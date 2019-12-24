«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».

с чего всё началось

Итоговый скоринговый балл, основанный на анализе более 1000 показателей, может использоваться банками для оценки потенциальных заемщиков. Несколько крупных банков уже приступили к тестировании сервиса.

Политика Володин проводит встречу с Медведчуком Спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник проводит встречу с депутатом Верховной Рады Украины, лидером партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктором Медведчуком, сообщила советник председателя ГД Анастасия Кашеварова.

Политика В ОСК заявили о способности построить судно-трубоукладчик Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал, что ОСК может построить российское судно-трубоукладчик за 3–4 года — оно сможет осуществлять такие работы, как, например, прокладка трубопровода «Северный поток – 2». Об этом 24 декабря сообщает «РИА Новости» со ссылкой на интервью телеканалу «Россия 24».

Здоровье Екатеринбуржцам рассказали о графике работы медучреждений в праздники В новогодние праздничные дни, с 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года, медицинская помощь в Екатеринбурге будет организована по особому графику.

Музыка Forbes назвал самых богатых музыкантов десятилетия Global Look Press Американский журнал Forbes составил рейтинг самых богатых музыкантов уходящего десятилетия.

Шоу-бизнес Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди Телеведущая и актриса Лера Кудрявцева поделилась со своими подписчика в Instagram новостью о том, что она перенесла срочную операцию.

Происшествия Дело журналистки Прокопьевой вернули на доследование Уголовное дело против псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой инкриминируют оправдание терроризма, вернулось на стадию следствия, о чем она сообщила в своем Facebook .

Здоровье Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.

Политика Путин признался, что не пьет чай Президент России Владимир Путин сообщил, что обычно пьет не чай, а сбор алтайских трав, передает РИА "Новости".

Политика Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2» «В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.

Футбол Мариу поделился мнением о перспективах Миранчука в Серии А Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», считает, что у его партнёра по команде Алексея Миранчука могут быть проблемы в случае перехода в один из клубов итальянского чемпионата.

Общество Медведев поручил МВД пресечь незаконную продажу некурительного табака Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, в том числе в интернете.

Общество В СБУ прокомментировали сообщения о расстреле офицеров в Закарпатье В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.

Происшествия У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.

Общество В Москве госпитализировали Галину Волчек Напомним, ранее сообщалось, что художественного руководителя театра «Современник» Галину Волчек якобы госпитализировали и прооперировали в одной из больниц Москвы в ночь на 16 июня.

Политика Путин назвал посла Польши в Третьем рейхе антисемитской свиньей Президент России Владимир Путин назвал сволочью и антисемитской свиньей посла Польши в Третьем рейхе Юзефа Липски, пообещавшего поставить памятник фюреру Адольфу Гитлеру за высылку евреев в Африку.

Происшествия Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки Меньше чем через час после прихода в языковой центр, 39-летний Евгений Манюров открыл стрельбу в центре Москвы на Лубянке, в которой погибли два сотрудника ФСБ.