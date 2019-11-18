Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Читать в источнике
Комментировать205
Аркадий Волож
Это оставит в наших руках управление компанией, сохранит уверенность международных инвесторов в перспективах „Яндекса“ и защитит интересы страны.
— Аркадий Волож, российский предпринимательURA.Ru 02:28

Подробнее о событии

Волож рассказал об обсуждении с Кремлем изменений в управлении «Яндексом»

Forbes10:13

Волож сообщил, что обсуждал с Кремлем изменения в управлении «Яндексом»

Ведомости09:34

Греф останется в совете директоров «Яндекса» в случае изменения структуры управления

ТАСС09:24

«Яндекс» предупредил акционеров о рисках создания Фонда общественных интересов

Finam.Ru08:02

«Яндекс» обновит «золотую акцию»

Коммерсантъ04:34

Акциям «Яндекса» предсказали новый исторический максимум

РБК06:23

«Яндекс» допустил риски для финансового положения и корпоративной культуры компании

Интерфакс05:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 10:58, Ашберн
Экономика

Путин оценил проект по добыче палладия в Арктической зоне

REGNUM 07:59
Политика

Лавров заявил о «созревших условиях» для саммита в нормандском формате

Условия для проведения «нормандского саммита» созрели, заявил глава МИД России Сергей Лавров, отвечая на вопрос в ходе пресс-конференции.
RT на русском 09:32
Общество

ФАС возбудила дела против двух поставщиков гречки в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило два дела против поставщиков гречки — ООО «Агро-Альянс» и ООО «Компания "Ангстрем Трейдинг"», сообщается на сайте ведомства.
Коммерсантъ 09:55
Общество

Россия не примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная» в 2019 году

Победительница конкурса "Мисс Россия -2019" Алина Санько примет участие в конкурсе "Мисс Мира" 14 декабря в Лондоне.
ТАСС 08:04
Политика

Спецназ оттеснил протестующих от здания парламента в Тбилиси

В Тбилиси спецназ оттеснил участников протестной акции от здания парламента Грузии, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 09:25
Кино

Аффлек и Гадот потребовали выпустить «настоящую» «Лигу справедливости»

Газета.Ru 09:45
Общество

Признавших Егора Крида сатанистом экспертов отстранили от работы

Роскомнадзор приостановил аккредитацию трех экспертов, которые признали песни артиста Егора Крида сатанинскими и вредными для здоровья.
Lenta.ru 10:41
Здоровье

Справка от нарколога в Оренбуржье подорожает на порядок

Уже на следующей неделе расценки на справку от нарколога обещают взлететь.
Беловка.рус вчера в 23:44
Политика

Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти

«Проект подозрения подготовлен и направлен в прокуратуру в рамках досудебного расследования уголовного производства относительно возможного неправомерного влияния на проведение конкурса по отбору кандидатов для назначения членов Высшего совета правосудия в марте—мае 2019 года», — говорится в сообщении ГБР.
РБК 04:26
Футбол

На Соболева претендуют клубы из Англии, Италии и Германии

В 22-летнем форварде заинтересованы клубы из Англии, Германии, Италии и Турции. Отступные игрока в самарском клубе составляют 2 млн евро.
Sport.ru 05:30
Происшествия

Пожар на складе на северо-западе Москвы потушен

По данным источника "Интерфакса", возгорание произошло на территории автосервиса.
Интерфакс 03:22
Общество

Список подарков на Рождество 10-летней девочки поразил соцсети

Пользователь Twitter опубликовал рождественский список подарков, который составила его 10-летняя дочь.
Петербургский дневник вчера в 07:10
Политика

Киев продолжит судиться с Мосвой после возвращения кораблей и моряков

Украинская сторона не собирается отказываться от продолжения дела, которое рассматривается международным трибуналом ООН по иску Украины из-за того, что Россия в ноябре прошлого года задержала ее моряков и корабли.
Газета.Ru 09:53
Футбол

Дзюба хочет забить сборной Сан-Марино семь голов

Артём хочет Кержакова обогнать, в шутку сказал: «Я семь забью, и до свидания», — цитирует Зобнина ТАСС.
News.ru 10:26
Общество

РЖД проверят данные о взломе информационной системы поездов «Сапсан»

РБК 10:02
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Путешествия

Составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году

Как пишет «ПолитЭксперт», самыми безопасными для путешествий являются такие страны, как Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и Гренландия.
Русская Планета 06:46
Авто

Составили топ-5 японских внедорожников с чрезмерным расходом топлива

МедиаПоток 05:01
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Общество

Газпром сделал официальное предложение «Нафтогазу» по транзиту газа

Российское публичное акционерное общество «Газпром» направило украинской национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» официальное предложение о продлении контракта на транзит российского газа.
REGNUM 09:02
Общество

В Гидрометцентре предупредили о возвращении аномальных холодов

Холодные циклоны повлияют на погоду в северной части России, принеся с собой аномальные морозы.
REGNUM 04:23
Общество

Губернатор Ставрополья уволил своего полпреда за хамство

Во время еженедельной планерки в правительстве Ставропольского края губернатор Владимир Владимиров уволил из своей команды полпреда по Минераловодскому округу, Лермонтову и Пятигорску Константина Шишманиди.
Российская газета 02:30
Общество

Возобновление авиасообщения с египетскими курортами отложили

Прямое авиасообщение между Россией и египетскими курортами Шарм-эш-Шейха и Хургады, которое могло быть возобновлено до Нового года, откладывается, сообщил информированный источник.
Взгляд.ру вчера в 05:44
Технологии

Sony запатентовала новый дизайн контроллера для PlayStation

Возможно, речь идёт о контроллере для консоли PlayStation 5, хотя никаких упоминаний последней в документах нет.
CyberSport.ru 10:17
Происшествия

Для фигурантов дела о теракте в Петербурге просят пожизненные сроки

RT на русском 09:21
Экономика

Суд занял сторону бизнеса в деле о налоговой выгоде

Суд отменил доначисления по налогу на прибыль компании, использовавшей типичную для агропромышленности схему налоговой выгоды.
РБК 06:12
Политика

США пригрозили Египту санкциями за покупку истребителей у России

Ранее, 15 ноября, стало известно, что госсекретарь США Майк Помпео и глава Пентагона Марк Эспер направили министру обороны Египта Мухаммеду Заки письмо, в котором говорится, что Египет будут ждать негативные последствия, вплоть до введения санкций, в случае приобретения российских истребителей Су-35.
Известия 07:31
Общество

Замглавы ФСИН подал в отставку после отказа давать комментарии

Заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко подал в отставку, сообщает Daily Storm со ссылкой на источники.
РБК 09:23
Футбол

Футбольный матч в Астрахани завершился массовой дракой

Life.ru вчера в 13:09
Музыка

София Ротару вновь начнет зарабатывать в России

Украинская эстрадная певица София Ротару приняла решение вновь начать выступать в России.
Ruposters.ru 10:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное