предпринимательURA.Ru 02:28
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Политика
Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате
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Общество
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Общество
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Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
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Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси
В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Общество
Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы
Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
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Справка от нарколога в Оренбуржье подорожает на порядок
Уже на следующей неделе расценки на справку от нарколога обещают взлететь.
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Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти
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Футбол
На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии
В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Происшествия
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По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Общество
Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети
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Киев продолжит судиться с Мосвой после возвращения кораблей и моряков
Украинская сторона не собирается отказываться от продолжения дела, которое рассматривается международным трибуналом ООН по иску Украины из-за того, что Россия в ноябре прошлого года задержала ее моряков и корабли.
Футбол
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Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС.
Общество
С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам
Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Путешествия
Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году
Как пишет «ПолитЭксперт», самыми безопасными для путешествий являются такие страны, как Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Гренландия.
Здоровье
Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог
Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Общество
Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа
Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов
Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
Общество
Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство
Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Общество
Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили
Прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, которое могло быть возобновлено до Нового года, откладывается, сообщил информированный источник.
Технологии
Sony запатентовала новый дизайн контроллера для PlayStation
Возможно, речь идёт о контроллере для консоли PlayStation 5, хотя никаких упоминаний последней в документах нет.
Экономика
Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде
Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
Политика
США пригрозили Египту санкциями за покупку истребителей у России
Ранее, 15 ноября, стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта Мухаммеду Заки письмо, в котором говорится, что Египет будут ждать негативные последствия, вплоть до введения санкций, в случае приобретения российских истребителей Су-35.
Общество
Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии
Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
Футбол
Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой
Музыка
София Ротару вновь начнет зарабатывать в России
Украинская эстрадная певица София Ротару приняла решение вновь начать выступать в России.