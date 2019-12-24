Общество

Политическая ЭкспертизаПолитическая Экспертиза«Яндекс» поможет банкам оценить платежеспособность россиян

Российская компания «Яндекс» совместно с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй «Эквифакс» запустил проект по оценке платежеспособности заемщиков. Система вычисляет общий скоринговый балл. Отмечается, что такая модель способна дать объективную оценку в 95% случаев.
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с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
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