Общество
Online47.ru«Яндекс» поможет банкам в оценке платежеспособности россиян
Итоговый скоринговый балл, основанный на анализе более 1000 показателей, может использоваться банками для оценки потенциальных заемщиков. Несколько крупных банков уже приступили к тестировании сервиса.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Общество
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Диетолог Соломатина рассказала, кому нельзя пить минеральную воду
Доктор обратила внимание на то, что при наличии язвы либо гастрита нет нужды пить кислотные минеральные воды, отметив, что при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ) при раздражении слизистой может нанести вред даже столовая вода.
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Nord Stream 2 AG сообщил о продолжении укладки «Северного потока-2»
«В настоящее время проложено 2,3 тысячи километров трубопровода, строительство завершено на 93,5%. Мы все продолжаем работы по скорейшему вводу проекта в эксплуатацию для поддержания энергетической безопасности Европы», – сообщил Йенс Мюллер.
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Полузащитник «Локомотива» Жоау Мариу, права на которого принадлежат миланскому «Интеру», считает, что у его партнёра по команде Алексея Миранчука могут быть проблемы в случае перехода в один из клубов итальянского чемпионата.
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Общество
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Общество
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В Службе безопасности Украины прокомментировали сообщения СМИ о том, что в Закарпатье рядом с венгерской границей обнаружены тела оперативников ведомства.
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Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
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Общество
Меган Маркл и принц Гарри показали рождественскую открытку с сыном
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Медведева после Олимпиады-2018 ушла из группы Этери Тутберидзе к канадскому тренеру Брайану Орсеру.
Происшествия
Стало известно содержание последнего разговора стрелка с Лубянки
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Происшествия
Фигурантка дела Шеремета встретит Новый год в СИЗО
Апелляционный суд Киева отклонил жалобу в связи с арестом волонтерши АТО и ключевой фигурантки дела по убийству Павла Шеремета Юлии Кузьменко.