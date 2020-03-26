Общество

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома

Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Офисы не закрываются, но приходить туда нужно лишь "в случае реальной необходимости".
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с чего всё началось

«Яндекс» порекомендовал своим сотрудникам временно перейти на работу из дома

"Яндекс" рекомендовал своим сотрудникам перейти на следующей неделе на удаленный режим работы. Об этом говорится в письме сотрудникам, которое имеется в распоряжении ТАСС и его подлинность подтвердили в пресс-службе компании.
ТАСС05:37

Подробнее о событии

Компания «Яндекс» предложила своим сотрудникам перейти на удаленную работу и приходить в офис только по необходимости

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Ведомости05:45

«Яндекс» порекомендовал своим сотрудникам временно перейти на работу из дома

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