Общество
Политическая Экспертиза«Яндекс» поможет банкам оценить платежеспособность россиян
Российская компания «Яндекс» совместно с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй «Эквифакс» запустил проект по оценке платежеспособности заемщиков. Система вычисляет общий скоринговый балл. Отмечается, что такая модель способна дать объективную оценку в 95% случаев.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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По роману Стивена Кинга «Кэрри» снимут сериал
Как передает Deadline, дебютный роман Стивена Кинга «Кэрри» получит очередную экранизацию — на этот раз в форме мини-сериала.
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Крыховяк женился на французской модели
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Кино
Драма «Елена» Звягинцева вошла в список 50 лучших фильмов десятилетия
Американский журнал Rolling Stone внес драму «Елена» российского режиссера Андрея Звягинцева в список, состоящий из 50 лучших фильмов уходящего десятилетия, сравнив ее с работами Хичкока.
Политика
Лукашенко предупредил Россию о войне с НАТО из-за Белоруссии
Страны Запада и НАТО обязательно отреагируют в случае, если Россия попытается нарушить суверенитет Белоруссии.
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В рамках предновогодней распродажи розничная сеть «Эльдорадо» предлагает смартфоны семейства Redmi Note 8T значительно дешевле, чем в других магазинах.
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Российские и турецкие военные провели патрулирование на границе Сирии
Общество
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Транспорт
Первый поезд в Крым отправился из Москвы
Первый поезд из Москвы в Крым отправился с Казанского вокзала, передает РИА "Новости".
Общество
В Пулково с 1 января введут режим «открытого неба»
Режим «открытого неба» в петербургском аэропорту Пулково начнет действовать с 1 января 2020 года, планируется, что первый этап продлится пять лет, передает РИА Новости.
Шоу-бизнес
Ходченкова прокомментировала слухи о романе со Слепаковым
На вопрос журналистки, общаются ли они с шоуменом, Светлана Ходченкова ответила, что они обсудили "гипотетический роман" и "посмеялись".
Кино
«Россия-1» покажет фильм по произведениям Михаила Жванецкого с Чулпан Хаматовой и Владимиром Машковым
Общество
В Хабаровском крае разбился истребитель Су-57
Во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 (Т-50) потерпел крушение в Хабаровском крае.
Музыка
Forbes назвал самых богатых музыкантов уходящего десятилетия
Самым успешным в денежном плане за период с 2010 по 2020 год оказался музыкант Dr. Dre (Андре Ромелл Янг), по подсчетам журнала Forbes за этот временной промежуток ему удалось заработать порядка $950 млн.
Футбол
РПЛ опубликовала точное расписание матчей на ближайшие четыре тура
Российская премьер-лига на своем официальном сайте опубликовала точное расписание на 20-й, 21-й, 22-й и 23-й туры чемпионата России по футболу, которые пройдут после зимней паузы.
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку с голосовым помощником Марвином
Крупнейший российский сотовый оператор МТС разработал собственную "умную" колонку и виртуального помощника, следует из письма директора центра искусственного интеллекта МТС Аркадия Сандлера сотрудникам компании (копия есть в распоряжении РИА Новости).
Игры
Полная версия Black Mesa вышла из беты
Общество
«Исчезнувшего» сотрудника ФБК отправили служить на Новую Землю
Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова, который исчез после обыска у него дома в Москве, отправили служить в армии на Новую Землю.
Происшествия
Экс-мэр амурского города Свободный получил шесть лет колонии
Юрий Романов, известный в регионе предприниматель и функционер «Единой России», попал под уголовное преследование за то, что в 2015 году, будучи еще главой Свободненского района (мэром Свободного стал годом позже), организовал продажу муниципального оздоровительного лагеря «Гвардеец» с участком общей площадью 11,2 га в селе Бардагон.
Экономика
Пенсионеры Калужской области получат прибавку к пенсии
213 тысяч неработающих пенсионеров Калужской области получат увеличение пенсии на 6,6%, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда России.
Армия и оружие
Каких результатов достигли Вооружённые силы РФ в 2019 году
Кино
Бондарчук презентовал свой фильм «Вторжение» в столице
Российский кинорежиссёр Фёдор Бондарчук представил свой фантастический фильм «Вторжение». Показ прошёл в киноцентре «Октябрь».
Политика
В Boeing могли умышленно скрыть недостатки 737 MAX
Некоторые сотрудники компании Boeing во время разработки лайнера 737 MAX «выражали обеспокоенность относительно готовности выполнять обязательства, касающиеся безопасности».
Технологии
Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков
Согласно Twitter Support, разработчики платформы недавно обнаружили ошибку, которая позволяла обойти настройки автовоспроизведения контента в случае загрузки файлов с анимированными PNG, а также допускала появление сразу нескольких таких изображений в одном твите.
Общество
Российских чиновников хотят пересадить на такси
Планы использовать для передвижения чиновников агрегаторы такси вместо применения служебного автотранспорта рассматривают российские власти.
Кино
Россияне впервые увидят отреставрированную «Иронию судьбы»
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Политика
В Раде сообщили об экстренном заседании кабмина по газовым переговорам
Правительство Украины провело экстренное заседание по газовым переговорам с Россией, об этом сообщил в своем Telegram депутат Верховной рады от партии "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.