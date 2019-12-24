Общество
Политическая Экспертиза«Яндекс» поможет банкам оценить платежеспособность россиян
Российская компания «Яндекс» совместно с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй «Эквифакс» запустил проект по оценке платежеспособности заемщиков. Система вычисляет общий скоринговый балл. Отмечается, что такая модель способна дать объективную оценку в 95% случаев.
Читать в источнике
Оценить337
с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7111 источников, обновлено в 12:30, Ашберн
Политика
Основополагающие положения Конституции лучше не трогать, заявил Путин
Владимир Путин на встрече с законодателями прокомментировал возможность внесения изменений в Конституцию для налаживания связи между разными уровнями власти в России.
Общество
Отец Зайцева рассказал о требованиях бывшей жены хоккеиста
Политика
Путин назвал полным бредом резолюцию ЕП о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин считает полным бредом резолюцию Европарламента о том, что СССР несёт ответственность за начало Второй мировой войны.
Культура
В Петербурге выбрали пять эскизов будущего памятника Чайковскому
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Здоровье
Кишечник сигнализирует о раке на ранней стадии по данным онкологов
Политика
Лукашенко прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО
Белорусский лидер Александр Лукашенко в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что возможное вступление Украины в НАТО «безопасности не добавит».
Общество
Гендиректора «Ленфильма» Пичугина отправили в отставку
Пичугин занимал должность гендиректора с 2012 года.
Культура
В Париже балерины станцевали у Дворца Гарнье в знак протеста против пенсионной реформы
Артисты Парижской национальной оперы станцевали на ступенях Дворца Гарнье в знак протеста против реформы пенсионной системы, предложенной правительством Франции.
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Общество
Су-57 в Хабаровском крае разбился при испытаниях
Истребитель Т-50 (Су-57) разбился под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае при проведении испытаний двигателя.
Экономика
Совет директоров «Газпрома» одобрил новую дивидендную политику
Совет директоров «Газпрома» принял одобренную правлением новую дивидендную политику, сообщил «Интерфакс».
Политика
В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик
Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».
Политика
РБК: компания Курченко лишилась монополии на экспорт угля из Донбасса
Подконтрольная бизнесмену Сергею Курченко компания «Газ-Альянс» утратила статус единственного поставщика угля из Донбасса, сообщает РБК со ссылкой на источники.
Политика
Киев отреагировал на запуск движения поездов по Крымскому мосту
Открытие железнодорожной части Крымского моста нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины, заявили в Киеве.
Политика
Минфин РФ ожидает решения суда по долгу Украины к лету 2020 года
Окончательное решение суда по долгу Украины перед Россией по еврооблигациям может быть озвучено к лету 2020 года.
Экономика
Украина подсчитала доход от транзита газа из России
Доход Украины от транзита российского газа в 2020 году может составить около двух миллиардов долларов.
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой сделали срочную операцию
На странице Кудрявцевой в социальной сети появилась публикация, в которой она рассказала, что перенесла срочную операцию из-за нарушенной герметизации левого импланта.
Происшествия
Причиной гибели лебедей в Калининграде стали различные болезни
Птичий грипп и отравление не были причиной гибели лебедей на озёрах Калининграда.
Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку — главным героем праздничной карточки стал маленький сын герцогов Арчи.
Общество
Утверждены новые правила экзамена на водительские права
Правительство утвердило новые правила проведения экзамена на водительские права.
Политика
Путин рассказал о недостаточной конверсии предприятий ОПК
Президент России Владимир Путин прокомментировал работу предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК).
Гаджеты
Компьютеры с китайскими CPU получат свою операционную систему
Помимо чипов Zhaoxin, планируется адаптировать Unity OS под процессоры Loongson, FeiTeng, ShenWei, Kunpeng и Hygon.
Экономика
Силуанов: Правительство обсуждает выход ЦБ из капитала Сбербанка
Правительство обсуждает выход Центробанка из капитала Сбербанка, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Культура