Общество
Вести.Ru«Яндекс» попросил сотрудников работать из дома
Руководство российского ИТ-гиганта "Яндекс" в письме сотрудникам рекомендовало временно перейти на удаленную работу — очевидно, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Офисы не закрываются, но приходить туда нужно лишь "в случае реальной необходимости".
Читать в источнике
Оценить71
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
Общество
На Украине зафиксировали первую смерть от коронавируса
Минздрав Украины зафиксировал первую в стране смерть от коронавируса в пятницу, 13 марта.
Музыка
Группа Little Big представила песню для «Евровидения»
Задорный Эминем под контролем Майка Тайсона и Dr. Dre, актуальная новинка от "Аигел", прощальная работа дуэта "Время и Стекло", а также заявка на победу на "Евровидении" от Little Big: "Газета.Ru" представляет традиционный плейлист уходящей недели.
Общество
Россиянам порекомендовали дезинфицировать смартфоны
Роспотребнадзор порекомендовал регулярно обрабатывать мобильный телефон дезинфицирующими средствами.
Общество
Чехия с 16 марта закроет границы для иностранцев
Правительство Чехии приняло решение о запрете с понедельника, 16 марта, въезда в республику всем иностранным гражданам, кроме тех, кто имеет вид на жительство в стране.
Политика
Киев хочет в ближайший срок вернуть всех своих пленных в Донбассе
Ранее заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что есть надежда договориться об обмене пленными в Донбассе в марте, и что в течение недели будет верифицирован список людей.
Политика
Путин обсудил с Совбезом коронавирус, Идлиб и волатильность на рынках
Состоялся также обмен мнениями по ситуации, связанной с сильной волатильностью на международных рынках.
Общество
Московскую школу закрыли на карантин из-за коронавируса
В Москве закрыли на карантин здание школы, где учится подросток, у которой обнаружили коронавирус.
Политика
Путин рассказал об основаниях считать бизнесменов жуликами
Есть определенные основания называть бизнесменов жуликами, заявил российский президент интервью «20 вопросов Владимиру Путину».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян и Татьяна Брухунова показали фото из отпуска в Дубае
Евгений Петросян позировал на лежаке, а его лицо было спрятано под соломенной шляпой.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Происшествия
На пришвартованном в Карибском море корабле находятся 20 россиян
На пришвартованном в Карибском море круизном корабле Costa Magica оказались заблокированы иностранные туристы, среди которых 20 россиян, поскольку у пятерых человек на борту подозрение на коронавирус SARS-CoV-2.
Армия и оружие
США перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot
Соединенные Штаты перебросили в Ирак системы ЗРК Patriot, их планируется развернуть через несколько дней, заявил командующий Центральным командованием ВС США генерал Кеннет Маккензи.
Происшествия
Майора полиции в Москве уволили за фотографию в морге
Фотографию обнаружили сотрудники управления собственной безопасности столичного главка полиции.
Армия и оружие
В Турции назвали дату совместного патрулирования с Россией в Идлибе
Российские и турецкие военные проведут совместное патрулирование в сирийском Идлибе 15 марта.
Экономика
Экономист, предсказавший кризис 2008 года, предупредил о новом крахе
Вашингтон, 12 марта 2020, 04:42 — REGNUM Грядущий экономический кризис будет более серьёзным, чем в 2008 году, заявил предсказавший его экономист Джесси Коломбо газете The Independent.
Общество
В Москве более 13 тысяч человек самоизолировались из-за коронавируса
В столице более 13 тысяч человек находятся на самоизоляции после посещения стран с неблагоприятной ситуацией по коронавирусу, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Здоровье
На Кубани для лечения больного коронавирусом развернули госпиталь
На Кубани для лечения первого заболевшего коронавирусом жителя края развернули специальный закрытый противочумный госпиталь.
Кино
Зендая вернется в роли ЭмДжей в «Человеке-пауке 3»
Авто
В Китае продажи автомобилей падают с ускорением
Продажи пассажирских автомобилей в Китае в феврале рухнули до 240 тыс. (-81,7% к АППГ).
Экономика
Назван очаг возможного финансового кризиса
Если распространение коронавируса COVID-19 приведет к глобальному финансовому кризису, его очагом, скорее всего, станет банковский сектор Италии.
Гаджеты
Xiaomi представила бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Китайская компания Xiaomi представила новый бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro, а также усовершенствованную версию устройства Note 9 Pro Max.
Экономика
В Кремле прокомментировали прогноз Кудрина о возможном росте бедности
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о ВВП и росте бедности мнением серьезного экономиста, однако призвал понять тренды более детально перед тем, как делать выводы.
Армия и оружие
США закажут ракету-обманку для ПВО
Командование авиационных систем Военно-морских сил США собирается заключить контракт с американской компанией Raytheon на производство ракеты Miniature Air Launched Decoy - Navy (MALD-N), которая используется в качестве ложной цели для систем противовоздушной обороны противника, сообщает британская газета Jane's.
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Экономика
Михельсон купил акции «Новатэка» почти на полмиллиарда рублей
Основатель, председатель правления и крупнейший (24,76%) акционер «Новатэка» Леонид Михельсон в начале недели выкупил ценные бумаги компании почти на $7 млн, следует из раскрытия «Новатэка».
Общество
Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой
Информация о московской квартире депутата Госдумы, первой женщины-космонавта Валентины Терешковой засекречена Росреестром.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Экономика
Forbes: 20 богатейших людей мира за день обеднели на $78 млрд
Совокупное состояние 20 богатейших людей мира в четверг уменьшилось на $78 млрд в результате самого сильного с 1987 года обвала мировых фондовых индексов, пишет Forbes.
Здоровье
Российский ученый предрек спад пандемии коронавируса к лету
Российский ученый считает, что распространение коронавирусной инфекции в мире затихнет к середине лета.