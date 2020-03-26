Общество

Вести.RuВести.Ru«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома

Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Офисы не закрываются, но приходить туда нужно лишь "в случае реальной необходимости".
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