Общество

Газета.RuГазета.Ru«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Читать в источнике
Комментировать221
Аркадий Волож
На протяжении 22 лет "Яндекс" создает технологии мирового уровня, которые являются важной частью жизни миллионов людей. Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0"
— Аркадий Волож, российский предпринимательКоммерсантъ 04:34
с чего всё началось
«Яндекс» изменит структуру управления компанией и создаст некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 директоров в совет директоров и заблокировать консолидацию 10% и более акций в одних руках, говорится
 в сообщении компании.
Forbes01:54

Подробнее о событии

Чем опасен договор «Яндекса» с государством

Ведомости14:29

Яндекс.Мозг - за структуру владения компанией ответит коллективный интеллект. Обобщение

Интерфакс14:08

Будущее «Яндекса» - быть госкомпанией

Finam.Ru06:00

Что случилось за день. Главные новости РБК

РБК10:34

«Яндекс» придумал новую структуру управления компанией

Forbes06:19

«Яндекс» сменит структуру управления в интересах бизнеса и государства

ТАСС14:32

«Яндекс» обновит «золотую акцию»

Коммерсантъ04:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 21:43, Ашберн
Происшествия

Суд арестовал охранника после стрельбы в колледже Благовещенска

Коммерсантъ 19:57
Политика

Минэнерго Украины ответило на предложение «Газпрома» по транзиту газа

Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель прокомментировал предложение российской нефтегазовой компании "Газпром" к украинской компании "Нафтогаз" о продлении транзита газа.
Газета.Ru 16:23
Происшествия

В бактериологической лаборатории в Курганской области произошел пожар

Пожарные в Курганской области потушили возгорание, которое возникло в бактериологической лаборатории в селе Шатрове на площади 150 кв. м. Об этом сообщается во вторник на сайте регионального управления МЧС России.
ТАСС 18:55
Происшествия

В Забайкалье при пожаре в жилом доме погибли три человека

REGNUM 20:18
Шоу-бизнес

Актера Юрия Соломина госпитализировали в тяжелом состоянии

Народного артиста СССР Юрия Соломина доставили в одну из московских больниц в тяжелом состоянии, сообщает во вторник, 19 ноября, РЕН ТВ.
Известия 18:39
Общество

«Ъ»: Путин одобрил проект строительства моста через реку Лена

Президент России Владимир Путин "фактически утвердил" проект строительства автомобильного моста через реку Лену, который будет расположен в районе Якутска.
Газета.Ru вчера в 22:20
Происшествия

В Хабаровском крае самолет ушел на второй круг из-за собаки на ВПП

Самолет не смог приземлиться в аэропорту Николаевска-на-Амуре из-за бегающей по взлетно-посадочной полосе собаки.
РБК 21:16
Политика

США перестали считать незаконными израильские поселения в Палестине

Помпео подчеркнул, что осторожная позиция США по поселениям Израиля, когда Вашингтон не занимал ни одну из сторон конфликта, была нарушена администрацией Обамы в 2016 г. В то же время признание американскими властями израильских поселений не влияет на статус границы с Палестиной, подчеркнул госсекретарь США.
Ведомости 19:14
Здоровье

В Минздраве прокомментировали увольнение детского трансплантолога

Все дети, которым нужна трансплантация почки или печени, получат лечение в Национальном медицинском исследовательском центре здоровья детей в полном объеме, сообщили в пресс-службе Минздрава.
РИА Новости 15:09
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидирована лаборатория синтетических наркотиков

REGNUM 21:23
Общество

Власти Китая сменили главу полиции Гонконга

Отмечается, что решение было принято в соответствии с Основным законом КНР о специальном административном районе Гонконг и основано на предложении главы администрации Гонконга Кэрри Лам.
RT на русском 20:14
Армия и оружие

Сирийские курды подожгли броневик «Тайфун» российского патруля

REGNUM 09:47
Теннис

Рублев и Хачанов обыграли хорватов в матче Кубка Дэвиса

Вести.Ru 17:33
Футбол

Россия сыграет с Данией на Евро-2020

Встречи российской и датской сборных состоятся в группе В. Матчи пройдут в Санкт-Петербурге и Копенгагене.
Коммерсантъ 17:10
Происшествия

Топливный стержень с атомной электростанции найден на юге Японии

Предмет, напоминающий топливный стержень с атомной электростанции, был обнаружен на юге Японии.
Российская газета 21:33
Происшествия

ФСИН не комментирует информацию о попытке Соколова покончить с собой

Пресс-служба Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не стала комментировать информацию о попытке доцента Олега Соколова, зверски убившего свою возлюбленную аспирантку, покончить жизнь самоубийством в ходе следственного эксперимента.
REGNUM 13:33
Происшествия

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей.
РБК 17:29
Происшествия

В Красноярском крае ищут пропавшую автомобилистку

ТАСС 06:02
Футбол

Месси спас Аргентину от поражения в матче с Уругваем

Газета.Ru 18:26
Общество

МВД и Минэкономики установили порядок выдачи «красивых автономеров»

МВД и Минэкономики установили систему, которая позволит россиянма покупать "красивые автономера". Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 21:17
Общество

Гастроэнтеролог назвал лучшую и худшую закуску к водке

Гастроэнтеролог предупредил, что частое употребление маринованных или острых закусок может привести к гастритам, эрозии и язве.
Известия 05:54
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил, почему Ротару не выступала в России

Газета.Ru 11:01
Армия и оружие

Российские военные доставили гумпомощь жителям Айн-Иссы в Сирии

На земле колонну сопровождала военная полиция РФ, а с воздуха прикрывали вертолеты российских ВКС, летевшие на предельно низкой высоте.
Российская газета 15 ноября в 22:45
Политика

Всемирная туалетная организация захотела провести саммит в России

Всемирная туалетная организация надеется провести туалетный саммит в России.
Lenta.ru 19:44
Армия и оружие

Йеменские хуситы захватили в Красном море южнокорейское судно

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция по борьбе с йеменским шиитским движением «Ансар Алла» (хуситы) заявила сегодня, 18 ноября, о захвате проиранскими мятежниками судна Южной Кореи.
Евразия Daily 12:48
Политика

Украина отказалась считать возврат Россией кораблей актом доброй воли

Передача Украине военных судов, задержанных в России в 2018 году, не является актом доброй воли Москвы.
Lenta.ru 20:28
Политика

На Украине назвали условие для прекращения войны в стране

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что властям Украины необходимо начать действовать в рамках закона для прекращения внутриукраинского конфликта.
Газета.Ru 20:20
Происшествия

В Красноярске из офиса фирмы похитили 6 кг золота на 18 млн рублей

Известия 10:36
Хоккей

Овечкин забил из своего «офиса» с шикарной передачи Кузнецова

Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 2:0. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 7-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Евгений Кузнецов и Джон Карлсон.
Чемпионат 20:25
Футбол

Италия забила 9 голов Армении и выиграла 11-й матч подряд

Сборная Италии разгромила Армению в заключительном матче отборочного турнира Евро-2020 — 9:1. Для команды Роберто Манчини эта победа стала 11-й подряд (10 — в отборе чемпионата Европы и 1 — в товарищеской встрече).
Спорт-Экспресс 16:39
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное