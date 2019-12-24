Общество
Политическая Экспертиза«Яндекс» поможет банкам оценить платежеспособность россиян
Российская компания «Яндекс» совместно с Объединенным кредитным бюро (ОКБ) и бюро кредитных историй «Эквифакс» запустил проект по оценке платежеспособности заемщиков. Система вычисляет общий скоринговый балл. Отмечается, что такая модель способна дать объективную оценку в 95% случаев.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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В столице Черногории митрополит, епископы, сотни монахов и священников Сербской православной церкви устроили молитвенное шествие к зданию парламента, передает ОТР.
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Оператор проекта «Северный поток-2» – компания Nord Stream 2 AG продолжает работать над скорейшим запуском трубопровода, несмотря на санкции со стороны Соединенных Штатов.
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Экс-борца Дацика задержали при попытке доплыть до Эстонии
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Политика
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