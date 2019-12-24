Общество
Новые Известия«Яндекс» поможет банкам оценивать платежеспособность россиян
Отмечается, что в настоящее время модель оценки от "Яндекса" и кредитных бюро тестируется несколькими российскими банками. Их точное число не раскрывается, но известно, что среди участников нет Сбербанка.
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с чего всё началось
«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».РБКвчера в 22:01
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Политика
«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»
НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Происшествия
У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки
Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Общество
Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане
Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
Армия и оружие
Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России
Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Политика
Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
Политика
Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию
«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
Космос
Доказана теория относительности Эйнштейна
Оказалось, что теория точно предсказывает эффект, оказываемый гравитационным полем Sgr A*. По словам ученых, пара черных дыр в ядре Млечного Пути должна испускать гравитационные волны, которые пока нельзя обнаружить с помощью существующих детекторов.
Политика
Контактная группа по Донбассу согласовала условия обмена пленными
Полномочный представитель России Борис Грызлов сообщил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
Политика
Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину
Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Политика
Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся
Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Происшествия
Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии
Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
Музыка
Скриптонит выпустил новый альбом «2004»
Футбол
«Краснодар» может продать Игнатьева
Политика
Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью
Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
Кино
На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова
В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
Фигурное катание
Косторная, Щербакова и Трусова прилетели в Красноярск
Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова прилетели в Красноярск, где с 26 по 29 декабря пройдет чемпионат России.
Политика
Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти
Президент России Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые нужны для создания единой системы публичной власти.
Общество
Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января
С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
Происшествия
Кузнецова: семья до сих пор не забрала девочку, живущую в больнице
Девочка, которая пять лет живет в Перинатальной медицинском центре, до сих пор находится там, родственники ее не забрали, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
Здоровье
В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой
В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
Кино
Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам
Экономика
Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
Спорт
ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA
19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
Футбол
Джейми Варди: «Лестер» на заслуженном месте в АПЛ. Надо забыть о матче с «Ман Сити» и готовиться к «Ливерпулю»
Нападающий «Лестера» Джейми Варди оценил положение команды в турнирной таблице и поделился ожиданиями от игры 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
Происшествия
Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами
Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева удалила импланты из груди
Лере Кудрявцевой в экстренном порядке удалили грудные импланты. Причиной такой срочности стал протекающий имплант.
Экономика
Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро
Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.