Общество

Новые ИзвестияНовые Известия«Яндекс» поможет банкам оценивать платежеспособность россиян

Отмечается, что в настоящее время модель оценки от "Яндекса" и кредитных бюро тестируется несколькими российскими банками. Их точное число не раскрывается, но известно, что среди участников нет Сбербанка.
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с чего всё началось

«Яндекс» начал оценивать для банков платежеспособность россиян

«Яндекс» и два крупнейших российских кредитных бюро запустили новый проект по оценке заемщиков — физических лиц: их скоринговый балл может оцениваться в том числе с помощью данных, которые собирает «Яндекс».
РБКвчера в 22:01

Подробнее о событии

Юрист перечислил риски заемщиков из-за оценки их платежеспособности «Яндексом»

Известия06:47

«Яндекс» начал оценивать платежеспособность россиян

Газета.Ru03:52

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:45

РБК: «Яндекс» оценит платежеспособность россиян для банков

ТАСС01:10

«Яндекс» запустил проект по оценке платежеспособности россиян

Ведомости00:59

«Яндекс» запустил проект по оценке кредитоспособности россиян

RT на русском02:06

«Яндекс» и два бюро кредитных историй запустили проект по оценке заемщиков

Коммерсантъвчера в 22:28
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Политика

«Нафтогаз» надеется 27 декабря подписать договоры с «Газпромом»

НАК "Нафтогаз Украины" надеется 27 декабря подписать договоры с "Газпромом", но если этого не произойдет, представители украинской компании готовы работать и на выходных, сообщил во вторник исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости 10:39
Происшествия

У генерала ФТС при обысках нашли золотые слитки

Во время проведения обысков у генерал-лейтенанта Федеральной таможенной службы Александра Кизлыка была найдена крупная сумма денег в долларах и евро, а также золотые слитки и часы премиальных брендов.
Газета.Ru 08:12
Общество

Глава МВД уволил организаторов учений со школьниками в Татарстане

Глава МВД Владимир Колокольцев распорядился привлечь к ответственности полицейских, организовавших учения с отработкой приемов по разгону акций в школе.
РБК 03:53
Армия и оружие

Путин заявил о 82% новейшего оружия в составе ядерной триады России

Доля новейшего оружия в ядерной триаде России в 2019 году достигла 82%, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Интерфакс 06:33
Политика

Матвиенко назвала санкции против «Северного потока» апофеозом абсурда

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "апофеозом абсурда" новые санкции, введенные США против газопровода "Северный поток — 2". Она считает, что меры Вашингтона можно считать объявлением экономической войны.
РЕН ТВ 04:07
Политика

Лукашенко пожаловался, что Россия прессует Белоруссию

«Вы [Россия] каждый год начинаете нас [Белоруссию] прессовать, завинчивая гайки и повышая цены», — рассказал в эфире радио «Эхо Москвы» Лукашенко.
URA.Ru 07:24
Космос

Доказана теория относительности Эйнштейна

Оказалось, что теория точно предсказывает эффект, оказываемый гравитационным полем Sgr A*. По словам ученых, пара черных дыр в ядре Млечного Пути должна испускать гравитационные волны, которые пока нельзя обнаружить с помощью существующих детекторов.
Lenta.ru 10:21
Политика

Контактная группа по Донбассу согласовала условия обмена пленными

Полномочный представитель России Борис Грызлов сообщил, что контактная группа по урегулированию ситуации в Донбассе согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года.
НТВ вчера в 11:50
Политика

Песков прокомментировал увольнение журналистки после вопроса Путину

Ситуация с журналисткой с Ямала, которая задала вопрос президенту на большой пресс-конференции, после чего перестала работать на телеканале, дошла до Кремля.
Российская газета 05:58
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
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Политика

Украинский кабмин упростил пересечение границы с Крымом для учащихся

Правительство Украины упростило правила пересечения границы с Крымом в Херсонской области для детей от 14 до 16 лет, которые учатся на Украине.
Известия 07:31
Происшествия

Фигурант «московского дела» Сергей Суровцев получил 2,5 года колонии

Суровцева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти. 30-летний IT-специалист не признал свою вину.
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«Краснодар» может продать Игнатьева

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Происшествия

Националиста Дацика задержали при попытке уплыть на лодке в Эстонию

РБК 10:00
Политика

Путин назвал поддержавшего Гитлера в 1938 году посла Польши сволочью

Владимир Путин назвал "сволочью и антисемитской свиньей" посла Польши Юзефа Липского, который в 1938 году поддержал Адольфа Гитлера.
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На премьеру «Вторжения» пришли две девушки Александра Петрова

В Москве прошла светская премьера фильма Федора Бондарчука "Вторжение".
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Косторная, Щербакова и Трусова прилетели в Красноярск

Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова прилетели в Красноярск, где с 26 по 29 декабря пройдет чемпионат России.
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Путин предложил подумать над созданием единой системы публичной власти

Президент России Владимир Путин допустил небольшие изменения Конституции, которые нужны для создания единой системы публичной власти.
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Режим открытого неба в Пулково введут с 1 января

С 1 января 2020 года в Пулково будет введен режим открытого неба, сообщает Минтранс РФ.
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Кузнецова: семья до сих пор не забрала девочку, живущую в больнице

Девочка, которая пять лет живет в Перинатальной медицинском центре, до сих пор находится там, родственники ее не забрали, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.
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В Роспотребнадзоре посоветовали разбавлять крепкий алкоголь водой

В Роспотребнадзоре посоветовали закусывать и больше двигаться, чтобы алкоголь медленнее всасывался в кровь и быстрее выводился из организма.
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Матвиенко предложила бесплатно давать квартиры многодетным семьям

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Отреставрированную версию «Иронии судьбы» покажут россиянам

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Силуанов объяснил рост реальных доходов россиян

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов объяснил рост реальных доходов населения в 2019 году переломом тенденции последних лет.
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ОКР поддержал решение РУСАДА о несогласии с санкциями WADA

19 декабря наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей организации не согласиться с решением WADA и подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).
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Джейми Варди: «Лестер» на заслуженном месте в АПЛ. Надо забыть о матче с «Ман Сити» и готовиться к «Ливерпулю»

Нападающий «Лестера» Джейми Варди оценил положение команды в турнирной таблице и поделился ожиданиями от игры 19-го тура АПЛ против «Ливерпуля».
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Стрелка с Лубянки начали проверять на связи с террористами

Делом жителя Подмосковья Евгения Манюрова, устроившего стрельбу возле комплекса зданий ФСБ на Лубянке, проверяют на причастность к организациям террористической направленности.
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Россияне перед Новым годом стали активнее покупать доллары и евро

Россияне стали активнее покупать доллары и евро перед Новым годом на фоне укрепления рубля и в связи с предстоящими новогодними каникулами.
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