Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Офисы не закрываются, но приходить туда нужно лишь "в случае реальной необходимости".

Музыка Группа Little Big представила песню для «Евровидения» Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.

Общество Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.

Политика Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.

Происшествия На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.

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Экономика В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.

Армия и оружие США закажут ракету-обманку для ПВО Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.

Политика Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.